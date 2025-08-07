FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, ADATBANK, 2025–2026

TUDNIVALÓK

A férfi kézilabda Bajnokok Ligája lebonyolítása nem változott a 2025–2026-os idényre az előző évadokhoz képest: a résztvevő 16 klub továbbra is két nyolcas csoportban küzd meg a továbbjutásért. A csoportok első két-két helyezettje automatikusan negyeddöntőbe jut, a 3–6. helyezettek rájátszáskört vívnak a nyolc közé jutásért, a 7-8. helyezettek számára pedig véget ér a sorozat.

A csoportkör szeptember 10-én, szerdán kezdődik és 2026. március 12-én zárul. A negyeddöntőbe jutásért rendezett forduló oda- és visszavágós mérkőzéseit 2026. április 1-jén és 9-én rendezik, míg a legjobb nyolc csapat április 29-én, illetve május 7-én csap össze a négyes döntőbe jutásért. A final fournak ezúttal is a kölni Lanxess Aréna ad otthont 2026. június 13-án és 14-én.

A Bajnokok Ligájában ezúttal is két magyar csapat szerepel, a One Veszprém HC az A-, az OTP Bank-Pick Szeged a B-csoportban érdekelt.

A FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA CSOPORTBEOSZTÁSA

A-CSOPORT: Aalborg (dán), Füchse Berlin (német), One Veszprém HC, Kielce (lengyel), Nantes (francia), Sporting CP (portugál), Dinamo Bucuresti (román), Kolstad (norvég)

B-CSOPORT: Wisla Plock (lengyel), Barca (spanyol), Paris Saint-Germain (francia), GOG (dán), Magdeburg (német), OTP Bank-Pick Szeged, RK Zagreb (horvát), Peliszter (északmacedón)

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

1. FORDULÓ

2025. szeptember 10., szerda

A-CSOPORT

Dinamo Bucuresti (román)–Sporting CP (portugál)

Aalborg (dán)–One Veszprém HC

B-CSOPORT

Magdeburg (német)–Paris Saint-Germain (francia)

Eurofarm Peliszter (északmacedón)–HC Zagreb (horvát)

2025. szeptember 11., csütörtök

A-CSOPORT

Nantes (francia)–Füchse Berlin (német)

Industria Kielce (lengyel)–Kolstad (norvég)

B-CSOPORT

OTP Bank-Pick Szeged–Orlen Wisla Plock (lengyel)

Barca (spanyol)–GOG

2. FORDULÓ

2025. szeptember 17.

A-CSOPORT

Kolstad–Dinamo Bucuresti

B-CSOPORT

GOG–OTP Bank-Pick Szeged

Plock–HC Zagreb

2025. szeptember 18.

A-CSOPORT

One Veszprém HC–Nantes

Füchse Berlin–Aalborg

Sporting–Kielce

B-CSOPORT

PSG–Peliszter

Barca–Magdeburg

3. FORDULÓ

2025. szeptember 24.

A-CSOPORT

Dinamo Bucuresti–One Veszprém HC

Aalborg–Sporting

Nantes–Kolstad

B-CSOPORT

Peliszter–GOG

2025. szeptember 25.

A-CSOPORT

Kielce–Füchse Berlin

B-CSOPORT

OTP Bank-Pick Szeged–PSG

HC Zagreb–Barca

Magdeburg–Plock

4. FORDULÓ

2025. október 8.

A-CSOPORT

Kolstad–Aalborg

Sporting–Nantes

B-CSOPORT

Plock–Peliszter

GOG–Magdeburg

2025. október 9.

A-CSOPORT

One Veszprém HC–Kielce

Füchse Berlin–Dinamo Bucuresti

B-CSOPORT

PSG–HC Zagreb

Barca–OTP Bank-Pick Szeged

5. FORDULÓ

2025. október 15.

