Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 14. rész: Kovács Antal

2025.09.16.
Fotó: MTI/Honéczy Barnabás
A Nemzeti Sportrádió és az nso.hu augusztus 21-től szavazást indított, amely a hallgatók/olvasók és a szakértő zsűri voksai alapján a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatáról van hivatva dönteni. Az olvasók és a hallgatók szövegben, képben és hangban kétnaponta ismerkedhetnek meg a „pályázókkal”, eredményt az október 23-i nemzeti ünnepen hirdet a Nemzeti Sportrádió és a Nemzeti Sport.


14. KOVÁCS ANTAL
1992. július 28., Barcelona
(a cselgáncs 95 kg-os döntője)

A Nemzeti Sport így tudósított az 1992-es barcelonai olimpia ötödik magyar aranyát hatalmas meglepetésre megnyerő, szinte ismeretlen paksi fiatalember, Kovács Antal sikeréről: „Az utolsó tíz másodpercet már hangosan számolta a magyar tábor, s amikor az a fránya mutató a nullmásodpercre ért, Kovács Antal olimpiai bajnokként emelhette ég felé a kezét. Sporttörténelmi győzelme 1992. július 28-án, egészen pontosan 22 óra 55 perckor született, s csalt könnyet sokak szemébe a magyar szurkolók soraiban.”

Kovács Antal lett a magyar cselgáncs első, sőt, mindmáig egyetlen olimpiai bajnoka, és hogy nem kifutott eredményről van szó, jelzi, hogy egy évvel később világbajnoki címet is szerzett.

A barcelonai győzelem után Kovács így nyilatkozott a Nemzeti Sportnak: „Amikor az elutazás előtt elolvastuk a sorsolást, s láttam, milyen ágra kerültem, mindenkinek azt mondtam otthon, hogy még a tévét se nézzék, innen én nem tudok továbbjutni. Másokat csendesítettem, magamat hergeltem, s az összes leendő ellenfelemre borzasztóan mérges voltam már jó előre…”

