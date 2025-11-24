Keddi sportműsor: elnökségi ülés lesz az MLSZ-ben

NOVEMBER 25., KEDD

FUTBALLPROGRAM

MAGYAR FUTBALL

16.00: az MLSZ elnökségi ülése

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

18.45: Ajax (holland)–Benfica (portugál)

18.45: Galatasaray (török)–Royale Union Saint-Gilloise (belga) (Tv: Sport1)

21.00: Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol)

21.00: Chelsea (angol)–Barcelona (spanyol) – élőben az NSO-n!

21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Juventus (olasz)

21.00: Manchester City (angol)–Bayer Leverkusen (német) (Tv: Sport1)

21.00: Olympique Marseille (francia)–Newcastle United (angol) (Tv: Sport2)

21.00: Slavia Praha (cseh)–Athletic Bilbao (spanyol)

21.00: Napoli (olasz)–Qarabag (azeri)

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

Ligaszakasz

14.00: Chelsea–Barcelona (Tv: Sport1)

ANGOL CHAMPIONSHIP

21.00: Southampton–Leicester City (Tv: Match4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

12. forduló

2.15: San Francisco 49ers–Carolina Panthers (Tv: Arena4)

ASZTALITENISZ

WTT-sorozat, feeder, Düsseldorf

10.00: férfi és női egyes a 32 közé jutásért, női és vegyes páros, nyolcaddöntő

16.30: férfi és női egyes a 16 közé jutásért, férfi páros, nyolcaddöntő, vegyes páros, negyeddöntő

CURLING

EURÓPA-BAJNOKSÁG

B-DIVÍZIÓ, LAHTI

Férfiak

8.00: Magyarország–Hollandia

Nők

13.00: Finnország–Magyarország

A-DIVÍZIÓ, LOHJA

18.00: Németország–Olaszország (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR

5. forduló, E-csoport

18.45: FTC-Green Collect–Benfica (portugál) (Tv: Sport2)

FÉRFI EURÓPA-KUPA

11.00: a nyolcaddöntő sorsolása, Bécs

LÓSPORT

13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1168 (Tv: Sport2)

ÖKÖLVÍVÁS

U23-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG, BOK-CSARNOK

11.00 és 15.00: selejtezők

RÖPLABDA

NŐI CHALLENGE-KUPA

1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

19.00: ÖKSIL Myre (norvég)–KHG Kaposvári NRC

FÉRFI MAGYAR KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

20.00: MAFC-Kármán–MÁV Előre

SÍFUTÁS

Világkupaverseny, Falun

11.00: férfiak, selejtező (Tv: Eurosport1)

15.00: férfiak, verseny (Tv: Eurosport1)

VÍZILABDA

NŐI OB I, ALAPSZAKASZ

19.00: UVSE Helia-D–FTC-Telekom (Tv: M4 Sport)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: ﻿Harsányi Levente, Risztov Éva, Jó András. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: A vonalban Ballai Attila a Magyar labdarúgás napja kapcsán

7.00: Megy vagy marad Marco Rossi?

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Ujvári Máté

9.00: Détári Lajost hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: az évszázad mérkőzésének eredeti rádióközvetítése

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A jövő sztárjai – vendégünk az úszók felnőtt rövid pályás országos bajnokságán 200 méter mellen aranyérmes 15 éves Zámbori Hanna és edzője, Bagaméri Bence, a riporter: Bruckner Vince

13.30: Buli – műsorvezető Virányi Zsolt, vendégünk két válogatott jégkorongozó, Hiezl Réka Effi az Egyesült Államokból és Garát Zsombor

14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal és Kreisz Bálinttal

14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel

Hazafutás. Műsorvezető: Keszi Dóra. Szerkesztő: Regős László Pál

15.00: Kézilabda, világbajnokság előtt áll női válogatottunk

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Csisztu Zsuzsa, Gergelics József, Somogyi Zsolt

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: November 25., a Magyar labdarúgás napja

Körkapcsolás. Műsorvezető: Szegő Tibor. Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Bajnokok Ligája előzetes

18.30: Napi aktualitások

19.00: Közvetítés az UVSE–FTC női bajnoki vízilabda-mérkőzésről, kommentátor: Regős László Pál

20.10: Mi történt az MLSZ közgyűlésen?

21.00: Interjú a teniszező Bondár Annával

21.30: A hét értékteremtő anyagai

22.30: Sportvilág