A-CSOPORT

Aalborg–Dinamo Bucuresti

Kielce–Nantes

B-CSOPORT

OTP Bank-Pick Szeged–Magdeburg

Plock–PSG

Peliszter–Barca

2025. október 16.

A-CSOPORT

Füchse Berlin–Kolstad

Sporting–One Veszprém HC

B-CSOPORT

HC Zagreb–GOG

6. FORDULÓ

2025. október 22.

A-CSOPORT

Kolstad–Sporting

Nantes–Aalborg

B-CSOPORT

HC Zagreb–OTP Bank-Pick Szeged

2025. október 9.

A-CSOPORT

One Veszprém HC–Füchse Berling

Dinamo Bucuresti–Kielce

B-CSOPORT

Magdeburg–Peliszter

Plock–Barca

PSG–GOG

7. FORDULÓ

2025. november 12.

A-CSOPORT

Kolstad–One Veszprém HC

B-CSOPORT

GOG–PSG

Magdeburg–HC Zagreb

Peliszter–OTP Bank-Pick Szeged

2025. november 13.

A-CSOPORT

Kielce–Aalborg

Sporting–Füchse Berlin

Nantes–Dinamo Bucuresti

B-CSOPORT

Barca–Plock

8. FORDULÓ

2025. november 19.

A-CSOPORT

Aalborg–Kielce

One Veszprém HC–Kolstad

B-CSOPORT

HC Zagreb–Magdeburg

PSG–Barca

2025. november 20.

A-CSOPORT

Dinamo Bucuresti–Nantes

Füchse Berlin–Sporting

B-CSOPORT

OTP Bank-Pick Szeged–Peliszter

GOG–Plock

9. FORDULÓ

2025. november 26.

A-CSOPORT

Aalborg–Nantes

Kielce–Dinamo Bucuresti

B-CSOPORT

Peliszter–Magdeburg

2025. november 27.

A-CSOPORT

Sporting–Kolstad

Füchse Berlin–One Veszprém HC

B-CSOPORT

GOG–Barca

OTP Bank-Pick Szeged–HC Zagreb

PSG–Plock

10. FORDULÓ

2025. december 3.

A-CSOPORT

Dinamo Bucuresti–Aalborg

HC Zagreb–Peliszter

Barca–PSG

B-CSOPORT

2025. december 4.

A-CSOPORT

Kolstad–Füchse Berlin

One Veszprém HC–Sporting

Nantes–Kielce

B-CSOPORT

Plock–GOG

Magdeburg–OTP Bank-Pick Szeged

11. FORDULÓ

2026. február 18–19.

A-CSOPORT

Aalborg–Kolstad

Dinamo Bucuresti–Füchse Berlin

Kielce–One Veszprém HC

Nantes–Sporting

B-CSOPORT

Peliszter–Plock

HC Zagreb–PSG

OTP Bank-Pick Szeged–Barca

Magdeburg–GOG

12. FORDULÓ

2026. február 25–26.

A-CSOPORT

Kolstad–Nantes

Füchse Berlin–Kielce

One Veszprém HC–Dinamo Bucuresti

Sporting–Aalborg

B-CSOPORT

Plock–Magdeburg

PSG–OTP Bank-Pick Szeged

Barca–HC Zagreb

GOG–Peliszter

13. FORDULÓ

2026. március 4–5.

A-CSOPORT

Dunamo Bucuresti–Kolstad

Aalborg–Füchse Berlin

Nantes–One Veszprém HC

Kielce–Sporting

B-CSOPORT

HC Zagreb–Plock

Peliszter–PSG

Magdeburg–Barca

OTP Bank-Pick Szeged–GOG

14. (utolsó) FORDULÓ

2026. március 11–12.

A-CSOPORT

Füchse Berlin–Nantes

Kolstad–Kielce

Sporting–Dinamo Bucuresti

One Veszprém HC–Aalborg

B-CSOPORT

PSG–Magdeburg

Plock–OTP Bank-Pick Szeged

GOG–HC Zagreb

Barca–Peliszter