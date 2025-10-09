Rostáék hiába küzdöttek nagyot, kikaptak Berlinben a férfi kézi BL-ben

Az eddigi három meccsét megnyerő Füchse Berlin hazai pályán toronymagas favoritja volt a Rosta Miklóst foglalkoztató és nulla ponttal csoportutolsó Dinamo Bucuresti elleni mérkőzésnek, de a román csapat egészen kiváló teljesítménnyel lepte meg vendéglátóját a német fővárosban. A Füchse hiába nyitott 3–0-lal, majd vezetett 12–10-re is, a Dinamo ezután nagyon elkapta a fonalat mind támadásban, mind védekezésben és a szünetben 18–16-ra vezetett. A Füchse a második félidőben is szenvedett, Mathias Gidsel hét gólja ellenére a Dinamo sokáig őrizte előnyét. A németek Gidsel kilencedik találata után visszahozták a győzelmi reményeiket és döntetlenről indították a végjátékot, sőt, ekkor már a bukarestieknek kellett futniuk az eredmény után, de hiába vezettek a mérkőzés nagy részében, a hajrában a berlinieknek jött ki jobban a lépés és végül 32–31-es sikerrel őrizték meg százszázalékos mérlegüket. A mérkőzés legjobbja Mathias Gidsel volt 17 lövésből 11 góllal, míg a bukarestieknél Rosta Miklós öt lövésből öt góllal zárt.

A Paris Saint-Germain hazai környezetben második sikerét arathatta az eddigi három meccsét elbukó RK Zagreb ellen, a párizsiak úgy tűnt, érvényesítik is a papírformát, hiszen Elohim Prandi vezérletével többször vezettek négy góllal is, de a horvátoknak remekül sikerült az első félidő vége és egy gólra feljöttek. Sőt, a fordulás után ott folytatták, ahol az elsőt abbahagyták, Luka Klarica és Ihar Bialiauszki vezérletével többször vezettek három góllal is. Az utolsó tíz perc azonban itt is elképesztő izgalmakat és fordulatokat hozott, hol a PSG, hol a Zagreb vezetett, de az utolsó pillanatokban a franciák voltak pontosabbak és végül 35–32-re nyertek, otthon tartva a két pontot. A pározsiaknál Ferran Sole tíz, Prandi hét góllal zárt, míg a vendégeknél Klarica és Bialiauszki is kilencszer talált be.

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ

A-CSOPORT

Füchse Berlin (német)–Dinamo Bucuresti (román) 32–31 (16–18)

One Veszprém HC–Industria Kielce (lengyel) 35–33

B-CSOPORT

PSG (francia)–HC Zagreb (horvát) 35–32 (18–17)

Barca (spanyol)–OTP Bank-Pick Szeged 31–28 (14–13)

AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L-K Gk P 1. Füchse Berlin 4 4 – – 140–125 +15 8 2. Aalborg 4 3 – 1 130–115 +15 6 3. VESZPRÉM 4 3 – 1 123–117 +6 6 4. Nantes 4 2 – 2 137–122 +15 4 5. Sporting 4 2 – 2 132–141 –9 4 6. Kielce 4 1 – 3 140–140 0 2 7. Kolstad 4 1 – 3 108–140 –32 2 8. Dinamo Bucuresti 4 – – 4 116–126 –10 0