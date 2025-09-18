Nemzeti Sportrádió

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 15. rész: női kajak négyes

2025.09.18. 17:00
olimpia Csodák csodája kajak női kajak négyes
A Nemzeti Sportrádió és az nso.hu augusztus 21-től szavazást indított, amely a hallgatók/olvasók és a szakértő zsűri voksai alapján a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatáról van hivatva dönteni. Az olvasók és a hallgatók szövegben, képben és hangban kétnaponta ismerkedhetnek meg a „pályázókkal”, eredményt az október 23-i nemzeti ünnepen hirdet a Nemzeti Sportrádió és a Nemzeti Sport.

15. NŐI KAJAK NÉGYES
1992. augusztus 8., Barcelona 
(A női K–4 500 m döntője)

A Nemzeti Sport így tudósított az 1992-es barcelonai olimpia utolsó, 11. magyar aranyát megnyerő, Dónusz Éva, Czigány Kinga, Mészáros Erika, Kőbán Rita összeállítású kajak négyes győzelméről: „Összeölelkezhettünk. Ujjonghattunk, tombolhattunk, mert annyi szép siker, két ezüst- és két bronzérem után aranyérmet szerzett a női négyesünk. Hányszor kellett nekik meghajolniuk a nagy ellenfél előtt? Most ők kényszerítették térdre a nagyon híres német négyest.”

Női kajakosaink első olimpiai aranyérmüket nyerték meg, négyesben ezután is 2012-ig kellett várni az újabb sikerre, amit 2016-ban és 2021-ben további kettő követett.

A barcelonai győzelem után Mészáros Erika így nyilatkozott a Nemzeti Sportnak: „Ebben az éremben pokolian sok munka van. És szörnyű volt mindig másodiknak lenni. Most egyértelműen a legjobbak voltunk.” Fábiánné Rozsnyói Katalin, a négyes edzője pedig ezt mondta a lányokról: „Egymás minden gondolatát ismerik, és elfogadják egymástól a kritikát is.”

