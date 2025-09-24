Férfi kézi BL: a Nantes és a GOG is először nyert

A Veszprémet otthon négy góllal legyőző, de Berlinben a Füchsétől háromgólos vereséget szenvedő Aalborg a Dinamót Bukarestben és a Kielcét otthon legyőző Sportinggal vívott rangadót. Noha kiélezett mérkőzésre volt kilátás, a dánok ezt másképp gondolták, s már a hetedik percben három góllal vezettek, s végig magasabb tempóban játszottak, így a szünetre 18–12-es vezetéssel vonultak. Fordulás után a Sporting is próbált magasabb fokozatba kapcsolni, de az Aalborg rendkívül magabiztosan őrizte előnyét, és megérdemelten győzött 35–30-ra.

A mérkőzés legjobbja a hazaiaktól Buster Juul-Larsen volt tíz lövésből szerzett kilenc góllal.

A Füchse Berlintől és a Veszprémtől is vereséget szenvedő Nantes első győzelmére hajtott, amire minden esélye megvolt a norvég Kolstad ellen, s ez a pályán is megmutatkozott. A franciák már az első percekben kényelmes, két-háromgólos előnyben voltak, ahonnan a norvégok még visszajöttek egy gólra, de 12–11 után a Nantes állva hagyta ellenfelét, s az első félidő második 15 percét 9–2-re megnyerve már a szünetre eldöntötte a lényegi kérdéseket, hiszen akkor már 21–13-ra vezetett. A játék képe a második félidőben sem változott, a Nantes folyamatosan növelte a különbséget, majd könnyedén győzött 39–34-re.

A B-csoportban szintén első pontjait szerezhette meg a dán GOG a Szeged és a Barca elleni zakók után, s erre minden esélyük is megvolt az északiaknak az északmacedón Peliszter otthonában. Hiába kezdett ragyogóan és vezetett 9–4-re bő tíz perc után a vendéglátó, ez nem törte meg a GOG-t, amely a félidő előtti pillanatokban ledolgozta hátrányát. A második játékrészben pedig már a dánok irányítottak, és hamar elléptek 24–20-ra. A hazaiak ugyan próbálták izgalmassá tenni a végjátékot, ami össze is jött nekik, de két gólnál közelebb nem tudtak jönni, így a GOG megszerezte első győzelmét. 28–31

A mérkőzés legjobbja a vendégektől Frederik Bjerre volt 13 lövésből 13 góllal, de Hjalte Lykke is 12 próbálkozásból 9 góllal zárt.

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

A-CSOPORT

Dinamo Bucuresti (román)–One Veszprém HC 27–30

Aalborg (dán)–Sporting CP (portugál) 35–30

Nantes (francia)–Kolstad (norvég) 39–24

AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L-K Gk P 1. Füchse Berlin 2 2 – – 71–62 +9 4 2. Aalborg 3 2 – 1 95–89 +6 4 3. VESZPRÉM 3 2 – 1 88–84 +4 4 4. Sporting 3 2 – 1 104–102 +2 4 5. Kielce 2 1 – 1 75–68 +7 2 6. Nantes 3 1 – 2 98–94 +4 2 7. Kolstad 3 1 – 2 82–105 –23 2 8. Dinamo Bucuresti 3 – – 3 85–94 –9 0

B-CSOPORT

Peliszter (északmacedón)–GOG (dán) 28–31