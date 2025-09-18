Nemzeti Sportrádió

A Füchse Berlin és a Sporting maradt hibátlan a férfi kézilabda BL-ben

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.09.18. 20:38
null
A Füchse Berlin a második meccsét is megnyerte a BL-ben (Fotó: Getty Images)
Címkék
Kielce Sporting CP Aalborg férfi kézi BL Füchse Berlin férfi kézilabda Bajnokok Ligája
A Veszprémmel azonos csoportban szereplő Füchse Berlin és a Sporting CP őrizte meg hibátlan mérlegét a férfi kézilabda Bajnokok Ligája 2. fordulójának csütörtöki játéknapja után. A németek a dán Aalborgot, a portugálok a lengyel Kielcét múlták felül.

Füchse Berlin–Aalborg

A várakozásoknak megfelelően sokáig nagyon kiegyenlített volt a találkozó – először a 12. percben fordult elő, hogy a Füchse Berlin két góllal meg tudott lépni ellenfelétől, de mint később kiderült, ez fordulópontnak is bizonyult egyben. Innentől kezdve ugyanis növelte előnyét a sorozat tavalyi döntőse, amely a szünetben négygólos különbséggel vezetett. A második félidőben tartotta vezetését a Berlin, az Aalborg három gólnál közelebb már nem tudott kerülni ellenfeléhez. A végén 31–28-ra győzött a német együttes, amelynek legjobbja a nyolc gólig jutó Mathias Gidsel volt, de Tim Freihöfer is eljutott hét találatig. 

Sporting CP–Kielce 

A berlini meccshez hasonlóan Lisszabonban is két olyan csapat találkozott egymással, amely győzelemmel kezdte meg szereplését a sorozatban. Az első félidőt a Kielce indította jobban, a 10. percben két góllal is vezettek a vendégek. A Sporting azonban hamar felzárkózott, és miután kiegyenlített, fokozatosan meglépett ellenfelétől, a szünetben ötgólos különbséggel vezetett. A folytatásban pedig tartotta előnyét a portugál együttes, és abban sem volt változás, hogy potyogtak a gólok a találkozón. A Sporting végül 41, a Kielce 37 találatnál állt meg, vagyis két meccs után a portugálok őrizték meg százszázalékos mérlegüket. A hazaiaknál Rocha Nogueira és Martim Costa is 10-10 gólig jutott, a Kielce legeredményesebb játékosa a nyolcgólos Szymon Sicko volt. 

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
2. FORDULÓ
A-CSOPORT
Füchse Berlin (német)–Aalborg (dán) 31–28 (17–13)
Sporting CP (portugál)–Kielce (lengyel) 41–37 (20–15)
One Veszprém HC–HBC Nantes (francia) 30–25 (17–15)
KÉSŐBB
B-CSOPORT
20.45: Barca (spanyol)–Magdeburg (német)
20.45: PSG (francia)–Eurofarm Peliszter (északmacedón)

1. Füchse Berlin2271–62+9 
2. Sporting2274–67+7 
3. Kielce21175–68+7 
4. Aalborg21160–59+1 
5. VESZPRÉM21158–57+1 
6. Kolstad21158–66–8 
7. Dinamo Bucuresti2258–64–6 
8. Nantes2259–70–11 
Az a-csoport állása

 

Kielce Sporting CP Aalborg férfi kézi BL Füchse Berlin férfi kézilabda Bajnokok Ligája
Legfrissebb hírek

A Veszprém megverte odahaza az előző BL-idény bronzérmesét

Kézilabda
3 órája

Nem volt kérdés: magabiztosan nyert a Szeged Dániában a kézilabda BL-ben

Kézilabda
Tegnap, 20:23

Férfi kézi BL: a vége szoros lett, de Rostáék simán kikaptak Norvégiában

Kézilabda
Tegnap, 20:18

Van min javítania a Szegednek, de megszerezhető a két BL-pont Dániában

Kézilabda
Tegnap, 10:35

Fazekas Gergő szerint minden egyes labdának jelentősége volt a Szeged ellen

Kézilabda
2025.09.11. 22:46

Remek második félidővel nyert a Füchse Berlin a Nantes ellen a férfi kézi BL-ben

Kézilabda
2025.09.11. 22:34

Fájó hazai vereséggel kezdett a Szeged a férfi kézilabda BL-ben

Kézilabda
2025.09.11. 20:36

Rostáék kikaptak otthon, a Magdeburg simán megverte a PSG-t a férfi kézi BL-ben

Kézilabda
2025.09.10. 22:34
Ezek is érdekelhetik