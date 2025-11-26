Férfi röplabda Magyar Kupa: kaposvári előny a negyeddöntőben

A találkozó 55 perc után úgy tűnt, gyorsan véget ér, a somogyiak ugyanis 2:0-ra, a harmadik szettben pedig 20:12-re vezettek. Ezt követően azonban kilenc ki nem kényszerített hibát is elkövettek, az alföldiek így fordítottak és négy szettlabdát is kiharcoltak. Ezeket a hazaiak hárították, majd harmadik meccslabdájukat kihasználva végül lezárták a mérkőzést.

A 70 perces összecsapás legeredményesebb játékosa a hazaiak ütője, Hubicska Patrik volt 21 ponttal.

A párharc visszavágója jövő kedden lesz Kecskeméten, a győztes bejut a január végi, budapesti négyes döntőbe, ahol az elődöntőben a Kazincbarcikával vagy a Debrecennel találkozik majd.

MAGYAR KUPA, FÉRFIAK

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

Fino Kaposvár–Kecskeméti RC 3:0 (7, 14, 28)