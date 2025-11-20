Nemzeti Sportrádió

Alaposan visszavágott a Szeged a Peliszternek

2025.11.20. 18:52
Micsoda mérkőzés volt! (Fotó: Árvai Károly)
A Szeged a férfi kézilabda Bajnokok Ligája 8. fordulójában 35–20-ra megverte odahaza az Eurofarm Pelisztert.

 

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
8. FORDULÓ
B-CSOPORT
OTP Bank-Pick Szeged–Eurofarm Peliszter (északmacedón) 35–20 (14–9)
Szeged, 3994 néző. V: D. Martins, R. Martins (portugálok). 
SZEGED: MIKLER R. – Sostaric 2 (2), Garciandia 2, KALARAS 3, Mackovsek 2, FRIMMEL 7 (2), KUKICS 7. Csere: Radvánszki (kapus), TOTO 5, Gottfridsson, FAZEKAS M. 1, Bodó 1, Szilágyi Benjamin 2 (1), Jelinic 3, Járó. Edző: Michael Apelgren
PELISZTER: Hejdarirad – Hackbarth, Hoszni 1, F. Kuzmanovszki 1, Pesevszki 1, Henigman 2, Manaszkov 3 (1). Csere: Mitrevszki (kapus), Tajnik 2, Abutovics, B. Radivojevics 2 (2), Widomski, PETAR ATANASZIJEVICS 3, S. Risztevszki 1, Hadzic 3, Pavle Atanaszijevics 1. Edző: Rubén Garabaya
Az eredmény alakulása. 4. perc: 1–2. 8. p.: 3–2. 14. p.: 7–3. 18. p.: 10–4. 22. p.: 10–6. 25. p.: 11–8. 28. p.: 13–9. 32. p.: 16–10. 38. p.: 20–11. 43. p.: 23–13. 47. p.: 26–15. 51. p.: 29–16. 57. p.: 33–19. Kiállítások: 4, ill. 8 perc. Hétméteresek: 7/5, ill. 4/3

MESTERMÉRLEG
Michael Apelgren: – Érdekes játék a kézilabda, a múlt héten vereséget szenvedtünk Bitolában, ezúttal pedig jó játékkal fölényes győzelmet arattunk. Valamennyi játékosomra büszke vagyok, külön dicséret illeti a fiatal Fazekas Mátét, aki ezúttal is bizonyította, hogy a jövő embere. 
Rubén Garabaya: – Egy héttel ezelőtt hazai pályán a kiemelkedő kapusteljesítménynek és a védekezésünknek köszönhetően győztük le a Szegedet. Ezúttal rosszul játszottunk, gyorsan eldőlt a mérkőzés. 

A MÚLT HETI VERESÉG után a szegedi csapatnak hamar lehetősége adódott a visszavágásra, amely az Eurofarm Peliszter otthonában elszenvedett 25–24-es vereség után ezúttal a Pick Arénában játszott az északmacedón riválissal. Sajnos ezt a találkozót is Janus Smárason és Magnus Röd nélkül rendezték meg, a csapatkapitány Bánhidi Bence szintén nem léphetett pályára, a fiatalok közül Fazekas Máté, Járó Kristóf és Radvánszki Attila is bekerült a meccskeretbe.

A nagyjából két tucat bitolai szurkoló is elcsendesült egy percre a november elején a Veszprém elleni rangadó közben elhunyt szegedi technikai vezető, Dobozi Iván emlékére. Majd megkezdődött a meccs, szerencsére teljesen máshogyan, mint a legutóbbi. Mikler Roland nagyokat védett, Sebastian Frimmel és Lazar Kukics pedig rendre túljárt a dolgukat múlt héten megkeserítő Szaid Hejdarirad eszén (7–3).

Az első félidő hajrájában a 19 éves Fazekas Máté többször is megcsillogtatta a tehetségét – később első BL-gólját is megszerezte –, Mikler pedig 55 százalékon állt a szünetben. A második játékrész 14–9-ről indult, a rutinos kapus parádéja tovább folytatódott, a Peliszter védekezése idegenben már nem volt olyan kőkemény, mint amilyen a 3000 fanatikusa előtt.

Kukics továbbra is vérbeli karmesterként szervezte a támadójátékot, Frimmel sokadik trükkös lövése után nyolc gólra nőtt az előny. Az elején még két ziccert is elhibázó Jérémy Toto eredményes befejezése után a hazai közönség nagyon hamar, a 44. percben rászámolhatott az ellenfélre.

A végjátékban már csak az nem talált be, aki nem nézett a kapu felé, Michael Apelgren az összes fiatalnak megadta a lehetőséget, a Szeged pedig 35–20-ra legyőzte a Pelisztert. A Tisza-partiakhoz jövő hét csütörtökön a mezőny másik balkáni együttese, a horvát RK Zagreb érkezik.

fotó 2025.11.21.

Férfi kézi BL: OTP Bank-Pick Szeged–Eurofarm Peliszter 35–20 (Fotó: Árvai Károly)

 

A B-CSOPORT ÁLLÁSA       
1. Magdeburg

8

8

265–221

+44 

16 

2. Barca

8

7

1

249–212

+37 

14 

3. Wisla Plock

8

5

3

239–236

+3 

10 

4. SZEGED

8

4

4

245–227

+18 

5. Paris SG

8

3

5

252–256

–4 

6. GOG

8

3

5

252–266

–14 

7. Peliszter

8

2

6

206–252

–46 

8. Zagreb

8

8

218–256

–38 

 

A TÖBBI MÉRKŐZÉSEN

Az A-csoportban Dinamo Bucuresti kisebb meglepetésre 29–28-ra legyőzte a Nantes-ot hazai környezetben, a román bajnokcsapatban Calin Dedu és Haniel Vinicius is hat gólt dobott, Rosta Miklós nem lépett pályára a mérkőzésen. A csoport másik mérkőzésén nem borult a papírforma, a Füchse Berlin a kilencgólos Lasse Andersson 33–29-re diadalmaskodott odahaza a Sporting ellen.

Mindeközben a Szegeddel egy csoportban szereplő Wisla Plock a GOG otthonában diadalmaskodott, Fazekas Gergő hat, Ilic Zoran és Szita Zoltán pedig egy-egy gólt dobott a meccsen. (M. B.)

 

 

