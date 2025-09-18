A Füchse Berlin és a Sporting maradt hibátlan a férfi kézilabda BL-ben

A várakozásoknak megfelelően sokáig nagyon kiegyenlített volt a találkozó – először a 12. percben fordult elő, hogy a Füchse Berlin két góllal meg tudott lépni ellenfelétől, de mint később kiderült, ez fordulópontnak is bizonyult egyben. Innentől kezdve ugyanis növelte előnyét a sorozat tavalyi döntőse, amely a szünetben négygólos különbséggel vezetett. A második félidőben tartotta vezetését a Berlin, az Aalborg három gólnál közelebb már nem tudott kerülni ellenfeléhez. A végén 31–28-ra győzött a német együttes, amelynek legjobbja a nyolc gólig jutó Mathias Gidsel volt, de Tim Freihöfer is eljutott hét találatig.
A berlini meccshez hasonlóan Lisszabonban is két olyan csapat találkozott egymással, amely győzelemmel kezdte meg szereplését a sorozatban. Az első félidőt a Kielce indította jobban, a 10. percben két góllal is vezettek a vendégek. A Sporting azonban hamar felzárkózott, és miután kiegyenlített, fokozatosan meglépett ellenfelétől, a szünetben ötgólos különbséggel vezetett. A folytatásban pedig tartotta előnyét a portugál együttes, és abban sem volt változás, hogy potyogtak a gólok a találkozón. A Sporting végül 41, a Kielce 37 találatnál állt meg, vagyis két meccs után a portugálok őrizték meg százszázalékos mérlegüket. A hazaiaknál Rocha Nogueira és Martim Costa is 10-10 gólig jutott, a Kielce legeredményesebb játékosa a nyolcgólos Szymon Sicko volt.
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
2. FORDULÓ
A-CSOPORT
Füchse Berlin (német)–Aalborg (dán) 31–28 (17–13)
Sporting CP (portugál)–Kielce (lengyel) 41–37 (20–15)
One Veszprém HC–HBC Nantes (francia) 30–25 (17–15)
KÉSŐBB
B-CSOPORT
20.45: Barca (spanyol)–Magdeburg (német)
20.45: PSG (francia)–Eurofarm Peliszter (északmacedón)
|1. Füchse Berlin
|2
|2
|–
|–
|71–62
|+9
|4
|2. Sporting
|2
|2
|–
|–
|74–67
|+7
|4
|3. Kielce
|2
|1
|–
|1
|75–68
|+7
|2
|4. Aalborg
|2
|1
|–
|1
|60–59
|+1
|2
|5. VESZPRÉM
|2
|1
|–
|1
|58–57
|+1
|2
|6. Kolstad
|2
|1
|–
|1
|58–66
|–8
|2
|7. Dinamo Bucuresti
|2
|–
|–
|2
|58–64
|–6
|0
|8. Nantes
|2
|–
|–
|2
|59–70
|–11
|0