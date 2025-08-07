FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, ADATBANK, 2025–2026

A férfi kézilabda Bajnokok Ligája lebonyolítása nem változott a 2025–2026-os idényre az előző évadokhoz képest: a résztvevő 16 klub továbbra is két nyolcas csoportban küzd meg a továbbjutásért. A csoportok első két-két helyezettje automatikusan negyeddöntőbe jut, a 3–6. helyezettek rájátszáskört vívnak a nyolc közé jutásért, a 7-8. helyezettek számára pedig véget ér a sorozat.
A csoportkör szeptember 10-én, szerdán kezdődik és 2026. március 12-én zárul. A negyeddöntőbe jutásért rendezett forduló oda- és visszavágós mérkőzéseit 2026. április 1-jén és 9-én rendezik, míg a legjobb nyolc csapat április 29-én, illetve május 7-én csap össze a négyes döntőbe jutásért. A final fournak ezúttal is a kölni Lanxess Aréna ad otthont 2026. június 13-án és 14-én.
A Bajnokok Ligájában ezúttal is két magyar csapat szerepel, a One Veszprém HC az A-, az OTP Bank-Pick Szeged a B-csoportban érdekelt.
A FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA CSOPORTBEOSZTÁSA
A-CSOPORT: Aalborg (dán), Füchse Berlin (német), One Veszprém HC, Kielce (lengyel), Nantes (francia), Sporting CP (portugál), Dinamo Bucuresti (román), Kolstad (norvég)
B-CSOPORT: Wisla Plock (lengyel), Barca (spanyol), Paris Saint-Germain (francia), GOG (dán), Magdeburg (német), OTP Bank-Pick Szeged, RK Zagreb (horvát), Peliszter (északmacedón)
FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
1. FORDULÓ
2025. szeptember 10., szerda
A-CSOPORT
Dinamo Bucuresti (román)–Sporting CP (portugál)
Aalborg (dán)–One Veszprém HC
B-CSOPORT
Magdeburg (német)–Paris Saint-Germain (francia)
Eurofarm Peliszter (északmacedón)–HC Zagreb (horvát)
2025. szeptember 11., csütörtök
A-CSOPORT
Nantes (francia)–Füchse Berlin (német)
Industria Kielce (lengyel)–Kolstad (norvég)
B-CSOPORT
OTP Bank-Pick Szeged–Orlen Wisla Plock (lengyel)
Barca (spanyol)–GOG
2. FORDULÓ
2025. szeptember 17.
A-CSOPORT
Kolstad–Dinamo Bucuresti
B-CSOPORT
GOG–OTP Bank-Pick Szeged
Plock–HC Zagreb
2025. szeptember 18.
A-CSOPORT
One Veszprém HC–Nantes
Füchse Berlin–Aalborg
Sporting–Kielce
B-CSOPORT
PSG–Peliszter
Barca–Magdeburg
3. FORDULÓ
2025. szeptember 24.
A-CSOPORT
Dinamo Bucuresti–One Veszprém HC
Aalborg–Sporting
Nantes–Kolstad
B-CSOPORT
Peliszter–GOG
2025. szeptember 25.
A-CSOPORT
Kielce–Füchse Berlin
B-CSOPORT
OTP Bank-Pick Szeged–PSG
HC Zagreb–Barca
Magdeburg–Plock
4. FORDULÓ
2025. október 8.
A-CSOPORT
Kolstad–Aalborg
Sporting–Nantes
B-CSOPORT
Plock–Peliszter
GOG–Magdeburg
2025. október 9.
A-CSOPORT
One Veszprém HC–Kielce
Füchse Berlin–Dinamo Bucuresti
B-CSOPORT
PSG–HC Zagreb
Barca–OTP Bank-Pick Szeged
5. FORDULÓ
2025. október 15.
A-CSOPORT
Aalborg–Dinamo Bucuresti
Kielce–Nantes
B-CSOPORT
OTP Bank-Pick Szeged–Magdeburg
Plock–PSG
Peliszter–Barca
2025. október 16.
