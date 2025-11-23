Exkluzív interjú Dirk Bauermann-nal; Helyszíni beszámoló Liverpoolból a szombati 0–3 utózöngéiről

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

Exkluzív interjút adott a Nemzeti Sportnak Dirk Bauermann, a német férfi kosárlabda-utánpótlásszakág vezetője, korábbi férfikapitány, kilencszeres német bajnok edző, akivel 2005-ben Európa-bajnoki ezüstérmes lett Németország. A 67 éves szakember három éve a Német Kosárlabda-szövetség alkalmazottja az utánpótlás válogatottak szakágvezetője és az U16-os csapat edzője, emellett a kölni sportegyetemen is oktat. A klubmunkával azért hagyott fel, mert „minden edző életében, főleg hatvan év felett, eljön a pillanat, amikor már nem olyan állást kínálnak neki, amilyet szeretne”. Keményen fogalmazott, amikor azt mondta: „A profi kosárlabdázók a leghálátlanabbak a világon.”

Liverpooli tudósítónk, Gyenge Balázs visszatekint a bajnokcsapat újabb kudarcára: a vörösök hazai pályán, az Anfieldben kaptak ki 3–0-ra a Nottinghamtől. A szurkolók számára különösen fájó, hogy a csapat beállította a Premier League-éra legsúlyosabb hazai fiaskóját: 2015-ben a West Ham United nyert itt ugyanilyen különbséggel, míg a Chelsea (2005) és a Manchester City (2021) 4–1-re. Nem csoda tehát, hogy szombat estére ideges légkör alakult ki a klubnál, az viszont némiképp meglepő volt, hogy a rendszerint higgadt és visszafogott Virgil van Dijk is kiborult. „Egyértelműen cserben hagytuk Arne Slot menedzsert, ahogyan magunkat is” – fakadt ki a holland védő a mérkőzést követően.

Száz éve született Bozsik József, aki olyannyira meghatározó alakja a magyar futballnak, hogy – ez azért ritkaság – még a labdát szerető mai gyerekek többsége is tudja, ki volt. A kis Bozsik is arról ábrándozott, hogy egyszer majd jeles futballista lesz, álmai útján 1943. október 17-én, 17 esztendősen indult el. Első bajnokiját játszotta a Kispestben a Vasas ellen (2:5). Centerként gyakran szöktette, ugratta ki Egresi Bélát és Badics Pált. Később elmondta, elsősorban erővel nem bírta még a tempót, meg aztán – ez később fényesen kiderült – fedezetként volt az igazi. 1947-ben Bulgária ellen (9:0) Gallowich Tibor beválogatta a nagyválogatottba, s ezzel elindult a sorozat, amely 101 szereplést számlált.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!