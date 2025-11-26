Röplabda: mindhárom magyar csapat győzött szerdán a nemzetközi kupákban

RÖPLABDA

CEV-KUPA, NŐK. 1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

ZOK RIBOLA KASTELA (horvát)–MBH-BÉKÉSCSABA 0:3 (–22, –20, –22)

Kastel Stari, 70 néző. V: Novak (szlovén), Husejnovic (bosnyák)

KASTELA: Draskovic 5, Karatovic 8, Seremet 8, STRIZE 14, Nedeljkovic 8, Dezulovic 6. Csere: Matas (liberó), Kruhonja, Grbesa. Edző: Aleksandar Milkov

BRSE: ISANOVIC 16, OROSZ 6, Robinson 15, Vilela 8, Krivosijszka 6, Allard 5. Csere: Kertész (liberó). Edző: Nagy Péter

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:2, 6:3, 7:9, 8:17, 14:19, 18:21, 22:24. 2. játszma: 0:1, 5:3, 7:10, 9:11, 9:13, 13:14, 16:15, 17:22, 18:24. 3. játszma: 1:0, 1:5, 4:9, 7:10, 11:13, 12:17, 17:19, 22:21

MESTERMÉRLEG

Nagy Péter: – Örülök, hogy betartottuk a megbeszélt taktikát, fegyelmezettek voltunk végig. Minden szettben voltak olyan pillanatok, amikor lehettünk volna kicsit pontosabbak, de ettől függetlenül nagyon örülök, mert jól játszottunk.

CHALLENGE-KUPA, NŐK. 1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

FATUM NYÍREGYHÁZA–ZOK IGMAN ILIDZA (bosnyák) 3:0 (19, 11, 16)

Nyíregyháza, 201 néző. V: Jordanov (bolgár), Van Blokland (holland)

FATUM: Alvarez 3, PETROVICS 10, Lászlop 4, DAVIDOVIC 14, Antivero Salinas 7, CEPNI 14. Csere: Tóth F., Farkas G. (liberó), Földi 3, Rufin-Martinez 4, Wafeek 1. Edző: Dávid Zoltán

ILIDZA: Duderija 3, Mesanovic 2, Zilic 10, Taci 1, MANDZUKIC 9, Mitrovic 7. Csere: Hamadzic, Stojanovic (liberó), Suta 1, Tupkovic, Ikic 1, Osmanovic. Edző: Emir Beridan

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:2, 4:5, 7:6, 11:8, 12:11, 16:12, 19:14, 21:18, 24:18. 2. játszma: 9:1, 13:3, 19:6, 20:9, 23:11. 3. játszma: 0:1, 4:2, 7:4, 10:6, 18:9, 19:13, 24:14

MESTERMÉRLEG

Dávid Zoltán: – Örülök a győzelemnek, és hogy mindenkinek lehetőséget adhattam. Ezt kértem is a lányoktól az öltözőben, hogy úgy kezdjünk, hogy aztán mindenki játszhasson. Bár nálunk az előny, a visszavágóra is nyerni megyünk.

CHALLENGE-KUPA, NŐK. 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

KHG KAPOSVÁRI NRC–ÖKSIL MYRE (norvég) 3:0 (7, 13, 21)

Myre, 260 néző. V: Valdimarsson (izlandi), Zelev (bolgár)

KNRC: FEGYIK 11, GIORGI 7, Bagyinka 4, RABELO 14, Szerényi 6, Richter 4. Csere: Szerencsés (liberó), Kalmár 1, Johnson 4, De Oliveira 6, Horváth L. 1. Edző: Vincent Lacombe

MYRE: Sande 4, Lokaas 4, Loftesnes 1, KNUDSEN 12, Breivik, Skaue 1. Csere: C. Woie K. Woie (liberók), Lager, L. Woie, Nordli 2. Edző: Ron Kjetil Hamansen

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 6:0, 16:3, 19:5, 24:6. 2. játszma: 5:1, 6:4, 11:5, 18:8, 24:11. 3. játszma: 0:5, 8:8, 9:12, 13:13, 17:15, 20:16, 22:20, 24:20

Továbbjutott: a Kaposvár kettős győzelemmel (6:0-s szettarány)

MESTERMÉRLEG

Vincent Lacombe: – Nagyszerű munkát végeztünk ismét és természetesen nagyon örülünk a továbbjutásnak. Az első két szettben nagyon agresszíven játszottunk, minőségi munkát tettünk bele, a harmadik szettben felforgattam a csapatot, hogy mindenki kapjon elég időt, így itt voltak már hibák, de sose könnyű így beszállni, bízom benne, hogy a lányok levonják a következtetéseket, hiszen ezen a szinten az első perctől készen kell állni. Összességében boldogok vagyunk, kétszer 3:0-ra nyertünk, szép munka volt a lányoktól.