Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 18. rész: Kovács Katalin, Janics Natasa

18. KOVÁCS KATALIN, JANICS NATASA

2004. augusztus 28., Athén

(a női K–2 500 m-es szám döntője)

A Nemzeti Sport így tudósított a 2004-es athéni olimpia hetedik magyar aranyát megnyerő Kovács, Janics kajak kettes 500 méteren aratott győzelméről: „(Janics) a páros finálé féltávjáig tán fújhatott egyet, azért vezetett ekkor a Fischer, Leonhardt páros, oroszlánszíve azonban a mi duónknak volt. Kovács, a feno­menális vezérevezős magasabb sebességi fokozatba kapcsolt, Janics pedig a tempót felvéve, harmonikus mozgással követte őt még negyed kilométeren a halhatatlanságot hozó sporttörténeti győzelemig…”

Kovács Katalin és Janics Natasa az elkövetkező években nyolc vb-aranyat lapátolt össze párosban, mi több, a 2008-as olimpián megvédte olimpiai bajnoki címét is.

Az athéni siker után így nyilatkoztak a Nemzeti Sportnak: „Magam is sokat gyakoroltam, hogy az egyes után bírjam a páros finálé jelentette megterhelést, ám Kovács Katival egy hajóban kajakozva nem is olyan nehéz mindezt véghezvinni” – mondta Janics. „Nagy kő esett le a szívemről, végre olimpiai bajnok vagyok! Nem féltem a feladattól, mert tudtam, hogy képes vagyok rá, de a kelleténél talán tovább vártam erre az éremre…” – értékelt a boldog Kovács.

