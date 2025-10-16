Férfi kézi BL: otthon kikapott a GOG-től, továbbra is pont nélkül az RK Zagreb

A horvát csapat a múlt héten közel állt első pontjai megszerzéséhez, hiszen a mérkőzés hajrájáig vezetett a Paris Saint-Germain vendégeként, de a franciák a végjátékban pontosabbak voltak, így az RK Zagreb pont nélkül, a nyolcas utolsó helyéről várta az ötödik kört. A magyar válogatott Topic Petart is alkalmazó horvát csapatnak hazai környezetben az egy sikerrel és három vereséggel álló GOG ellen megvolt az esélye a pontszerzésre, de a dánok a pályán már esélyt sem hagytak vendéglátójuknak, s korán elléptek 8–2-re.

A Zagreb a folytatásban sem tudott közelebb kerülni, Frederik Bjerre és Lasse Vilhelmsen vezérletével az északiak magabiztosan nyertek vendégként 36–31-re és megszerezték második győzelmüket az új kiírásban.

Topic Petar nem szerzett gólt.

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

B-CSOPORT, 5. FORDULÓ

RK Zagreb (horvát)–GOG (dán) 31–36 (11–19)

A B-CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L-K Gk P 1. Magdeburg 5 5 – – 159–138 +21 10 2. Barca 5 4 – 1 155–137 +18 8 3. Wisla Plock 5 4 – 1 161–144 +17 8 4. SZEGED 5 2 – 3 158–159 –1 4 5. Paris SG 5 2 – 3 160–162 –2 4 6. GOG 5 2 – 3 160–171 –11 4 7. Peliszter 5 1 – 4 135–157 –22 2 8. Zagreb 5 – – 5 138–158 –20 0

KÉSŐBB

A-CSOPORT

20.45: Sporting CP (portugál)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

20.45: Füchse Berlin (német)–Kolstad (norvég)