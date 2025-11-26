Ökölvívás: Szeleczki Lilla és Szira Zsófia is döntős a budapesti U23-as Európa-bajnokságon

Lányaink közül a legkisebb és a legnagyobb is eljutott az aranymeccsig, hiszen a 48 kilós Szeleczki Lilla és a +80 kilós Szira Zsófia is megnyerte az elődöntőjét a BOK-csarnokban. Az aprócska Szeleczki az ifjú Bedák Pimpára emlékeztető termettel valóságos kis tűzgolyó a ringben, akivel a lengyel Marta Prill képtelen volt bármit is kezdeni. A mi Lillánk az első pillanattól kezdve ütötte-verte beugrásokból az ellenfelét, és nem kellett hozzá hazai szorító, hogy sima győzelmet arasson.

Akárcsak Szira Zsófia, aki már-már egykedvűen ballagott be a ringbe, és akkor verést mért az ugyancsak lengyel Julia Olesre, hogy edző legyen a talpán, aki végigengedi az ilyen meccset, így viszont egy számolással megúszta a lengyel, és pontozásos siker lett a vége. A szombaton 11 órakor kezdődő női döntők közül tehát az elsőben és az utolsóban lesz jelenésünk (mindkét ellenfél török, Szeleczki Yalgettekin Nurselennel, Szira Türkmen Hikmetgüllel bokszol), az pedig a 75 kilós Gémes Leventén múlik, hogy a csütörtöki szünnap után pénteken csatlakozik-e hozzájuk, avagy lesz-e döntősünk a férfiaknál is az U23-as Európa-bajnokságon.

Délelőtt sem Horváth Laura, sem Dobos Rebeka, sem Komjáthi Nóra nem tudta megismételni a nyolcaddöntőben mutatott teljesítményét – az is igaz, persze, hogy velük szemben is képzettebb bunyósok voltak a szorítóban. Horváthot például rendre megelőzte a lengyel Prymaczenko, Dobos sem tudott mit kezdeni a jó ütemben közbeütő szlovákiai Lovasovával, és Komjáthinak is csak felvillanásokra futotta finn ellenfelével szemben – mindhárman ötödikként zárják az Európa-bajnokságot.

Este két győztes meccs után az angol Bobby Wallace-tól csúnya mérkőzésen kikapó 80 kilós Király Balázs is követte őket, így eldőlt, hogy három magyar áll majd dobogóra a szombati döntők után az eredményhirdetésnél.

ÖKÖLVÍVÁS

U23-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG

Férfiak. Negyeddöntő. 80 kg: Wallace (angol)–Király Balázs p. gy. (5:0)

Nők. Negyeddöntő. 54 kg: Prymaczenko (lengyel)–Horváth Laura p. gy. (5:0). 57 kg: Lovasová (szlovákiai)–Dobos Rebeka p. gy. (5:0). 70 kg: Kuusikko (finn)–Komjáthi Nóra p. gy. (5:0). Elődöntő. 48 kg: Szeleczki Lilla–Prill (lengyel) p. gy. (5:0). +80 kg: Szira Zsófia–Oles (lengyel) p. gy. (5:0)