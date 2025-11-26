Rostáék fontos meccsen kaptak ki, egyre távolodnak a továbbjutástól a férfi kézi BL-ben
Rosta Miklós hat gólt szerzett a Dinamo Bucuresti-ben, ennek ellenére a román csapat 34–32-re kikapott a Kielce otthonában, míg az Aalborg hazai pályán a Nantes-ot verte meg 31–24-re a férfi kézilabda Bajnokok Ligája A-csoportjában. A B jelű nyolcasban egy mérkőzést rendeztek szerdán, a csoportot vezető Magdeburg 31–26-ra nyert a Peliszter vendégeként.
Összefoglaló: Aalborg–Nantes 31–24
Összefoglaló: Industria Kielce–Dinamo Bucuresti 34–32
Összefoglaló: Eurofarm Peliszter–Magdeburg 26–31
FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 9. FORDULÓ
A-CSOPORT
Aalborg (dán)–Nantes (francia) 31–24 (18–13)
Industria Kielce (lengyel)–Dinamo Bucuresti (román) 34–32 (21–19)
Csütörtök
20.45: Sporting CP (portugál)–Kolstad (norvég)
20.45: Füchse Berlin (német)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
|A-CSOPORT
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Füchse Berlin
|8
|8
|–
|–
|281–249
|+32
|16
|2. Aalborg
|9
|7
|1
|1
|289–253
|+36
|15
|3. VESZPRÉM
|8
|5
|–
|3
|271–245
|+26
|10
|4. Nantes
|9
|4
|–
|5
|286–265
|+21
|8
|5. Sporting
|8
|4
|–
|4
|265–274
|–9
|8
|6. Kielce
|9
|3
|1
|5
|288–297
|–9
|7
|7. Dinamo Bucuresti
|9
|1
|–
|8
|257–285
|–28
|2
|8. Kolstad
|8
|1
|–
|7
|228–297
|–69
|2
B-CSOPORT
Eurofarm Peliszter (északmacedón)–Magdeburg (német) 26–31 (12–15)
Csütörtök
18.45: GOG (dán)–Barca (spanyol)
18.45: OTP Bank-Pick Szeged–HC Zagreb (horvát) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
20.45: Paris Saint-Germain (francia)–Orlen Wisla Plock (lengyel)
|B-CSOPORT
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Magdeburg
|9
|9
|–
|–
|296–247
|+49
|18
|2. Barca
|8
|7
|–
|1
|249–212
|+37
|14
|3. Wisla Plock
|8
|5
|–
|3
|239–236
|+3
|10
|4. SZEGED
|8
|4
|–
|4
|245–227
|+18
|8
|5. Paris SG
|8
|3
|–
|5
|252–256
|–4
|6
|6. GOG
|8
|3
|–
|5
|252–266
|–14
|6
|7. Peliszter
|9
|2
|–
|7
|232–283
|–51
|4
|8. Zagreb
|8
|–
|–
|8
|218–256
|–38
|0
