Férfi kézi BL: a Nantes és a GOG is először nyert

2025.09.24. 22:23
A GOG-t erősítő Frederik Bjerre 13 lövésből 13 gólt szerzett (Fotó: AFP)
A francia Nantes hazai pályán a norvég Kolstad ellen, a dán GOG pedig az északmacedón Peliszter otthonában szerezte meg első győzelmét a férfi kézilabda Bajnokok Ligája új idényében.

A Veszprémet otthon négy góllal legyőző, de Berlinben a Füchsétől háromgólos vereséget szenvedő Aalborg a Dinamót Bukarestben és a Kielcét otthon legyőző Sportinggal vívott rangadót. Noha kiélezett mérkőzésre volt kilátás, a dánok ezt másképp gondolták, s már a hetedik percben három góllal vezettek, s végig magasabb tempóban játszottak, így a szünetre 18–12-es vezetéssel vonultak. Fordulás után a Sporting is próbált magasabb fokozatba kapcsolni, de az Aalborg rendkívül magabiztosan őrizte előnyét, és megérdemelten győzött 35–30-ra.

A mérkőzés legjobbja a hazaiaktól Buster Juul-Larsen volt tíz lövésből szerzett kilenc góllal.

A Füchse Berlintől és a Veszprémtől is vereséget szenvedő Nantes első győzelmére hajtott, amire minden esélye megvolt a norvég Kolstad ellen, s ez a pályán is megmutatkozott. A franciák már az első percekben kényelmes, két-háromgólos előnyben voltak, ahonnan a norvégok még visszajöttek egy gólra, de 12–11 után a Nantes állva hagyta ellenfelét, s az első félidő második 15 percét 9–2-re megnyerve már a szünetre eldöntötte a lényegi kérdéseket, hiszen akkor már 21–13-ra vezetett. A játék képe a második félidőben sem változott, a Nantes folyamatosan növelte a különbséget, majd könnyedén győzött 39–34-re.

A B-csoportban szintén első pontjait szerezhette meg a dán GOG a Szeged és a Barca elleni zakók után, s erre minden esélyük is megvolt az északiaknak az északmacedón Peliszter otthonában. Hiába kezdett ragyogóan és vezetett 9–4-re bő tíz perc után a vendéglátó, ez nem törte meg a GOG-t, amely a félidő előtti pillanatokban ledolgozta hátrányát. A második játékrészben pedig már a dánok irányítottak, és hamar elléptek 24–20-ra. A hazaiak ugyan próbálták izgalmassá tenni a végjátékot, ami össze is jött nekik, de két gólnál közelebb nem tudtak jönni, így a GOG megszerezte első győzelmét. 28–31

A mérkőzés legjobbja a vendégektől Frederik Bjerre volt 13 lövésből 13 góllal, de Hjalte Lykke is 12 próbálkozásból 9 góllal zárt.

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
A-CSOPORT
Dinamo Bucuresti (román)–One Veszprém HC 27–30
Aalborg (dán)–Sporting CP (portugál) 35–30
Nantes (francia)–Kolstad (norvég) 39–24

    
AZ A-CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL-KGkP
1. Füchse Berlin2271–62+94
2. Aalborg32195–89+64
3. VESZPRÉM32188–84+44
4. Sporting321104–102+24
5. Kielce21175–68+72
6. Nantes31298–94+42
7. Kolstad31282–105–232
8. Dinamo Bucuresti3385–94–90

B-CSOPORT
Peliszter (északmacedón)–GOG (dán) 28–31

    
A B-CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL-KGkP
1. Magdeburg2259–52+74
2. Wisla Plock2264–60+44
3. SZEGED21169–65+42
4. Barca21158–54+42
5. Paris SG21164–6402
6. GOG31294–101–72
7. Peliszter31280–87–72
8. Zagreb2250–55–50

 

 