A-CSOPORT
Füchse Berlin–Kolstad
Sporting–One Veszprém HC
B-CSOPORT
HC Zagreb–GOG
6. FORDULÓ
2025. október 22.
A-CSOPORT
Kolstad–Sporting
Nantes–Aalborg
B-CSOPORT
HC Zagreb–OTP Bank-Pick Szeged
2025. október 9.
A-CSOPORT
One Veszprém HC–Füchse Berling
Dinamo Bucuresti–Kielce
B-CSOPORT
Magdeburg–Peliszter
Plock–Barca
PSG–GOG
7. FORDULÓ
2025. november 12.
A-CSOPORT
Kolstad–One Veszprém HC
B-CSOPORT
GOG–PSG
Magdeburg–HC Zagreb
Peliszter–OTP Bank-Pick Szeged
2025. november 13.
A-CSOPORT
Kielce–Aalborg
Sporting–Füchse Berlin
Nantes–Dinamo Bucuresti
B-CSOPORT
Barca–Plock
8. FORDULÓ
2025. november 19.
A-CSOPORT
Aalborg–Kielce
One Veszprém HC–Kolstad
B-CSOPORT
HC Zagreb–Magdeburg
PSG–Barca
2025. november 20.
A-CSOPORT
Dinamo Bucuresti–Nantes
Füchse Berlin–Sporting
B-CSOPORT
OTP Bank-Pick Szeged–Peliszter
GOG–Plock
9. FORDULÓ
2025. november 26.
A-CSOPORT
Aalborg–Nantes
Kielce–Dinamo Bucuresti
B-CSOPORT
Peliszter–Magdeburg
2025. november 27.
A-CSOPORT
Sporting–Kolstad
Füchse Berlin–One Veszprém HC
B-CSOPORT
GOG–Barca
OTP Bank-Pick Szeged–HC Zagreb
PSG–Plock
10. FORDULÓ
2025. december 3.
A-CSOPORT
Dinamo Bucuresti–Aalborg
HC Zagreb–Peliszter
Barca–PSG
B-CSOPORT
2025. december 4.
A-CSOPORT
Kolstad–Füchse Berlin
One Veszprém HC–Sporting
Nantes–Kielce
B-CSOPORT
Plock–GOG
Magdeburg–OTP Bank-Pick Szeged
11. FORDULÓ
2026. február 18–19.
A-CSOPORT
Aalborg–Kolstad
Dinamo Bucuresti–Füchse Berlin
Kielce–One Veszprém HC
Nantes–Sporting
B-CSOPORT
Peliszter–Plock
HC Zagreb–PSG
OTP Bank-Pick Szeged–Barca
Magdeburg–GOG
12. FORDULÓ
2026. február 25–26.
A-CSOPORT
Kolstad–Nantes
Füchse Berlin–Kielce
One Veszprém HC–Dinamo Bucuresti
Sporting–Aalborg
B-CSOPORT
Plock–Magdeburg
PSG–OTP Bank-Pick Szeged
Barca–HC Zagreb
GOG–Peliszter
13. FORDULÓ
2026. március 4–5.
A-CSOPORT
Dunamo Bucuresti–Kolstad
Aalborg–Füchse Berlin
Nantes–One Veszprém HC
Kielce–Sporting
B-CSOPORT
HC Zagreb–Plock
Peliszter–PSG
Magdeburg–Barca
OTP Bank-Pick Szeged–GOG
14. (utolsó) FORDULÓ
2026. március 11–12.
A-CSOPORT
Füchse Berlin–Nantes
Kolstad–Kielce
Sporting–Dinamo Bucuresti
One Veszprém HC–Aalborg
B-CSOPORT
PSG–Magdeburg
Plock–OTP Bank-Pick Szeged
GOG–HC Zagreb
Barca–Peliszter