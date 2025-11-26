Rostáék fontos meccsen kaptak ki, egyre távolodnak a továbbjutástól a férfi kézi BL-ben

Rosta Miklós hat gólt szerzett a Dinamo Bucuresti-ben, ennek ellenére a román csapat 34–32-re kikapott a Kielce otthonában, míg az Aalborg hazai pályán a Nantes-ot verte meg 31–24-re a férfi kézilabda Bajnokok Ligája A-csoportjában. A B jelű nyolcasban egy mérkőzést rendeztek szerdán, a csoportot vezető Magdeburg 31–26-ra nyert a Peliszter vendégeként.

Összefoglaló: Aalborg–Nantes 31–24 Összefoglaló: Industria Kielce–Dinamo Bucuresti 34–32 Összefoglaló: Eurofarm Peliszter–Magdeburg 26–31 FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 9. FORDULÓ

A-CSOPORT

Aalborg (dán)–Nantes (francia) 31–24 (18–13)

Industria Kielce (lengyel)–Dinamo Bucuresti (román) 34–32 (21–19)

Csütörtök

20.45: Sporting CP (portugál)–Kolstad (norvég)

20.45: Füchse Berlin (német)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n! A-CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. Füchse Berlin 8 8 – – 281–249 +32 16 2. Aalborg 9 7 1 1 289–253 +36 15 3. VESZPRÉM 8 5 – 3 271–245 +26 10 4. Nantes 9 4 – 5 286–265 +21 8 5. Sporting 8 4 – 4 265–274 –9 8 6. Kielce 9 3 1 5 288–297 –9 7 7. Dinamo Bucuresti 9 1 – 8 257–285 –28 2 8. Kolstad 8 1 – 7 228–297 –69 2 B-CSOPORT

Eurofarm Peliszter (északmacedón)–Magdeburg (német) 26–31 (12–15)

Csütörtök

18.45: GOG (dán)–Barca (spanyol)

18.45: OTP Bank-Pick Szeged–HC Zagreb (horvát) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

20.45: Paris Saint-Germain (francia)–Orlen Wisla Plock (lengyel) B-CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. Magdeburg 9 9 – – 296–247 +49 18 2. Barca 8 7 – 1 249–212 +37 14 3. Wisla Plock 8 5 – 3 239–236 +3 10 4. SZEGED 8 4 – 4 245–227 +18 8 5. Paris SG 8 3 – 5 252–256 –4 6 6. GOG 8 3 – 5 252–266 –14 6 7. Peliszter 9 2 – 7 232–283 –51 4 8. Zagreb 8 – – 8 218–256 –38 0