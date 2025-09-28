Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 20. rész: Gyurta Dániel

20. GYURTA DÁNIEL
2012. augusztus 1., London
(A férfi 200 méteres mellúszás döntője)
A Nemzeti Sport így tudósított a 2012-es londoni olimpia második magyar aranyát megnyerő Gyurta Dániel 200 m-es mellúszódöntőjéről: „Egy ország szurkolt neki, s ő nem okozott csalódást. Gyurta Dániel csodálatos úszással, világcsúccsal győzött Londonban, így a vb- és az Eb-arany után immár a legfényesebb olimpiai medália is az övé. Egy fantasztikus sportember jutalma – ha valaki, ő igazán megérdemelte!”
A 2004-ből már olimpiai ezüstérmes Gyurta 2009 és 2011 világbajnokaként érkezett Londonba, ahol világcsúccsal nyert, mi több, 2013-ban Barcelonában a vb-triplázás is sikerült neki.
A londoni siker után így nyilatkozott a Nemzeti Sportnak: „Ott állhattam a dobogó tetején. Nekem játszották a magyar himnuszt. Csodálatos. Az elmúlt napokban számtalan üzenetet kaptam, e-mailt, SMS-t, a közösségi portálokon biztosítottak az emberek a támogatásukról, mindenkinek nagyon szépen köszönöm. Tizenötmillió magyar buzdítását éreztem, ez pedig óriási erőt adott. Ez Magyarország sikere, nem csak az enyém!”
A sorozat további részei:
19. rész: férfi vízilabda-válogatott
18. rész: Kovács Katalin, Janics Natasa
17. rész: Kovács Ágnes
16. rész: Czene Attila
15. rész: női kajak négyes (1992)
14. rész: Kovács Antal
13. rész: Repka Attila
12. rész: férfi kardcsapat
11. rész: Martinek János
10. rész: Egerszegi Krisztina
9. rész: Darnyi Tamás
8. rész: Magyar Zoltán
7. rész: Németh Miklós
6. rész: Balczó András
5. rész: Kozma István
4. rész: vízilabda-válogatott
3. rész: Papp László
2. rész: Csik Ferenc
1. rész: Hajós Alfréd