Férfi kézi BL: otthon kikapott a GOG-től, továbbra is pont nélkül az RK Zagreb

2025.10.16. 20:30
Frederik Bjerre Zágrábban is a GOG vezére volt (Fotó: GOG/Fb)
Továbbra sem tudta megszerezni első pontját, pontjait a horvát RK Zagreb, amely hazai pályán 36–31-es vereséget szenvedett a dán GOG ellen a férfi kézilabda Bajnokok Ligája B-csoportjának 5. fordulójában.

A horvát csapat a múlt héten közel állt első pontjai megszerzéséhez, hiszen a mérkőzés hajrájáig vezetett a Paris Saint-Germain vendégeként, de a franciák a végjátékban pontosabbak voltak, így az RK Zagreb pont nélkül, a nyolcas utolsó helyéről várta az ötödik kört. A magyar válogatott Topic Petart is alkalmazó horvát csapatnak hazai környezetben az egy sikerrel és három vereséggel álló GOG ellen megvolt az esélye a pontszerzésre, de a dánok a pályán már esélyt sem hagytak vendéglátójuknak, s korán elléptek 8–2-re.

A Zagreb a folytatásban sem tudott közelebb kerülni, Frederik Bjerre és Lasse Vilhelmsen vezérletével az északiak magabiztosan nyertek vendégként 36–31-re és megszerezték második győzelmüket az új kiírásban.

Topic Petar nem szerzett gólt.

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
B-CSOPORT, 5. FORDULÓ
RK Zagreb (horvát)–GOG (dán) 31–36 (11–19)

    
A B-CSOPORT ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L-K

Gk

P

1. Magdeburg

5

5

159–138

+21

10

2. Barca

5

4

1

155–137

+18

8

3. Wisla Plock

5

4

1

161–144

+17

8

4. SZEGED

5

2

3

158–159

–1

4

5. Paris SG

5

2

3

160–162

–2

4

6. GOG

5

2

3

160–171

–11

4

7. Peliszter

5

1

4

135–157

–22

2

8. Zagreb

5

5

138–158

–20

0

KÉSŐBB
A-CSOPORT
20.45: Sporting CP (portugál)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
20.45: Füchse Berlin (német)–Kolstad (norvég) 

 

