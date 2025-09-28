Nemzeti Sportrádió

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 20. rész: Gyurta Dániel

Munkatársunktól Munkatársunktól
Vágólapra másolva!
2025.09.28. 17:09
null
Címkék
olimpia Csodák csodája Gyurta Dániel London 2012
A Nemzeti Sportrádió és az nso.hu augusztus 21-től szavazást indított, amely a hallgatók/olvasók és a szakértő zsűri voksai alapján a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatáról van hivatva dönteni. Az olvasók és a hallgatók szövegben, képben és hangban kétnaponta ismerkedhetnek meg a „pályázókkal”, eredményt az október 23-i nemzeti ünnepen hirdet a Nemzeti Sportrádió és a Nemzeti Sport. 

20. GYURTA DÁNIEL
 2012. augusztus 1., London      
 (A férfi 200 méteres mellúszás döntője)     

A Nemzeti Sport így tudósított a 2012-es londoni olimpia második magyar aranyát megnyerő Gyurta Dániel 200 m-es mellúszódöntőjéről: „Egy ország szurkolt neki, s ő nem okozott csalódást. Gyurta Dániel csodálatos úszással, világcsúccsal győzött Londonban, így a vb- és az Eb-arany után immár a legfényesebb olimpiai medália is az övé. Egy fantasztikus sportember jutalma – ha valaki, ő igazán megérdemelte!”     

A 2004-ből már olimpiai ezüstérmes Gyurta 2009 és 2011 világbajnokaként érkezett Londonba, ahol világcsúccsal nyert, mi több, 2013-ban Barcelonában a vb-triplázás is sikerült neki.

A londoni siker után így nyilatkozott a Nemzeti Sportnak: „Ott állhattam a dobogó tetején. Nekem játszották a magyar himnuszt. Csodálatos. Az elmúlt napokban számtalan üzenetet kaptam, e-mailt, SMS-t, a közösségi portálokon biztosítottak az emberek a támogatásukról, mindenkinek nagyon szépen köszönöm. Tizenötmillió magyar buzdítását éreztem, ez pedig óriási erőt adott. Ez Magyarország sikere, nem csak az enyém!”

A sorozat további részei:
19. rész: férfi vízilabda-válogatott
18. rész: Kovács Katalin, Janics Natasa
17. rész: Kovács Ágnes
16. rész: Czene Attila
15. rész: női kajak négyes (1992)
14. rész: Kovács Antal
13. rész: Repka Attila
12. rész: férfi kardcsapat
11. rész: Martinek János
10. rész: Egerszegi Krisztina
9. rész: Darnyi Tamás
8. rész: Magyar Zoltán
7. rész: Németh Miklós
6. rész: Balczó András
5. rész: Kozma István
4. rész: vízilabda-válogatott
3. rész: Papp László
2. rész: Csik Ferenc
1. rész: Hajós Alfréd 

 

olimpia Csodák csodája Gyurta Dániel London 2012
Legfrissebb hírek

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 19. rész: férfi vízilabda-válogatott

Vízilabda
2025.09.26. 17:04

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 18. rész: Kovács Katalin, Janics Natasa

Egyéb egyéni
2025.09.24. 17:19

Madrid pályázna a 2040-es olimpia megrendezésére

Egyéb egyéni
2025.09.23. 19:31

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 17. rész: Kovács Ágnes

Egyéb egyéni
2025.09.22. 17:25

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 16. rész: Czene Attila

Egyéb egyéni
2025.09.20. 17:26

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 15. rész: női kajak négyes

Kajak-kenu
2025.09.18. 17:00

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 14. rész: Kovács Antal

Egyéb egyéni
2025.09.16. 17:00

Fantomolimpia a háború árnyékában

Népsport
2025.09.16. 08:23
Ezek is érdekelhetik