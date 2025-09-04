Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 8. rész, Magyar Zoltán

8. MAGYAR ZOLTÁN

1980. július 25., Moszkva

(A lólengés döntője)

A Népsport így tudósított az 1980-as moszkvai olimpián a címét lólengésben hibátlan, 10-es osztályzattal megvédő Magyar Zoltán sikeréről: „Következett a mindent eldöntő huszonkilenc másodperc. Pontosan eddig tartott gyakorlata: a világszerte elismert, csodált és a mai napig páratlan gyakorlatot az orsóval, a hátsóvándorral, a Thomas-körrel, az ellenollóval, a szökkenő vándorral, a bajnokról elnevezett Magyar-vándorral, melyet töretlen lendülettel és olyan tökéletes lábtartással hajított végre, mintha a két bokáját összekötötték volna! Már csak a leugrás volt hátra, de a lelátóról már visszhangzott: »Megvan!« Majd: »Szép volt, Zoli!«”

A ma az országos tornaszövetséget irányító Magyar Zoltán toronymagas favorit volt, hiszen az 1973-as gre­noble-i Európa-bajnokság óta minden nagy versenyt megnyert, amelyen elindult.

Moszkvai győzelme után a Népsport kérdésére, hogy tényleg abbahagyja-e a versenyzést, így felelt: „Igen, ez a végleges elhatározásom, nagyon nehezen, minden fizikai és lelki erőtartalékomat igénybe véve tudtam csak felkészülni erre a versenyre is. A versenyek nehéz idegi terhét már nem tudom elviselni. S jobb is, ha a csúcson búcsúzik az ember…”

