Rostáék fontos meccsen kaptak ki, egyre távolodnak a továbbjutástól a férfi kézi BL-ben

V. B.V. B.
2025.11.26. 22:37
Hiába küzdött a fehér mezes Dinamo Bucuresti, fontos mérkőzést veszített el (Fotó: Imago Images)
Rosta Miklós hat gólt szerzett a Dinamo Bucuresti-ben, ennek ellenére a román csapat 34–32-re kikapott a Kielce otthonában, míg az Aalborg hazai pályán a Nantes-ot verte meg 31–24-re a férfi kézilabda Bajnokok Ligája A-csoportjában. A B jelű nyolcasban egy mérkőzést rendeztek szerdán, a csoportot vezető Magdeburg 31–26-ra nyert a Peliszter vendégeként.

Összefoglaló: Aalborg–Nantes 31–24

Összefoglaló: Industria Kielce–Dinamo Bucuresti 34–32

Összefoglaló: Eurofarm Peliszter–Magdeburg 26–31

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 9. FORDULÓ
A-CSOPORT
Aalborg (dán)–Nantes (francia) 31–24 (18–13)
Industria Kielce (lengyel)–Dinamo Bucuresti (román) 34–32 (21–19)
Csütörtök
20.45: Sporting CP (portugál)–Kolstad (norvég)
20.45: Füchse Berlin (német)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

    
A-CSOPORTMGyDVL–KGkP
1. Füchse Berlin88281–249+3216
2. Aalborg9711289–253+3615
3. VESZPRÉM853271–245+2610
4. Nantes945286–265+218
5. Sporting844265–274–98
6. Kielce9315288–297–97
7. Dinamo Bucuresti918257–285–282
8. Kolstad817228–297–692

B-CSOPORT
Eurofarm Peliszter (északmacedón)–Magdeburg (német) 26–31 (12–15)
Csütörtök
18.45: GOG (dán)–Barca (spanyol)
18.45: OTP Bank-Pick Szeged–HC Zagreb (horvát) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
20.45: Paris Saint-Germain (francia)–Orlen Wisla Plock (lengyel)

    
B-CSOPORTMGyDVL–KGkP
1. Magdeburg99296–247+4918
2. Barca871249–212+3714
3. Wisla Plock853239–236+310
4. SZEGED844245–227+188
5. Paris SG835252–256–46
6. GOG835252–266–146
7. Peliszter927232–283–514
8. Zagreb88218–256–380

 

 

