Sokáig szoros volt, végül a Szeged hat góllal legyőzte a Zagrebet a férfi kézi BL-ben



FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

9. FORDULÓ

B-CSOPORT

OTP Bank-Pick Szeged–RK Zagreb (horvát) 32–26 (16–16)

ABBA KAPASZKODHATOTT leginkább az RK Zagreb férfi kézilabdacsapata, hogy új szakember vezeti, a német Magdeburgtól elszenvedett hazai Bajnokok Ligája-vereség után ugyanis lemondott az együttest irányító Andrija Nikolic, s helyére Nenad Sostaric tért vissza a horvátok kispadjára. Az edzőváltás mindig új lendületet hozhat egy gárda életében, de ettől még nem lesz erősebb a játékoskeret, és nem lesz keményebb a zágrábiak védekezése, ami a legfőbb oka lehet az eddigi eredménytelenségnek. Övék az egyetlen csapat a BL-mezőnyben, amely egyetlen meccset sem nyert még a mostani idényben.

Az OTP Bank-Pick Szeged még úgy is esélyesebbnek számított hazai pályán, hogy három meghatározó játékosa hiányzott a keretből kisebb-nagyobb sérülés miatt: a norvég jobbátlövő Magnus Röd, a svéd irányító Jim Gottfridsson és a magyar válogatott beálló Bánhidi Bence. Azonban az érkezők/visszatérők miatt mindhárom pozícióra megnyugtató megoldás született, ami Michael Apelgren edzőnek biztosított némi mozgásteret. Röd pótlására a Tisza-parti klub leigazolta a szerb Jovica Nikolicsot, hogy a poszton ne Imanol Garciandiának kelljen egyedül lenyomnia az egész évadot. Az irányítóposzt sem maradt lyukas, ugyanis visszatért a kimeríthetetlen energiával rendelkező izlandi Janus Smárason, és újra bevethető a francia beálló, Jérémy Toto is.

Támadásban két irányítóval kezdett a Szeged, Lazar Kukics és Smárason diktálták a tempót, és bár az első gólt a hazaiak kapták, percek alatt berámoltak hármat, s át is vették a vezetést. A félidő második felében bejött élete első BL-meccsére Nikolics is, akit nem sokkal később a horvátok balátlövője, a védekező Jakov Gojun üdvözölt egy pofonnal az elitsorozatban, amiért utóbbi két percet kapott. Más kérdés, hogy a Szeged nem tudta kihasználni az emberelőnyt, és noha a félidő nagy részében tartotta a sovány előnyét, hagyta felpörögni az egyre tudatosabban játszó vendégcsapatot, amely az utolsó támadást vezette a szünet előtt, és 17 másodperce maradt átvenni a vezetést – végül nem sikerült áttörnie a szegedi falat, így maradt a 16–16-os döntetlen.

A második félidőben végig egy gól volt a különbség hol ide, hol oda, egyik együttes sem tudott elszakadni, és megvolt a veszélye annak, hogy a zágrábiak behergelik magukat a hajrában, egy kettős emberhátrányt például az idővel remekül játszva húztak ki minimális veszteséggel. Mégis a Szeged ért célba: Topic Petar „kipirosozásával”, és a másik oldalon Tobias Thulin védéseivel fordult a kocka, a horvátok egyre-másra szúrták el a támadásaikat, ami egyszerűen nem fért bele, és végül a Szeged lett az, amely belelkesült az utolsó percekben. A vendéglátók egy 6–0-s rohammal, egy kilencperces zágrábi gólcsenddel a meccs addigi alakulásához képest elég határozottan tettek pontot a végére.

Mario Sostaric kilenc gólt szerzett, a hajrában fontos labdákat szerzett; a hazaiak 32–26–ra nyertek a továbbra is pont nélkül álló RK Zagreb ellen, rendkívül fontos győzelmet és két pontot szereztek a továbbjutás szempontjából.