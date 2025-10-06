Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 24. rész: Szilágyi Áron

24. SZILÁGYI ÁRON
2021. július 24., Tokió
(A férfi kard egyéni döntője)
A Nemzeti Sport 2021. július 25-i számából: „Tokióban egyértelműen az volt a célja, hogy történelmet írjon, hogy ő legyen a kardvívás történetének első háromszoros olimpiai bajnoka. És nem botlott meg az utolsó asszóban sem, a Luigi Samele elleni döntő olyan sima volt, amilyenről álmodni sem mertünk volna, ha szükség lett volna álmokra…”
Amikor a 22 éves Szilágyi Áron 2012-ben Londonban húsz évvel Szabó Bence barcelonai diadala után ismét olimpiai aranyérmet nyert Magyarországnak kard egyéniben, senki sem gondolta volna, hogy 2016-ban duplázni, majd a 2020-ról a Covid miatt 2021-re halasztott tokiói játékokon triplázni is tud.
A Nemzeti Sportban Szilágyi Áron így értékelt az olasz Luigi Samele elleni döntőbeli sikere után: „Most még csak annyit érzek, hogy aranyérmes vagyok, kezdem azt is felfogni, hogy olimpiai bajnok, azt pedig, hogy ráadásul háromszoros, a jövőben valahogy feldolgozom. Még nem hiszem el, sőt, kimondani sem merem, mit értem el Tokióban.”
