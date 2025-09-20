Nemzeti Sportrádió

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 16. rész: Czene Attila

2025.09.20.
Czene Attila az atlantai aranyéremmel (Fotó: MTI)
A Nemzeti Sportrádió és az nso.hu augusztus 21-től szavazást indított, amely a hallgatók/olvasók és a szakértő zsűri voksai alapján a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatáról van hivatva dönteni. Az olvasók és a hallgatók szövegben, képben és hangban kétnaponta ismerkedhetnek meg a „pályázókkal”, eredményt az október 23-i nemzeti ünnepen hirdet a Nemzeti Sportrádió és a Nemzeti Sport.

16. CZENE ATTILA
1996. július 25., Atlanta 
(A férfi 200 méteres vegyes úszás döntője)

A Nemzeti Sport így tudósított az 1996-os atlantai olimpia legnagyobb magyar meglepetésaranyát megnyerő Czene Attila 200 vegyesen aratott győzelméről: „Már csak tíz méter. Egyre szorosabb. Öt méter – a távolság vészesen csökken… Két méter… Ki nyúl be jobban? De nincs tovább, nincs! Nincs Sievinen, nincs örök második hely, nincsenek álmatlan éjszakák, nincs a győzni képtelen Czene.… Mert győz, mert olimpiai csúccsal, győz – mert Atlantában, kétszáz vegyesen Czene Attila az olimpiai bajnok! Mellékesen, olimpiai csúccsal… 1:59.91!”

Czene Attila barcelonai bronzérme után lett Atlantában bajnok, később érmekig eljutott a világversenyeken, de győznie többé nem sikerült.
Az atlantai siker után így nyilatkozott a Nemzeti Sportnak arról, milyen taktikával küldte őt medencébe mestere, Széchy Tamás: „Azt mondta, hogy forduljak olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak tudok, és aztán ússzak teljes erőmből…”

