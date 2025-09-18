Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 15. rész: női kajak négyes

15. NŐI KAJAK NÉGYES

1992. augusztus 8., Barcelona

(A női K–4 500 m döntője)

A Nemzeti Sport így tudósított az 1992-es barcelonai olimpia utolsó, 11. magyar aranyát megnyerő, Dónusz Éva, Czigány Kinga, Mészáros Erika, Kőbán Rita összeállítású kajak négyes győzelméről: „Összeölelkezhettünk. Ujjonghattunk, tombolhattunk, mert annyi szép siker, két ezüst- és két bronzérem után aranyérmet szerzett a női négyesünk. Hányszor kellett nekik meghajolniuk a nagy ellenfél előtt? Most ők kényszerítették térdre a nagyon híres német négyest.”

Női kajakosaink első olimpiai aranyérmüket nyerték meg, négyesben ezután is 2012-ig kellett várni az újabb sikerre, amit 2016-ban és 2021-ben további kettő követett.

A barcelonai győzelem után Mészáros Erika így nyilatkozott a Nemzeti Sportnak: „Ebben az éremben pokolian sok munka van. És szörnyű volt mindig másodiknak lenni. Most egyértelműen a legjobbak voltunk.” Fábiánné Rozsnyói Katalin, a négyes edzője pedig ezt mondta a lányokról: „Egymás minden gondolatát ismerik, és elfogadják egymástól a kritikát is.”

14. rész: Kovács Antal

13. rész: Repka Attila

12. rész: férfi kardcsapat

11. rész: Martinek János

10. rész: Egerszegi Krisztina

9. rész: Darnyi Tamás

8. rész: Magyar Zoltán

7. rész: Németh Miklós

6. rész: Balczó András

5. rész: Kozma István

4. rész: vízilabda-válogatott

3. rész: Papp László

2. rész: Csik Ferenc

1. rész: Hajós Alfréd