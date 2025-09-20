Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 16. rész: Czene Attila

16. CZENE ATTILA

1996. július 25., Atlanta

(A férfi 200 méteres vegyes úszás döntője)

A Nemzeti Sport így tudósított az 1996-os atlantai olimpia legnagyobb magyar meglepetésaranyát megnyerő Czene Attila 200 vegyesen aratott győzelméről: „Már csak tíz méter. Egyre szorosabb. Öt méter – a távolság vészesen csökken… Két méter… Ki nyúl be jobban? De nincs tovább, nincs! Nincs Sievinen, nincs örök második hely, nincsenek álmatlan éjszakák, nincs a győzni képtelen Czene.… Mert győz, mert olimpiai csúccsal, győz – mert Atlantában, kétszáz vegyesen Czene Attila az olimpiai bajnok! Mellékesen, olimpiai csúccsal… 1:59.91!”

Czene Attila barcelonai bronzérme után lett Atlantában bajnok, később érmekig eljutott a világversenyeken, de győznie többé nem sikerült.

Az atlantai siker után így nyilatkozott a Nemzeti Sportnak arról, milyen taktikával küldte őt medencébe mestere, Széchy Tamás: „Azt mondta, hogy forduljak olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak tudok, és aztán ússzak teljes erőmből…”

A sorozat korábbi részei:

15. rész: női kajak négyes (1992)

14. rész: Kovács Antal

13. rész: Repka Attila

12. rész: férfi kardcsapat

11. rész: Martinek János

10. rész: Egerszegi Krisztina

9. rész: Darnyi Tamás

8. rész: Magyar Zoltán

7. rész: Németh Miklós

6. rész: Balczó András

5. rész: Kozma István

4. rész: vízilabda-válogatott

3. rész: Papp László

2. rész: Csik Ferenc

1. rész: Hajós Alfréd