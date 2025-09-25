Nemzeti Sportrádió

Férfi kézi BL: Gidsel 13 góllal vezette diadalra a Füchse Berlint

2025.09.25. 20:31
Mathias Gidsel megállíthatatlan volt (Fotó: Getty Images)
A legutóbbi döntős Füchse Berlin és a Barca is magabiztos győzelmet aratott a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 3. fordulójában csütörtökön.

Az A-csoportban az eddig két győzelemmel álló Füchse Berlin az Industria Kielce otthonába látogatott, és aratott magabiztos, 37–32-es győzelmet. A legutóbbi döntős az első félidő 20. percében már tízgólos különbséggel is vezetett, ám a Kielce a hajrához érve felzárkózott három gólra is, igazán szorossá azonban már nem tudta tenni a találkozót. A meccs legjobbja a berliniek klasszisa, Mathias Gidsel volt, aki egymaga 13 (!) találatig jutott.

A B-csoportban az előző körben a címvédő Magdeburgtól drámai vereséget szenvedő Barca még könnyebben, 32–25-re győzött az RK Zagreb vendégeként. A katalánoknál Dika Mem, Blaz Janc és Aleix Gómez is hat-hat góllal fejezte be az összecsapást, Emil Nielsen pedig 40 lövésből 15-öt megfogott a kapuban.

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ 
A-CSOPORT
Kielce (lengyel)–Füchse Berlin (német) 32–37 (15–22)

1. Füchse Berlin33108–94+14 
2. Aalborg32195–89+6 
3. VESZPRÉM32188–84+4 
4. Sporting CP321104–102+2 
5. Nantes31298–94+4 
6. Kielce312107–105+2 
7. Kolstad31282–105–23 
8. Dinamo Bucuresti3385–94–9 
az a-csoport állása

B-CSOPORT
OTP Bank-Pick Szeged–PSG (francia) 31–29 (17–17)
RK Zagreb (horvát)–Barca (spanyol) 25–32 (12–17)
KÉSŐBB
20.45: Magdeburg (német)–Plock (lengyel) (Tv: Sport1)

1. Barca32190–79+11 
2. Magdeburg2259–52+7 
3. SZEGED321100–94+6 
4. Wisla Plock2264–60+4 
5. Paris SG31293–95–2 
6. GOG31294–101–7 
7. Peliszter31280–87–7 
8. Zagreb3375–87–12 
a b-csoport állása

 

Barca Kielce Férfi kézi BL HC Zagreb Füchse Berlin férfi kézilabda Bajnokok Ligája
Ezek is érdekelhetik