Nemzeti Sportrádió

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 2. rész, Csik Ferenc

Munkatársunktól Munkatársunktól
Vágólapra másolva!
2025.08.23. 17:16
null
Címkék
játék Nemzeti Sportrádió olimpia Csodák csodája Nemzeti Sport szavazás
A Nemzeti Sportrádió és az nso.hu augusztus 21-én szavazást indított, amely a hallgatók/olvasók és a szakértő zsűri voksai alapján a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatáról hivatott dönteni. Az olvasók és a hallgatók szövegben, képben és hangban kétnaponta 17 órától ismerkedhetnek meg a „pályázókkal”, eredményt az október 23-i nemzeti ünnepen hirdet a Nemzeti Sportrádió és a Nemzeti Sport.


2. CSIK FERENC     
1936. augusztus 9., Berlin
(A férfi 100 m gyorsúszás döntője)

Pluhár Ferenc a rádióban így közvetített a 100 gyors döntőjéről: „Összefolyó, szörnyű hangvihar kíséri a hét úszó utolsó húsz méterét. A német, az amerikai kiáltás belevegyül a magyar szóba, s mikor az utolsó tíz méter öldöklő végküzdelmére indul a hét versenyző, mintha az egész nézőtér csak Csik nevét kiáltaná. A német Fischer, a két amerikai már nem szólhat bele többé a verseny sorsába, egyedül a magyar fiú harcol a három japánnal. – Feri!… Feri!… Gyere, gyere! Még azt a pár csapást! Nem is a szánk, hanem a szívünk kiáltoz. Kavarog, zeng, zúg a nézőtér, mint ahogy lelkünkben az izgalom láza, szívünkben a győzelemért való gyötrődés kínja vergődik. Csik keze a medence falára csapódik, de ott van már a japáné is…” 

Csik Ferenc a favorit japánok, amerikaiak és németek előtt csapott célba elsőként 57.6-os idővel, és ezzel Hajós Alfréd és Halmay Zoltán után harmadik (és mindmáig utolsó) magyarként nyerte meg olimpián a királyszámot, a 100 gyorsot.

Berlini győzelme után lényegre törően így nyilatkozott: „A világ legboldogabb embere voltam és maradok most egy jó darabig!” 

A sorozat korábbi részei:
1. rész: Hajós Alfréd

 

játék Nemzeti Sportrádió olimpia Csodák csodája Nemzeti Sport szavazás
Legfrissebb hírek

Az ETO FC-nél a háttérrésznek kell utolérnie a csapatot

Európa-konferencialiga
3 órája

NS-köszöntés: Szekeres István 80 éves lett

Egyéb egyéni
Tegnap, 17:16

Ötös lista: nem volt botránymentes... – íme, a nyár 5 legnagyobb futballtörténése

Minden más foci
Tegnap, 13:32

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 1. rész, Hajós Alfréd

Egyéb egyéni
2025.08.21. 17:03

Szavazzon, ön szerint kinek kellene kapnia a 2025-ös Aranylabdát!

Minden más foci
2025.08.21. 15:55

Csodák csodája – az olimpiák legszebb pillanatai a Nemzeti Sporton és a Nemzeti Sportrádióban

Egyéb egyéni
2025.08.20. 13:41

Major Veronika érezte, hogy éremmel jöhet haza a párizsi olimpiáról

Egyéb egyéni
2025.08.20. 09:55

Tovább folytatja vívópályafutását Szatmári András, szeretne ott lenni Los Angelesben is

Egyéb egyéni
2025.08.20. 09:43
Ezek is érdekelhetik