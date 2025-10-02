Nemzeti Sportrádió

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 22. rész: Kozák Danuta

2025.10.02. 17:47
Fotó: Szabó Miklós
olimpia Csodák csodája Kozák Danuta
A Nemzeti Sportrádió és az nso.hu augusztus 21-től szavazást indított, amely a hallgatók/olvasók és a szakértő zsűri voksai alapján a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatáról van hivatva dönteni. Az olvasók és a hallgatók szövegben, képben és hangban kétnaponta ismerkedhetnek meg a „pályázókkal”, eredményt az október 23-i nemzeti ünnepen hirdet a Nemzeti Sportrádió és a Nemzeti Sport.

22. KOZÁK DANUTA
2016. augusztus 18., Rio de Janeiro
(A női K–1 500 m döntője)

A Nemzeti Sport így tudósított a 2016-os riói olimpia kajakkirálynőjének, Kozák Danutának egyesben aratott győzelméről: „Az utolsó ötvenen talán már nem is hajt annyira, pontosan tudja, ezen a napon nincs, aki legyőzze. Közben a hármason Jörgensen, a kettesen pedig Carrington kúszik felfelé, hajráznak, ami éppen arra elég, hogy a fehéroroszt leszorítsák a dobogóról, de ez tulajdonképpen most csak nekik fontos, nekünk sokkal lényegesebb, hogy… Még négy méter… még három… és… Kozák Danuta olimpiai bajnok!”

Kozák már 2012-ben nyert egyesben és négyesben, Rióban Szabó Gabriellával kettesben és a négyessel is felállhatott a dobogó tetejére, Tokióban pedig a négyesben aratott sikerével eljutott hat olimpiai aranyig, amivel minden idők legeredményesebb magyar női sportolója lett a játékokon.

A riói siker után így nyilatkozott a Nemzeti Sportnak: „Nem gondoltam, hogy ilyen sima lesz, arra készültem, hogy az utolsó centiig kell majd küzdeni, mint a párosban. Itt az a normális, ha az ember kihajtja magát. Örülök, hogy meg tudtam csinálni, amit gyakoroltunk, kihajtottam magam. London után a címvédés volt a célunk, így ez egy négyéves álom beteljesülése.”

A sorozat további részei:
21. rész: Hosszú Katinka
20. rész: Gyurta Dániel
19. rész: férfi vízilabda-válogatott
18. rész: Kovács Katalin, Janics Natasa
17. rész: Kovács Ágnes
16. rész: Czene Attila
15. rész: női kajak négyes (1992)
14. rész: Kovács Antal
13. rész: Repka Attila
12. rész: férfi kardcsapat
11. rész: Martinek János
10. rész: Egerszegi Krisztina
9. rész: Darnyi Tamás
8. rész: Magyar Zoltán
7. rész: Németh Miklós
6. rész: Balczó András
5. rész: Kozma István
4. rész: vízilabda-válogatott
3. rész: Papp László
2. rész: Csik Ferenc
1. rész: Hajós Alfréd


 

 

Ezek is érdekelhetik