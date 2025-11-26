Robbie Keane: Bárcsak én is játszhatnék ezen a meccsen!

REPREZENTATÍV FELMÉRÉS ALAPJÁN úgy kalkulálnak a Ferencvárosnál, hogy a klubnak mintegy kétmillió szurkolója van, erről korábban többször is nyilatkoztak az egyesület elöljárói. A sportvezetők szerint hosszú évek kemény munkájába telt, mire a csapat szimpatizánsainak száma megduplázódott, ehhez körülbelül egy évtizedre volt szükség. Úgy fest azonban, csütörtök este az Európa-ligában ennél sokkal többen, mintegy hússzor annyian szorítanak majd a zöld-fehérekért – vagy még inkább ellenfelük bukásáért.

A Fradi-tábor robbanásszerű gyarapodásához nem kellett más, mint hogy a Fenerbahce legyen a csapat ellenfele. A második legnépszerűbb török klubnak becslések szerint mintegy húsz-huszonöt millió fanatikusa lehet, csakhogy ha a nemzetközi porondon játszik, a riválisok – így a Galatasaray és a Besiktas szurkolói – mind ellene drukkolnak, márpedig ők együttesen negyven-negyvenöt millió főt tesznek ki. Egyik helyi kollégánk a Fener szerdai sajtótájékoztatóján azt ecsetelte, olyan nagy a csapatok közötti feszültség, rivalizálás és gyűlölet, hogy Törökország nagyobbik része rendre összefog az ellen, aki éppen az európai kupaporondon egy másik ország csapatával találkozik, úgyhogy kijelenthetjük: talán még soha ennyien nem bíztak a Ferencváros sikerében.

Ezzel együtt nem számíthat támogató légkörre a magyar rekordbajnok a várhatóan telt házas, 45 ezer fő befogadására alkalmas Sükrü Saracoglu Stadionban. Ha csak fele olyan hangorkán lesz, mint amilyen kedden a Galatasaray otthonában az Union SG elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen volt tapasztalható, meglehet, Magyarországra visszatérve egyesek felkeresik a fül-orr-gégészetet, hogy hallásvizsgálatra jelentkezzenek. Jó hír azonban, hogy szép számban lesz jelen a Fradi utazótábora, mintegy nyolcszáz jegyet adtak el a vendégszektorba.

Sok múlhat azon, miként kezeli a csütörtök esti összecsapást a játékerő alapján lényegesen esélyesebb Fenerbahce, merthogy hétfőn az év legfontosabb mérkőzését rendezik számára: az interkontinentális derbit. Aki nem tudná, ez a Galatasaray elleni rangadó, amely onnan kapta a nevét, hogy a Sárga Kanári Isztambul ázsiai, míg az Oroszlánok az európai részének első számú klubja – de emellett még számos tekintetben feloldhatatlannak tűnő ellentét feszül köztük. Kettejük csatájának olyannyira nagy tétje van, hogy a korábbi háromszoros török bajnok, vb-bronzérmes Ümit Özat a minap azt mondta, felőle a Fener akár egy hatost is kaphat a Ferencvárostól, csak a Galatasarayt verje meg 1–0-ra.

Ezzel a realitástól teljesen elrugaszkodott forgatókönyvvel alighanem a Fradinál kiegyeznének – gyanítjuk, a döntetlennel is. Nagy kérdés, a ragyogó formában futballozó Fenerbahce tartalékol-e a következő bajnokijára vagy sem (a helyi újságírók szerint igen, és az is a magyar rekordbajnok malmára hajthatja a vizet, hogy a rutintalan Yigit Efer Demir lesz Martin Skriniar párja a védelem tengelyében). Emellett az is sokat nyomhat a latban, hogy a Ferencváros továbbra is az Európa-ligában látott arcát mutatja-e vagy az NB I-ben nyújtott teljesítményével rukkol ki Isztambulban. Noha a zöld-fehérek az Európa-liga harmadik játéknapját az előkelő harmadik helyről várják, a bajnokságban szenvednek, legutóbb a Nyíregyháza ellen veszítettek odahaza 3–1-re. A csütörtöki meccs egyik ferencvárosi balhátvédjét, Cadut megkérdeztük, milyen a hangulat a blama után, és ő minek tulajdonítja a hullámzó szereplést. Nem számítottunk erre a sablonválaszra: a brazil védő szerint elképesztő, mint mindig.

Ezt nem hagytuk annyiban. Robbie Keane-nek feltettük a kérdést, mit mondott a játékosainak a fiaskó után, volt-e következménye a vereségnek.

