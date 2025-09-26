Nemzeti Sportrádió

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 19. rész: férfi vízilabda-válogatott

Munkatársunktól Munkatársunktól
Vágólapra másolva!
2025.09.26. 17:04
null
Címkék
Csodák csodája vízilabda-válogatott Athén 2004 magyar férfi vízilabda-válogatott
A Nemzeti Sportrádió és az nso.hu augusztus 21-től szavazást indított, amely a hallgatók/olvasók és a szakértő zsűri voksai alapján a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatáról van hivatva dönteni. Az olvasók és a hallgatók szövegben, képben és hangban kétnaponta ismerkedhetnek meg a „pályázókkal”, eredményt az október 23-i nemzeti ünnepen hirdet a Nemzeti Sportrádió és a Nemzeti Sport.

19. FÉRFI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT
2004. augusztus 29., Athén
 (A férfi vízilabdatorna Szerbia és Montenegró elleni döntője)     

A Nemzeti Sport így tudósított a 2004-es athéni olimpia nyolcadik, utolsó magyar aranyát megnyerő férfi vízilabda-válogatott „jugók” elleni győzelméről: „Még nem vezettünk ezen a meccsen. Most fogunk. Megkapjuk az emberelőnyt. Két és fél perc. Két és fél hét iszonyatos testi és fizikai megpróbáltatásai után csak a megfelelő figurát kell megtalálni. Megtaláljuk. A szerbeket elhúzzuk a jobbkezesek felé, majd két keresztpassz, hogy ritmust veszítsenek, vissza középre Kásásnak, egy leheletfinom átadás, Kiss Gergő kilép a falból, és három méterről kegyetlenül bevágja a labdát a léc alá! 8-7!”     

Ki ne tudná, Kemény Dénes együttese megvédte sydney-i bajnoki címét, ráadásul négy évvel később Pekingben tripláznia is sikerült. Athénban kilencen lettek kétszeres bajnokok, közülük hatan pedig 2008-ban háromszorosak…

Az athéni siker után Kásás Tamás így nyilatkozott a Nemzeti Sportnak: „Hihetetlen érzés nyerni! Nulla három után igen nehéz volt felállni a padlóról, különösen védekezésben játszottunk jól, ami lehetővé tette, hogy fordítsunk az utolsó percekben. Az eddigi legkeményebb olimpiai torna volt, meccsről meccsre haladtunk előre. Azt terveztük, hogy minden meccset megnyerünk, s lám, sikerült!” 

A sorozat korábbi részei:
18. rész: Kovács Katalin, Janics Natasa
17. rész: Kovács Ágnes
16. rész: Czene Attila
15. rész: női kajak négyes (1992)
14. rész: Kovács Antal
13. rész: Repka Attila
12. rész: férfi kardcsapat
11. rész: Martinek János
10. rész: Egerszegi Krisztina
9. rész: Darnyi Tamás
8. rész: Magyar Zoltán
7. rész: Németh Miklós
6. rész: Balczó András
5. rész: Kozma István
4. rész: vízilabda-válogatott
3. rész: Papp László
2. rész: Csik Ferenc
1. rész: Hajós Alfréd 

 

Csodák csodája vízilabda-válogatott Athén 2004 magyar férfi vízilabda-válogatott
Legfrissebb hírek

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 18. rész: Kovács Katalin, Janics Natasa

Egyéb egyéni
2025.09.24. 17:19

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 17. rész: Kovács Ágnes

Egyéb egyéni
2025.09.22. 17:25

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 16. rész: Czene Attila

Egyéb egyéni
2025.09.20. 17:26

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 15. rész: női kajak négyes

Kajak-kenu
2025.09.18. 17:00

Német Toni: Minden meccs olyan, mintha olimpiai döntő lenne

Vízilabda
2025.09.17. 07:13

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 14. rész: Kovács Antal

Egyéb egyéni
2025.09.16. 17:00

Csollány Szilveszter türelmesen kivárta, hogy eljöjjön az ő napja

Képes Sport
2025.09.15. 15:41

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 13. rész: Repka Attila

Egyéb egyéni
2025.09.14. 17:07
Ezek is érdekelhetik