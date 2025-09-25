Férfi kézi BL: Gidsel 13 góllal vezette diadalra a Füchse Berlint

Az A-csoportban az eddig két győzelemmel álló Füchse Berlin az Industria Kielce otthonába látogatott, és aratott magabiztos, 37–32-es győzelmet. A legutóbbi döntős az első félidő 20. percében már tízgólos különbséggel is vezetett, ám a Kielce a hajrához érve felzárkózott három gólra is, igazán szorossá azonban már nem tudta tenni a találkozót. A meccs legjobbja a berliniek klasszisa, Mathias Gidsel volt, aki egymaga 13 (!) találatig jutott.

A B-csoportban az előző körben a címvédő Magdeburgtól drámai vereséget szenvedő Barca még könnyebben, 32–25-re győzött az RK Zagreb vendégeként. A katalánoknál Dika Mem, Blaz Janc és Aleix Gómez is hat-hat góllal fejezte be az összecsapást, Emil Nielsen pedig 40 lövésből 15-öt megfogott a kapuban.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

A-CSOPORT

Kielce (lengyel)–Füchse Berlin (német) 32–37 (15–22)

1. Füchse Berlin 3 3 – – 108–94 +14 6 2. Aalborg 3 2 – 1 95–89 +6 4 3. VESZPRÉM 3 2 – 1 88–84 +4 4 4. Sporting CP 3 2 – 1 104–102 +2 4 5. Nantes 3 1 – 2 98–94 +4 2 6. Kielce 3 1 – 2 107–105 +2 2 7. Kolstad 3 1 – 2 82–105 –23 2 8. Dinamo Bucuresti 3 – – 3 85–94 –9 0 az a-csoport állása

B-CSOPORT

OTP Bank-Pick Szeged–PSG (francia) 31–29 (17–17)

RK Zagreb (horvát)–Barca (spanyol) 25–32 (12–17)

KÉSŐBB

20.45: Magdeburg (német)–Plock (lengyel) (Tv: Sport1)