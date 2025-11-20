Alaposan visszavágott a Szeged a Peliszternek

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

8. FORDULÓ

B-CSOPORT

OTP Bank-Pick Szeged–Eurofarm Peliszter (északmacedón) 35–20 (14–9)

Szeged, 3994 néző. V: D. Martins, R. Martins (portugálok).

SZEGED: MIKLER R. – Sostaric 2 (2), Garciandia 2, KALARAS 3, Mackovsek 2, FRIMMEL 7 (2), KUKICS 7. Csere: Radvánszki (kapus), TOTO 5, Gottfridsson, FAZEKAS M. 1, Bodó 1, Szilágyi Benjamin 2 (1), Jelinic 3, Járó. Edző: Michael Apelgren

PELISZTER: Hejdarirad – Hackbarth, Hoszni 1, F. Kuzmanovszki 1, Pesevszki 1, Henigman 2, Manaszkov 3 (1). Csere: Mitrevszki (kapus), Tajnik 2, Abutovics, B. Radivojevics 2 (2), Widomski, PETAR ATANASZIJEVICS 3, S. Risztevszki 1, Hadzic 3, Pavle Atanaszijevics 1. Edző: Rubén Garabaya

Az eredmény alakulása. 4. perc: 1–2. 8. p.: 3–2. 14. p.: 7–3. 18. p.: 10–4. 22. p.: 10–6. 25. p.: 11–8. 28. p.: 13–9. 32. p.: 16–10. 38. p.: 20–11. 43. p.: 23–13. 47. p.: 26–15. 51. p.: 29–16. 57. p.: 33–19. Kiállítások: 4, ill. 8 perc. Hétméteresek: 7/5, ill. 4/3

MESTERMÉRLEG

Michael Apelgren: – Érdekes játék a kézilabda, a múlt héten vereséget szenvedtünk Bitolában, ezúttal pedig jó játékkal fölényes győzelmet arattunk. Valamennyi játékosomra büszke vagyok, külön dicséret illeti a fiatal Fazekas Mátét, aki ezúttal is bizonyította, hogy a jövő embere.

Rubén Garabaya: – Egy héttel ezelőtt hazai pályán a kiemelkedő kapusteljesítménynek és a védekezésünknek köszönhetően győztük le a Szegedet. Ezúttal rosszul játszottunk, gyorsan eldőlt a mérkőzés.

A MÚLT HETI VERESÉG után a szegedi csapatnak hamar lehetősége adódott a visszavágásra, amely az Eurofarm Peliszter otthonában elszenvedett 25–24-es vereség után ezúttal a Pick Arénában játszott az északmacedón riválissal. Sajnos ezt a találkozót is Janus Smárason és Magnus Röd nélkül rendezték meg, a csapatkapitány Bánhidi Bence szintén nem léphetett pályára, a fiatalok közül Fazekas Máté, Járó Kristóf és Radvánszki Attila is bekerült a meccskeretbe.

A nagyjából két tucat bitolai szurkoló is elcsendesült egy percre a november elején a Veszprém elleni rangadó közben elhunyt szegedi technikai vezető, Dobozi Iván emlékére. Majd megkezdődött a meccs, szerencsére teljesen máshogyan, mint a legutóbbi. Mikler Roland nagyokat védett, Sebastian Frimmel és Lazar Kukics pedig rendre túljárt a dolgukat múlt héten megkeserítő Szaid Hejdarirad eszén (7–3).

Az első félidő hajrájában a 19 éves Fazekas Máté többször is megcsillogtatta a tehetségét – később első BL-gólját is megszerezte –, Mikler pedig 55 százalékon állt a szünetben. A második játékrész 14–9-ről indult, a rutinos kapus parádéja tovább folytatódott, a Peliszter védekezése idegenben már nem volt olyan kőkemény, mint amilyen a 3000 fanatikusa előtt.

Kukics továbbra is vérbeli karmesterként szervezte a támadójátékot, Frimmel sokadik trükkös lövése után nyolc gólra nőtt az előny. Az elején még két ziccert is elhibázó Jérémy Toto eredményes befejezése után a hazai közönség nagyon hamar, a 44. percben rászámolhatott az ellenfélre.

A végjátékban már csak az nem talált be, aki nem nézett a kapu felé, Michael Apelgren az összes fiatalnak megadta a lehetőséget, a Szeged pedig 35–20-ra legyőzte a Pelisztert. A Tisza-partiakhoz jövő hét csütörtökön a mezőny másik balkáni együttese, a horvát RK Zagreb érkezik.