Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 22. rész: Kozák Danuta

22. KOZÁK DANUTA

2016. augusztus 18., Rio de Janeiro

(A női K–1 500 m döntője)

A Nemzeti Sport így tudósított a 2016-os riói olimpia kajakkirálynőjének, Kozák Danutának egyesben aratott győzelméről: „Az utolsó ötvenen talán már nem is hajt annyira, pontosan tudja, ezen a napon nincs, aki legyőzze. Közben a hármason Jörgensen, a kettesen pedig Carrington kúszik felfelé, hajráznak, ami éppen arra elég, hogy a fehéroroszt leszorítsák a dobogóról, de ez tulajdonképpen most csak nekik fontos, nekünk sokkal lényegesebb, hogy… Még négy méter… még három… és… Kozák Danuta olimpiai bajnok!”

Kozák már 2012-ben nyert egyesben és négyesben, Rióban Szabó Gabriellával kettesben és a négyessel is felállhatott a dobogó tetejére, Tokióban pedig a négyesben aratott sikerével eljutott hat olimpiai aranyig, amivel minden idők legeredményesebb magyar női sportolója lett a játékokon.

A riói siker után így nyilatkozott a Nemzeti Sportnak: „Nem gondoltam, hogy ilyen sima lesz, arra készültem, hogy az utolsó centiig kell majd küzdeni, mint a párosban. Itt az a normális, ha az ember kihajtja magát. Örülök, hogy meg tudtam csinálni, amit gyakoroltunk, kihajtottam magam. London után a címvédés volt a célunk, így ez egy négyéves álom beteljesülése.”

