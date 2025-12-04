Kellett Corrales utolsó másodperces bravúrja is, a Veszprém legyűrte a Sporting CP-t

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

10. FORDULÓ

A-CSOPORT

One Veszprém HC–Sporting CP (portugál) 32–31 (19–14)

Veszprém, 4650 néző. V: Pavicsevics, Razsnatovics (montenegróiak)

VESZPRÉM: Appelgren – LENNE 5, Martinovic 2, Pesmalbek, Ligetvári, Hesam 3, DESCAT 9 (4). Csere: Corrales (kapus), Cindric 1, Adel 3, REMILI 6, el-Dera 2, Thiagus Petrus 1, Gasper Marguc. Edző: Xavier Pascual

SPORTING: Kristensen – C. Álvarez 1, F. COSTA 4, Gurri 1, E. Silva, M. COSTA 6, THORKELSSON 8 (8). Csere: M. ALI (kapus), Salvador 4, P. Martínez 1, Berlin, Graca, Moga, Romero 3, Gassama 1, Branquinho 2. Edző: Ricardo Costa

Az eredmény alakulása. 7. perc: 4–3. 11. p.: 7–3. 16. p.: 9–7. 21. p.: 12–9. 24. p.: 15–9. 28. p.: 18–12. 35. p.: 21–15. 39. p.: 23–21. 46. p.: 24–25. 50. p.: 28–27. 54. p.: 28–30. Kiállítások: 12, ill. 6 perc. Hétméteresek: 5/4, ill. 8/8

Dupla tétje volt a One Veszprém HC férfi kézilabdacsapata számára a Sporting CP elleni hazai Bajnokok Ligája-csoportmeccsnek, ha ugyanis győzni tud a Veszprém Arénában a 2025-és utolsó BL-meccsén, akkor nemcsak lépéselőnybe kerül a portugálokkal szemben a tabellán, de nem kell lemondania a negyeddöntőt biztosító első két hely valamelyikéről sem – ellenkező esetben már jobb, ha számol a rájátszás pluszkörével.

Jól kezdett a hazai gárda, a védelem ezúttal remekül működött, az első 13 percben mindössze négy gólt engedélyezett az ellenfélnek, Mikael Appelgren remekül védett a fal mögött. Mozgalmasan indult a találkozó, az egyik oldalon Építők francia balszélsője, Hugo Descat megszerezte 400. gólját csapata mezében, a másik oldalon az állítólag a Barca által kinézett 20 éves jobbátlövő, Francisco Costa válla rándult ki védekezés közben, de gyorsan helyrehozták és visszatért a pályára.

A Veszprém két-három gólos vezetése stabillá vált, amiből úgy próbált meg kimozdulni a Sporting, hogy a félidő utolsó tíz percére megnyitotta a védekezését, a hazaiak edzője, Xavier Pascual viszont azonnal reagált, és időt kért, mire egyre megnyugtatóbbá vált a lendületesen játszó hazaiak előnye. Csapatként és egyénekre bontva is jobban játszott a Veszprém, a 19–14-es félidei vezetése teljesen rális volt, Yanis Lenne magabiztos játékkal szerezte az újabb ás újabb indulásgólokat, az ezúttal a játék szervezésében jeleskedő Ivan Martinovic három gólpasszt osztott ki, Appelgrenben pedig kilenc lövés akadt el.

Úgy tűnt, minden a legnagyobb rendben van. Aztán a második félidőben váratlanul fordult a kocka.

Alig ötpercnyi játék után Lenne megsérült, ölben kellett levinni a pályáról, a portugálok pedig tíz perc alatt feljöttek egy gólra, Pascual igyekezett a saját szigorú stílusában rendet vágni a sorok között. Ennek csak mérsékelt hatása volt, a vendégek előbb kiegyenlítettek, majd az izlandi balszélső, Orri Freyr Thorkelsson ötödik hetesével át is vették a vezetést, és tartották is azt.

Mintha a hajrára varázsütésre beszűkült volna az Építők játéka, szinte csak Nedim Remili próbálkozott, csak az utolsó percben villant fel a győzelem lehetősége a Veszprém számára. Pascual időkérése után, döntetlen állásnál a Veszprém vezette az utolsó támadást, a francia jobbátlövő újra felvállalta a felelősséget, és bebombázta a győztes gólt, ami után csak két másodperc maradt hátra. Ami majdnem elég lett az egyenlítésre, de Rodrigo Corrales nagyot mentett.

A Veszprém a gyenge második félidei teljesítmény ellenére nagyot mentett az utolsó percben, 32–31-re nyert, és megszerezte a két pontot, így a csoport harmadik helyén maradt a téli szünetre. A portugálok nem viselték valami jól a vereséget, ez a lefújás után szerencsére csak szócsatában csúcsosodott ki.