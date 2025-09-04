Nemzeti Sportrádió

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 8. rész, Magyar Zoltán

Munkatársunktól Munkatársunktól
Vágólapra másolva!
2025.09.04. 17:16
null
Fotó: MTI
Címkék
Magyar Zoltán olimpia Csodák csodája olimpiatörténet
A Nemzeti Sportrádió és az nso.hu augusztus 21-től szavazást indított, amely a hallgatók/olvasók és a szakértő zsűri voksai alapján a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatáról van hivatva dönteni. Az olvasók és a hallgatók szövegben, képben és hangban kétnaponta ismerkedhetnek meg a „pályázókkal”, eredményt az október 23-i nemzeti ünnepen hirdet a Nemzeti Sportrádió és a Nemzeti Sport.

 

8. MAGYAR ZOLTÁN
1980. július 25., Moszkva
(A lólengés döntője)

A Népsport így tudósított az 1980-as moszkvai olimpián a címét lólengésben hibátlan, 10-es osztályzattal megvédő Magyar Zoltán sikeréről: „Következett a mindent eldöntő huszonkilenc másodperc. Pontosan eddig tartott gyakorlata: a világszerte elismert, csodált és a mai napig páratlan gyakorlatot az orsóval, a hátsóvándorral, a Thomas-körrel, az ellenollóval, a szökkenő vándorral, a bajnokról elnevezett Magyar-vándorral, melyet töretlen lendülettel és olyan tökéletes lábtartással hajított végre, mintha a két bokáját összekötötték volna! Már csak a leugrás volt hátra, de a lelátóról már visszhangzott: »Megvan!« Majd: »Szép volt, Zoli!«”

A ma az országos tornaszövetséget irányító Magyar Zoltán toronymagas favorit volt, hiszen az 1973-as gre­noble-i Európa-bajnokság óta minden nagy versenyt megnyert, amelyen elindult.
Moszkvai győzelme után a Népsport kérdésére, hogy tényleg abbahagyja-e a versenyzést, így felelt: „Igen, ez a végleges elhatározásom, nagyon nehezen, minden fizikai és lelki erőtartalékomat igénybe véve tudtam csak felkészülni erre a versenyre is. A versenyek nehéz idegi terhét már nem tudom elviselni. S jobb is, ha a csúcson búcsúzik az ember…”

A sorozat korábbi részei:
7. rész: Németh Miklós
6. rész: Balczó András
5. rész: Kozma István
4. rész: vízilabda-válogatott
3. rész: Papp László
2. rész: Csik Ferenc
1. rész: Hajós Alfréd 

 

 

Magyar Zoltán olimpia Csodák csodája olimpiatörténet
Legfrissebb hírek

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 7. rész, Németh Miklós

Egyéb egyéni
2025.09.02. 18:09

130 éve őrizzük a lángot! – óriásplakátkampányt indított a MOB

Egyéb egyéni
2025.09.02. 10:46

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 6. rész, Balczó András

Egyéb egyéni
2025.08.31. 17:01

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 5. rész, Kozma István

Birkózás
2025.08.30. 17:00

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 4. rész, vízilabda-válogatott

Vízilabda
2025.08.27. 16:56

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 3. rész, Papp László

Egyéb egyéni
2025.08.25. 17:01

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 2. rész, Csik Ferenc

Egyéb egyéni
2025.08.23. 17:16

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 1. rész, Hajós Alfréd

Egyéb egyéni
2025.08.21. 17:03
Ezek is érdekelhetik