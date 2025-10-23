Hiába a huszáros hajrá, kikapott odahaza a Veszprém

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ
A-CSOPORT
ONE VESZPRÉM HC–FÜCHSE BERLIN (német) 31–32 (12–16)
Veszprém, 5200 néző. V: Lah, Sok (szlovénok)
VESZPRÉM: APPELGREN – LENNE 4, Martinovic 1, Pesmalbek, Thiagus Petrus 1, Hesam 4, Descat 1. Csere: Corrales (kapus), ADEL 6, Cindric 3, Remili 4, Ligetvári, Ali Zein 1, El-Dera 2, Elísson 3 (1), Gasper Marguc 1. Edző: Xavier Pascual
FÜCHSE BERLIN: MILOSZAVLJEVICS – AV TEIGUM 7, GIDSEL 6, LICHTLEIN 5, Marszenics 1, L. Andersson 3, ARINO 5. Csere: Darj, Wiede, Gröndahl 4 (4), Langhoff 1. Edző: Nicolej Krickau
Az eredmény alakulása. 4. perc: 3–1. 11. p.: 7–7. 15. p.: 7–10. 21. p.: 10–12. 34. p.: 13–19. 40. p.: 18–22. 44. p.: 20–26. 49. p.: 23–28. 55. p.: 26–31
Kiállítások: 2, ill. 8 perc
Hétméteresek: 3/1, ill. 4/4
Vezéráldozatokkal kezdődött a One Veszpém HC–Füchse Berlin férfi kézilabda Bajnokok Ligája-csoportmérkőzés, hiszen az első tíz percben a hazai csapatból átmenetileg kiesett a jobbátlövő Ivan Martinovic, akit egy könyökös miatt kellett letámogatni a pályáról, majd Dragan Pesmalbek mehetett az öltözőbe sérült válla miatt, dühében a kispadot csapkodta.
Szerencsére az első félidő végére mind a ketten vissza tudtak térni a pályára, de utóbbi kiesése azért is lett volna nagyobb baj, mert jelenleg ő az Építők egyetlen olyan beállója, aki védekezésben és támadásban is bevethető. Nem sokkal ezt követően viszont a vendégcsapatból szenvedett súlyos térdsérülést a német válogatott Fabian Wiede, így a jobbátlövő poszton egyedül maradt Mathias Gidsel.
A világ jelenlegi legjobb kézilabdázója egyébként nagyon figyeltek a hazai védők, a dán az első harminc percben csupán két gólt szerzett, és a Veszprémen az sem segített, hogy az ellenfél svéd beállója, Max Darj még a szünet előtt megkapta a harmadik kétperces büntetését, ami automatikusan piros lappal járt együtt, így a vendégek másik kulcsvédőjének is idő előtt ért véget a mérkőzés.
A hazaiak kapura lövéseinek ugyanakkor kevesebb mint a fele végződött góllal, a támadásainak hatékonysága pedig még ennél is gyengébb volt, így a szintén sokat hibázó Füchse különösebb erőlködés nélkül vezetett 16–12-re a félidőben. A Veszprém Aréna szurkolói a maguk módján jelezték is, hogy ennél több kell.
A németek lépéselőnye a szünet után is megmaradt, egészen az utolsó percekig, amikor Ahmed Hesam góljával és Mikael Appelgren védésével két gólra zárkózott fel a Veszprém, sőt, negyven másodperccel a vége előtt Nedim Remili egyre csökkentette a hátrányt. A lendület azonban már későn jött, a feröeri Hákun West av Teigum találatával eldőlt a két pont sorsa, a Veszprém pedig 32–31-es veresége után az ötödik helyen maradt az A-csoportban.
A CSOPORT TOVÁBBI EREDMÉNYEI
Dinamo Bucuresti (román)–Kielce (lengyel) 24–28 (12–14)
Szerdán játszották
Kolstad (norvég)–Sporting CP (portugál) 30–34 (19–15)
Nantes (francia)–Aalborg (dán) 27–28 (15–14)
|A-CSOPORT
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Füchse Berlin
|6
|6
|–
|–
|210–183
|+27
|12
|2. Aalborg
|6
|5
|–
|1
|192–170
|+22
|10
|3. Sporting CP
|6
|4
|–
|2
|199–203
|–4
|8
|4. Nantes
|6
|3
|–
|3
|199–177
|+22
|6
|5. VESZPRÉM
|6
|3
|–
|3
|186–182
|+4
|6
|6. Kielce
|6
|2
|–
|4
|195–199
|–4
|4
|7. Kolstad
|6
|1
|–
|5
|165–212
|–47
|2
|8. Dinamo Bucuresti
|6
|–
|–
|6
|168–188
|–20
|0