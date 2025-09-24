Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 18. rész: Kovács Katalin, Janics Natasa

Nemzeti Sportrádió

2025.09.24.
A Nemzeti Sportrádió és az nso.hu augusztus 21-től szavazást indított, amely a hallgatók/olvasók és a szakértő zsűri voksai alapján a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatáról hivatott dönteni. Az olvasók és a hallgatók szövegben, képben és hangban kétnaponta ismerkedhetnek meg a „pályázókkal”, eredményt az október 23-i nemzeti ünnepen hirdet a Nemzeti Sportrádió és a Nemzeti Sport.

18. KOVÁCS KATALIN, JANICS NATASA
2004. augusztus 28., Athén      
(a női K–2 500 m-es szám döntője)     

A Nemzeti Sport így tudósított a 2004-es athéni olimpia hetedik magyar aranyát megnyerő Kovács, Janics kajak kettes 500 méteren aratott győzelméről: „(Janics) a páros finálé féltávjáig tán fújhatott egyet, azért vezetett ekkor a Fischer, Leonhardt páros, oroszlánszíve azonban a mi duónknak volt. Kovács, a feno­menális vezérevezős magasabb sebességi fokozatba kapcsolt, Janics pedig a tempót felvéve, harmonikus mozgással követte őt még negyed kilométeren a halhatatlanságot hozó sporttörténeti győzelemig…”     

Kovács Katalin és Janics Natasa az elkövetkező években nyolc vb-aranyat lapátolt össze párosban, mi több, a 2008-as olimpián megvédte olimpiai bajnoki címét is.

Az athéni siker után így nyilatkoztak a Nemzeti Sportnak: „Magam is sokat gyakoroltam, hogy az egyes után bírjam a páros finálé jelentette megterhelést, ám Kovács Katival egy hajóban kajakozva nem is olyan nehéz mindezt véghezvinni” – mondta Janics. „Nagy kő esett le a szívemről, végre olimpiai bajnok vagyok! Nem féltem a feladattól, mert tudtam, hogy képes vagyok rá, de a kelleténél talán tovább vártam erre az éremre…” – értékelt a boldog Kovács.

