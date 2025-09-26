Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 19. rész: férfi vízilabda-válogatott

19. FÉRFI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT

2004. augusztus 29., Athén

(A férfi vízilabdatorna Szerbia és Montenegró elleni döntője)

A Nemzeti Sport így tudósított a 2004-es athéni olimpia nyolcadik, utolsó magyar aranyát megnyerő férfi vízilabda-válogatott „jugók” elleni győzelméről: „Még nem vezettünk ezen a meccsen. Most fogunk. Megkapjuk az emberelőnyt. Két és fél perc. Két és fél hét iszonyatos testi és fizikai megpróbáltatásai után csak a megfelelő figurát kell megtalálni. Megtaláljuk. A szerbeket elhúzzuk a jobbkezesek felé, majd két keresztpassz, hogy ritmust veszítsenek, vissza középre Kásásnak, egy leheletfinom átadás, Kiss Gergő kilép a falból, és három méterről kegyetlenül bevágja a labdát a léc alá! 8-7!”

Ki ne tudná, Kemény Dénes együttese megvédte sydney-i bajnoki címét, ráadásul négy évvel később Pekingben tripláznia is sikerült. Athénban kilencen lettek kétszeres bajnokok, közülük hatan pedig 2008-ban háromszorosak…

Az athéni siker után Kásás Tamás így nyilatkozott a Nemzeti Sportnak: „Hihetetlen érzés nyerni! Nulla három után igen nehéz volt felállni a padlóról, különösen védekezésben játszottunk jól, ami lehetővé tette, hogy fordítsunk az utolsó percekben. Az eddigi legkeményebb olimpiai torna volt, meccsről meccsre haladtunk előre. Azt terveztük, hogy minden meccset megnyerünk, s lám, sikerült!”

