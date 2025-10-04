Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 23. rész: férfi rövid pályás gyorskorcsolyaváltó

23. FÉRFI RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYAVÁLTÓ

2018. február 22., Pjongcsang

(a férfiváltó döntője)

A Nemzeti Sport így tudósított a 2018-as pjongcsangi olimpán az első magyar téli aranyérem megszületéséről:

„Azok után, hogy Burján Csaba elszállt az ezerötszáz első körében, hogy Knoch Viktor ötszázon nem járt szerencsével, hogy Liu Shaoang mindhárom távon a kizárás sorsára jutott, s hogy bár Liu Shaolin Sándor minden számban közel járt az éremhez, mégsem állhatott dobogón – nos, mindezek után ezek a fiúk hatalmasat mentek a kangnangi jégcsarnokban. De milyen rossz ez a jelző, mennyire nem adja vissza, mit is csináltak valójában a pjongcsangi olimpia döntőjében… Nyertek. Nyertek! És így az igazi: NYERTEK!”

A Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Burján Csaba, Knoch Viktor összeállítású csapat a magyar olimpiatörténet egyik legnagyobb és legváratlanabb sikerét aratta, még akkor is, ha a világversenyeken már kiderült, ott vannak a legjobbak között.

A pjongcsangi siker után Knoch Viktor így nyilatkozott a Nemzeti Sportnak:

„Láttam, hogy Ádó leszedi a kínait, az, mondjuk, egy kicsit meredek volt, de aztán Sanyi úgy ment el a kanadai mellett, mintha szembejött volna vele. Amikor ez az előzés megtörtént, tudtam, ha nem esik el, miénk az aranyérem!”