„Nem ismétlem meg, amit a srácoknak mondtam, az a lényeg, hogy a futballistáim tudják, miről volt szó – mondta az ír szakember a hivatalos sajtótájékoztatón. – Időnként belefér a vereség, ki lehet kapni, a szombati meccs azonban elfogadhatatlan volt, és ezt a játékosaim is tudják – egyébként öt hétig lenyűgözően teljesítettek a srácok, remélem, akkor dicsérte őket. A Fenerbahce elleni mérkőzés teljesen más lesz, nemzetközi szinten, hihetetlen körülmények között nagyszerű csapat ellen léphetünk pályára, úgyhogy nagyon várom.”

Keane szerint kemény összecsapás vár a Fradira, azzal együtt is, hogy a törököknek sok a hiányzójuk.

„Teljesen mindegy, mennyi eltiltottjuk és sérültjük van, ugyanolyan jó csapat maradt – ott lesz Marco Asensio, Ederson és még sok topjátékos, úgyhogy jelentős kihívás vár ránk. Akik beugranak, szintén kiemelkedő futballisták. A lehető legerősebb összetételű Fenerbahcéra készülünk. Jól ismerjük az ellenfelet és hogy milyen erős, ha támadásba lendül. Gondolom, a hazai szurkolók azt várják, mindenképpen nyerjenek, hiszen sokkal nagyobb a költségvetésük, de hozzájuk hasonlóan mi is tizenegyen lépünk pályára. A játékosaim nyerni akarnak, mindegy, ki az ellenfél. Ez lesz az eddigi legnagyobb nemzetközi mérkőzésünk az idényben, nagy teszt vár ránk. Mondtam is a srácoknak, bárcsak én is pályára léphetnék, mert ez olyan meccs lesz, amit mindenképpen át kell élni. Játszottam korábban Törökországban, itt mindig hihetetlen a hangulat.”

Domenico Tedesco elismerőn nyilatkozott a Ferencvárosról, az olasz-német tréner Varga Barnabás fejjátékát külön kiemelte – erre Robbie Keane is reagált.

„A kezdés előtt személyesen is megköszönöm neki a kedves szavakat. Tudom, nehéz José Mourinho után átvenni a csapat irányítását, és hogy hétfőn nagy meccs vár rájuk a Galatasaray ellen. Arra a párharcra a legjobbakat kívánom neki és a klubnak, de ezúttal meg akarjuk keseríteni az életüket. Jól teljesítettünk a ligaszakasz első felében, ez önbizalmat adhat. Európában talán túl is teljesítettünk valamelyest, ugyanakkor remélem, ismét jó eredményt érünk el. ”

Ha már José Mourinho szóba került: újságírói kérdésként felvetődött, sajnálja-e, hogy a portugál sztáredző szeptemberben távozott a Fenerbahcétól és nem vívhat vele különcsatát.

„Jól ismerem Josét, kiváló srác, hihetetlen szakember – talán a valaha volt egyik legjobb. Nagyszerű lett volna ellene meccselni, sajnálom, hogy nem jött össze, de ez van, most már a Benficával teljesít jól.”

Lapunk kérdésére elmondta, a nevezettek közül Stefan Gartenmann nem utazott el Isztambulba. A svájci belső védő a rehabilitációját végzi, és nem tudja, mikor láthatja ismét a pályán, rajta kívül azonban nincs hiányzója a Ferencvárosnak – viszont egy este erejéig negyvenmillióval több szurkolója van.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

18.45: Fenerbahce (török)–Ferencváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.45: Roma (olasz)–Midtjylland (dán)

18.45: Aston Villa (angol)–Young Boys (svájci)

18.45: Porto (portugál)–Nice (francia)

18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Freiburg (német)

18.45: Feyenoord (holland)–Celtic (skót)

18.45: Lille (francia)–Dinamo Zagreb (horvát)

18.45: PAOK (görög)–Brann (norvég)

18.45: Ludogorec (bolgár)–Celta Vigo (spanyol)

21.00: Bologna (olasz)–Salzburg (osztrák)

21.00: Crvena zvezda (szerb)–FCSB (román)

21.00: Go Ahead Eagles (holland)–VfB Stuttgart (német)

21.00: Genk (belga)–Basel (svájci)

21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Lyon (francia)

21.00: Nottingham Forest (angol)–Malmö (svéd)

21.00: Panathinaikosz (görög)–Sturm Graz (osztrák)

21.00: Rangers (skót)–Braga (portugál)

21.00: Betis (spanyol)–Utrecht (holland)