Keddi sportműsor: elnökségi ülés lesz az MLSZ-ben

2025.11.24. 23:35
Kedd délután ülésezik a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöksége, a találkozón Marco Rossi szövetségi kapitány is téma lesz, hogy folytatja-e a munkát a válogatott élén az olasz szakvezető. A Bajnokok Ligájában a Chelsea–Barcelona összecsapás lesz a nap rangadója, de pályára lép Sallai Roland csapata, a Galatasaray is, amely a belga Royale Uniont fogadja. Az FTC férfi kézilabdázói a portugál Benficával játszanak az Európa-ligában, a kaposvári női röplabdacsapat pedig Norvégiában vív Challenge-kupa-mérkőzést.

NOVEMBER 25., KEDD

FUTBALLPROGRAM

MAGYAR FUTBALL
16.00: az MLSZ elnökségi ülése

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
18.45: Ajax (holland)–Benfica (portugál)
18.45: Galatasaray (török)–Royale Union Saint-Gilloise (belga) (Tv: Sport1)
21.00: Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol)
21.00: Chelsea (angol)–Barcelona (spanyol) – élőben az NSO-n!
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Juventus (olasz)
21.00: Manchester City (angol)–Bayer Leverkusen (német) (Tv: Sport1)
21.00: Olympique Marseille (francia)–Newcastle United (angol) (Tv: Sport2)
21.00: Slavia Praha (cseh)–Athletic Bilbao (spanyol)
21.00: Napoli (olasz)–Qarabag (azeri)

UEFA IFJÚSÁGI LIGA
Ligaszakasz
14.00: Chelsea–Barcelona (Tv: Sport1)

ANGOL CHAMPIONSHIP
21.00: Southampton–Leicester City (Tv: Match4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
12. forduló
2.15: San Francisco 49ers–Carolina Panthers (Tv: Arena4)

ASZTALITENISZ 
WTT-sorozat, feeder, Düsseldorf
10.00: férfi és női egyes a 32 közé jutásért, női és vegyes páros, nyolcaddöntő
16.30: férfi és női egyes a 16 közé jutásért, férfi páros, nyolcaddöntő, vegyes páros, negyeddöntő

CURLING
EURÓPA-BAJNOKSÁG
B-DIVÍZIÓ, LAHTI
Férfiak
8.00: Magyarország–Hollandia 
Nők
13.00: Finnország–Magyarország
A-DIVÍZIÓ, LOHJA
18.00: Németország–Olaszország (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR
5. forduló, E-csoport
18.45: FTC-Green Collect–Benfica (portugál) (Tv: Sport2)
FÉRFI EURÓPA-KUPA
11.00: a nyolcaddöntő sorsolása, Bécs

LÓSPORT
13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1168 (Tv: Sport2)

ÖKÖLVÍVÁS 
U23-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG, BOK-CSARNOK
11.00 és 15.00: selejtezők

RÖPLABDA
NŐI CHALLENGE-KUPA
1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
19.00: ÖKSIL Myre (norvég)–KHG Kaposvári NRC 
FÉRFI MAGYAR KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
20.00: MAFC-Kármán–MÁV Előre

SÍFUTÁS
Világkupaverseny, Falun
11.00: férfiak, selejtező (Tv: Eurosport1)
15.00: férfiak, verseny (Tv: Eurosport1)

VÍZILABDA
NŐI OB I, ALAPSZAKASZ
19.00: UVSE Helia-D–FTC-Telekom (Tv: M4 Sport)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető:  ﻿Harsányi Levente, Risztov Éva, Jó András. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: A vonalban Ballai Attila a Magyar labdarúgás napja kapcsán
7.00: Megy vagy marad Marco Rossi?
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Ujvári Máté
9.00: Détári Lajost hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: az évszázad mérkőzésének eredeti rádióközvetítése 
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A jövő sztárjai – vendégünk az úszók felnőtt rövid pályás országos bajnokságán 200 méter mellen aranyérmes 15 éves Zámbori Hanna és edzője, Bagaméri Bence, a riporter: Bruckner Vince
13.30: Buli – műsorvezető Virányi Zsolt, vendégünk két válogatott jégkorongozó, Hiezl Réka Effi az Egyesült Államokból és Garát Zsombor
14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal és Kreisz Bálinttal
14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel

Hazafutás. Műsorvezető: Keszi Dóra. Szerkesztő: Regős László Pál
15.00: Kézilabda, világbajnokság előtt áll női válogatottunk
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Csisztu Zsuzsa, Gergelics József, Somogyi Zsolt
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: November 25., a Magyar labdarúgás napja

Körkapcsolás. Műsorvezető: Szegő Tibor. Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Bajnokok Ligája előzetes
18.30: Napi aktualitások
19.00: Közvetítés az UVSE–FTC női bajnoki vízilabda-mérkőzésről, kommentátor: Regős László Pál
20.10: Mi történt az MLSZ közgyűlésen?
21.00: Interjú a teniszező Bondár Annával
21.30: A hét értékteremtő anyagai

22.30: Sportvilág

 

