Férfi kézi BL: a Nantes és a GOG is először nyert

A Veszprémet otthon négy góllal legyőző, de Berlinben a Füchsétől háromgólos vereséget szenvedő Aalborg a Dinamót Bukarestben és a Kielcét otthon legyőző Sportinggal vívott rangadót. Noha kiélezett mérkőzésre volt kilátás, a dánok ezt másképp gondolták, s már a hetedik percben három góllal vezettek, s végig magasabb tempóban játszottak, így a szünetre 18–12-es vezetéssel vonultak. Fordulás után a Sporting is próbált magasabb fokozatba kapcsolni, de az Aalborg rendkívül magabiztosan őrizte előnyét, és megérdemelten győzött 35–30-ra.
A mérkőzés legjobbja a hazaiaktól Buster Juul-Larsen volt tíz lövésből szerzett kilenc góllal.
A Füchse Berlintől és a Veszprémtől is vereséget szenvedő Nantes első győzelmére hajtott, amire minden esélye megvolt a norvég Kolstad ellen, s ez a pályán is megmutatkozott. A franciák már az első percekben kényelmes, két-háromgólos előnyben voltak, ahonnan a norvégok még visszajöttek egy gólra, de 12–11 után a Nantes állva hagyta ellenfelét, s az első félidő második 15 percét 9–2-re megnyerve már a szünetre eldöntötte a lényegi kérdéseket, hiszen akkor már 21–13-ra vezetett. A játék képe a második félidőben sem változott, a Nantes folyamatosan növelte a különbséget, majd könnyedén győzött 39–34-re.
A B-csoportban szintén első pontjait szerezhette meg a dán GOG a Szeged és a Barca elleni zakók után, s erre minden esélyük is megvolt az északiaknak az északmacedón Peliszter otthonában. Hiába kezdett ragyogóan és vezetett 9–4-re bő tíz perc után a vendéglátó, ez nem törte meg a GOG-t, amely a félidő előtti pillanatokban ledolgozta hátrányát. A második játékrészben pedig már a dánok irányítottak, és hamar elléptek 24–20-ra. A hazaiak ugyan próbálták izgalmassá tenni a végjátékot, ami össze is jött nekik, de két gólnál közelebb nem tudtak jönni, így a GOG megszerezte első győzelmét. 28–31
A mérkőzés legjobbja a vendégektől Frederik Bjerre volt 13 lövésből 13 góllal, de Hjalte Lykke is 12 próbálkozásból 9 góllal zárt.
FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
A-CSOPORT
Dinamo Bucuresti (román)–One Veszprém HC 27–30
Aalborg (dán)–Sporting CP (portugál) 35–30
Nantes (francia)–Kolstad (norvég) 39–24
|AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Füchse Berlin
|2
|2
|–
|–
|71–62
|+9
|4
|2. Aalborg
|3
|2
|–
|1
|95–89
|+6
|4
|3. VESZPRÉM
|3
|2
|–
|1
|88–84
|+4
|4
|4. Sporting
|3
|2
|–
|1
|104–102
|+2
|4
|5. Kielce
|2
|1
|–
|1
|75–68
|+7
|2
|6. Nantes
|3
|1
|–
|2
|98–94
|+4
|2
|7. Kolstad
|3
|1
|–
|2
|82–105
|–23
|2
|8. Dinamo Bucuresti
|3
|–
|–
|3
|85–94
|–9
|0
B-CSOPORT
Peliszter (északmacedón)–GOG (dán) 28–31
|A B-CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Magdeburg
|2
|2
|–
|–
|59–52
|+7
|4
|2. Wisla Plock
|2
|2
|–
|–
|64–60
|+4
|4
|3. SZEGED
|2
|1
|–
|1
|69–65
|+4
|2
|4. Barca
|2
|1
|–
|1
|58–54
|+4
|2
|5. Paris SG
|2
|1
|–
|1
|64–64
|0
|2
|6. GOG
|3
|1
|–
|2
|94–101
|–7
|2
|7. Peliszter
|3
|1
|–
|2
|80–87
|–7
|2
|8. Zagreb
|2
|–
|–
|2
|50–55
|–5
|0