Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 16. rész: Czene Attila

16. CZENE ATTILA
1996. július 25., Atlanta
(A férfi 200 méteres vegyes úszás döntője)
A Nemzeti Sport így tudósított az 1996-os atlantai olimpia legnagyobb magyar meglepetésaranyát megnyerő Czene Attila 200 vegyesen aratott győzelméről: „Már csak tíz méter. Egyre szorosabb. Öt méter – a távolság vészesen csökken… Két méter… Ki nyúl be jobban? De nincs tovább, nincs! Nincs Sievinen, nincs örök második hely, nincsenek álmatlan éjszakák, nincs a győzni képtelen Czene.… Mert győz, mert olimpiai csúccsal, győz – mert Atlantában, kétszáz vegyesen Czene Attila az olimpiai bajnok! Mellékesen, olimpiai csúccsal… 1:59.91!”
Czene Attila barcelonai bronzérme után lett Atlantában bajnok, később érmekig eljutott a világversenyeken, de győznie többé nem sikerült.
Az atlantai siker után így nyilatkozott a Nemzeti Sportnak arról, milyen taktikával küldte őt medencébe mestere, Széchy Tamás: „Azt mondta, hogy forduljak olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak tudok, és aztán ússzak teljes erőmből…”
