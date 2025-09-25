Férfi kézi BL: Gidsel 13 góllal vezette diadalra a Füchse Berlint

Az A-csoportban az eddig két győzelemmel álló Füchse Berlin az Industria Kielce otthonába látogatott, és aratott magabiztos, 37–32-es győzelmet. A legutóbbi döntős az első félidő 20. percében már tízgólos különbséggel is vezetett, ám a Kielce a hajrához érve felzárkózott három gólra is, igazán szorossá azonban már nem tudta tenni a találkozót. A meccs legjobbja a berliniek klasszisa, Mathias Gidsel volt, aki egymaga 13 (!) találatig jutott.
A B-csoportban az előző körben a címvédő Magdeburgtól drámai vereséget szenvedő Barca még könnyebben, 32–25-re győzött az RK Zagreb vendégeként. A katalánoknál Dika Mem, Blaz Janc és Aleix Gómez is hat-hat góllal fejezte be az összecsapást, Emil Nielsen pedig 40 lövésből 15-öt megfogott a kapuban.
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
A-CSOPORT
Kielce (lengyel)–Füchse Berlin (német) 32–37 (15–22)
|1. Füchse Berlin
|3
|3
|–
|–
|108–94
|+14
|6
|2. Aalborg
|3
|2
|–
|1
|95–89
|+6
|4
|3. VESZPRÉM
|3
|2
|–
|1
|88–84
|+4
|4
|4. Sporting CP
|3
|2
|–
|1
|104–102
|+2
|4
|5. Nantes
|3
|1
|–
|2
|98–94
|+4
|2
|6. Kielce
|3
|1
|–
|2
|107–105
|+2
|2
|7. Kolstad
|3
|1
|–
|2
|82–105
|–23
|2
|8. Dinamo Bucuresti
|3
|–
|–
|3
|85–94
|–9
|0
B-CSOPORT
OTP Bank-Pick Szeged–PSG (francia) 31–29 (17–17)
RK Zagreb (horvát)–Barca (spanyol) 25–32 (12–17)
KÉSŐBB
20.45: Magdeburg (német)–Plock (lengyel) (Tv: Sport1)
|1. Barca
|3
|2
|–
|1
|90–79
|+11
|4
|2. Magdeburg
|2
|2
|–
|–
|59–52
|+7
|4
|3. SZEGED
|3
|2
|–
|1
|100–94
|+6
|4
|4. Wisla Plock
|2
|2
|–
|–
|64–60
|+4
|4
|5. Paris SG
|3
|1
|–
|2
|93–95
|–2
|2
|6. GOG
|3
|1
|–
|2
|94–101
|–7
|2
|7. Peliszter
|3
|1
|–
|2
|80–87
|–7
|2
|8. Zagreb
|3
|–
|–
|3
|75–87
|–12
|0