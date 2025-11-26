Nemzeti Sportrádió

Férfi röplabda Magyar Kupa: kaposvári előny a negyeddöntőben

Vágólapra másolva!
2025.11.26. 19:37
null
Fotó: Facebook/Fino Kaposvár
Címkék
Kecskemét férfi röplabda Magyar Kupa Fino Kaposvár
A Kaposvár odahaza 3:0-ra nyert a Kecskemét ellen a férfi röplabda Magyar Kupa negyeddöntőjének első, szerdai mérkőzésén.

A találkozó 55 perc után úgy tűnt, gyorsan véget ér, a somogyiak ugyanis 2:0-ra, a harmadik szettben pedig 20:12-re vezettek. Ezt követően azonban kilenc ki nem kényszerített hibát is elkövettek, az alföldiek így fordítottak és négy szettlabdát is kiharcoltak. Ezeket a hazaiak hárították, majd harmadik meccslabdájukat kihasználva végül lezárták a mérkőzést.

A 70 perces összecsapás legeredményesebb játékosa a hazaiak ütője, Hubicska Patrik volt 21 ponttal.

A párharc visszavágója jövő kedden lesz Kecskeméten, a győztes bejut a január végi, budapesti négyes döntőbe, ahol az elődöntőben a Kazincbarcikával vagy a Debrecennel találkozik majd.

MAGYAR KUPA, FÉRFIAK
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
Fino Kaposvár–Kecskeméti RC 3:0 (7, 14, 28)

 

Kecskemét férfi röplabda Magyar Kupa Fino Kaposvár
Legfrissebb hírek

A kiscsapatok hatása: visszatér a korábbi lebonyolításhoz az MLSZ a Mol Magyar Kupában

Labdarúgó NB I
Tegnap, 19:52

Röplabda: Budapesten rendezik meg a Magyar Kupa fináléit

Röplabda
2025.11.24. 17:20

Férfi röplabda Challenge-kupa: a Kaposvár jutott tovább a magyar párharcból

Röplabda
2025.11.19. 19:59

Férfi röplabda Extraliga: a Kaposvár és a Kazincbarcika is három szettben győzött

Röplabda
2025.11.16. 18:43

Kazincbarcikán győztek a Fino röplabdázói a Challenge-kupában

Röplabda
2025.11.13. 19:36

A győzelembe menekülne a Vasas röplabdacsapata

Röplabda
2025.11.13. 08:19

Magyar Kupa: a címvédő a DVTK-val találkozik a nyolcaddöntőben, az FTC NB II-es csapatot kapott

Labdarúgó NB I
2025.10.30. 23:09

Meglepetés a Nagyerdei Stadionban: a Honvéd hosszabbítás után kiejtette a Debrecent a Magyar Kupából

Labdarúgó NB I
2025.10.30. 22:42
Ezek is érdekelhetik