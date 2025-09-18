A Füchse Berlin és a Sporting maradt hibátlan a férfi kézilabda BL-ben

Füchse Berlin–Aalborg

A várakozásoknak megfelelően sokáig nagyon kiegyenlített volt a találkozó – először a 12. percben fordult elő, hogy a Füchse Berlin két góllal meg tudott lépni ellenfelétől, de mint később kiderült, ez fordulópontnak is bizonyult egyben. Innentől kezdve ugyanis növelte előnyét a sorozat tavalyi döntőse, amely a szünetben négygólos különbséggel vezetett. A második félidőben tartotta vezetését a Berlin, az Aalborg három gólnál közelebb már nem tudott kerülni ellenfeléhez. A végén 31–28-ra győzött a német együttes, amelynek legjobbja a nyolc gólig jutó Mathias Gidsel volt, de Tim Freihöfer is eljutott hét találatig.

Sporting CP–Kielce

A berlini meccshez hasonlóan Lisszabonban is két olyan csapat találkozott egymással, amely győzelemmel kezdte meg szereplését a sorozatban. Az első félidőt a Kielce indította jobban, a 10. percben két góllal is vezettek a vendégek. A Sporting azonban hamar felzárkózott, és miután kiegyenlített, fokozatosan meglépett ellenfelétől, a szünetben ötgólos különbséggel vezetett. A folytatásban pedig tartotta előnyét a portugál együttes, és abban sem volt változás, hogy potyogtak a gólok a találkozón. A Sporting végül 41, a Kielce 37 találatnál állt meg, vagyis két meccs után a portugálok őrizték meg százszázalékos mérlegüket. A hazaiaknál Rocha Nogueira és Martim Costa is 10-10 gólig jutott, a Kielce legeredményesebb játékosa a nyolcgólos Szymon Sicko volt.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

2. FORDULÓ

A-CSOPORT

Füchse Berlin (német)–Aalborg (dán) 31–28 (17–13)

Sporting CP (portugál)–Kielce (lengyel) 41–37 (20–15)

One Veszprém HC–HBC Nantes (francia) 30–25 (17–15)

KÉSŐBB

B-CSOPORT

20.45: Barca (spanyol)–Magdeburg (német)

20.45: PSG (francia)–Eurofarm Peliszter (északmacedón)