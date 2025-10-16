Férfi kézi BL: otthon kikapott a GOG-től, továbbra is pont nélkül az RK Zagreb
A horvát csapat a múlt héten közel állt első pontjai megszerzéséhez, hiszen a mérkőzés hajrájáig vezetett a Paris Saint-Germain vendégeként, de a franciák a végjátékban pontosabbak voltak, így az RK Zagreb pont nélkül, a nyolcas utolsó helyéről várta az ötödik kört. A magyar válogatott Topic Petart is alkalmazó horvát csapatnak hazai környezetben az egy sikerrel és három vereséggel álló GOG ellen megvolt az esélye a pontszerzésre, de a dánok a pályán már esélyt sem hagytak vendéglátójuknak, s korán elléptek 8–2-re.
A Zagreb a folytatásban sem tudott közelebb kerülni, Frederik Bjerre és Lasse Vilhelmsen vezérletével az északiak magabiztosan nyertek vendégként 36–31-re és megszerezték második győzelmüket az új kiírásban.
Topic Petar nem szerzett gólt.
FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
B-CSOPORT, 5. FORDULÓ
RK Zagreb (horvát)–GOG (dán) 31–36 (11–19)
|A B-CSOPORT ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L-K
Gk
P
|1. Magdeburg
5
5
–
–
159–138
+21
10
|2. Barca
5
4
–
1
155–137
+18
8
|3. Wisla Plock
5
4
–
1
161–144
+17
8
|4. SZEGED
5
2
–
3
158–159
–1
4
|5. Paris SG
5
2
–
3
160–162
–2
4
|6. GOG
5
2
–
3
160–171
–11
4
|7. Peliszter
5
1
–
4
135–157
–22
2
|8. Zagreb
5
–
–
5
138–158
–20
0
KÉSŐBB
A-CSOPORT
20.45: Sporting CP (portugál)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
20.45: Füchse Berlin (német)–Kolstad (norvég)