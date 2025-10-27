A 2025-ös a 27. női kézilabda-világbajnokság. Hollandia, Németország közösen rendezi meg november 26. és december 14. között. A tornán 32 csapat vesz részt. A magyar válogatott a B-csoportban Szenegállal, Iránnal és Svájccal mérkőzik meg 's-Hertogenboschban.

A MAGYAR NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT 35 FŐS VILÁGBAJNOKI KERETE

Kapusok: Szemerey Zsófi (Győri ETO), Janurik Kinga (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom), Herczeg Lili (Esztergom), Zaj Klára (Vác)

Jobbszélsők: Kovács Anett (Esztergom), Töpfner Alexandra (CS Rapid Bucuresti, román), Grosch Vivien (DVSC), Falusi-Udvardi Laura (Mosonmagyaróvár), Pálffy Anna (Vác)

Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román), Albek Anna (Metz Handball, francia), Afentaler Sára (Vác)

Irányítók: Vámos Petra (Metz Handball, francia), Simon Petra (FTC), Kukely Anna (Mosonmagyaróvári), Szabó Nina (DVSC), Kajdon Blanka (Vác)

Beállók: Tóvizi Petra (DVSC), Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom), Faragó Luca (Thüringer HC, német), Pásztor Noémi (Szombathelyi KKA)

Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC, német), Faragó Lea (Esztergom), Csíkos Luca (Váci NKSE), Varga Emília (Esztergom), Pődör Rebeka (Szombathelyi KKA), Ogonovszky Eszter (Super Amara Bera Bera, spanyol)

Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Hársfalvi Júlia (FTC), Petrus Mirtill (DVSC), Fodor Csenge (Győri ETO), Ballai Anna (Esztergom)

Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

CSOPORTKÖR

Minden csoport első három helyezettje jutott a középdöntőbe, míg a negyedikek az Elnök-kupában folytathatták szerepléseiket.

CSOPORTBEOSZTÁS

A-csoport (Rotterdam): Dánia, Románia, Japán, Horvátország

B-csoport ('s-Hertogenbosch): MAGYARORSZÁG, Svájc, Szenegál, Irán

C-csoport (Stuttgart): Németország, Szerbia, Izland, Uruguay

D-csoport (Trier): Montenegró, Spanyolország, Feröer-szigetek, Paraguay

E-csoport (Rotterdam): Hollandia, Ausztria, Argentína, Egyiptom

F-csoport ('s-Hertogenbosch): Franciaország, Lengyelország, Tunézia, Kína

G-csoport (Stuttgart): Svédország, Brazília, Csehország, Kuba

H-csoport (Trier): Norvégia, Angola, Dél-Korea, Kazahsztán

AZ A-CSOPORT PROGRAMJA (ROTTERDAM)

November 27., csütörtök

18.00: Románia–Horvátország

20.30: Dánia–Japán

November 29., szombat

18.00: Románia–Japán

20.30: Horvátország–Dánia

December 1., hétfő

18.00: Japán–Horvátország

20.30: Dánia–Románia

A B-CSOPORT PROGRAMJA ('S-HERTOGENBOSCH)

November 27., csütörtök

18.00: Svájc–Irán

20.30: MAGYARORSZÁG–Szenegál

November 29., szombat

18.00: Svájc–Irán

20.30: Irán–MAGYARORSZÁG

December 1., hétfő

18.00: Szenegál–Irán

20.30: MAGYARORSZÁG–Svájc

A C-CSOPORT PROGRAMJA (STUTTGART)

November 26., szerda

18.00: Németország–Izland

20.30: Szerbia–Uruguay

November 28., péntek

18.00: Uruguay–Németország

20.30: Szerbia–Izland

November 30., vasárnap

15.30: Izland–Uruguay

18.00: Németország–Szerbia

A D-CSOPORT PROGRAMJA (TRIER)

November 26., szerda

18.00: Spanyolország–Paraguay

20.30: Montenegro–Feröer-szigetek

November 28., péntek

18.00: Paraguay–Montenegro

20.30: Spanyolország–Feröer-szigetek

November 30., vasárnap

15.30: Feröer-szigetek–Paraguay

18.00: Montenegro–Spanyolország

AZ E-CSOPORT PROGRAMJA (ROTTERDAM)

November 28., péntek

18.00: Hollandia–Argentína

20.30: Ausztria–Egyiptom

November 30., vasárnap

18.00: Egyiptom–Hollandia

20.30: Ausztria–Argentína

December 2., kedd

18.00: Argentína–Egyiptom

20.30: Hollandia–Ausztria

AZ F-CSOPORT PROGRAMJA ('S-HERTOGENBOSCH)

November 28., péntek

18.30: Lengyelország–Kína

20.30: Franciaország–Tunézia

November 30., vasárnap

15.30: Lengyelország–Tunézia

18.00: Kína–Franciaország

December 2., kedd

18.30: Tunézia–Kína

21.00: Franciaország–Lengyelország

A G-CSOPORT PROGRAMJA (STUTTGART)

November 27., csütörtök

18.00: Brazília–Kuba

20.30: Svédország–Csehország

November 29., szombat

18.00: Brazília–Csehország

20.30: Kuba–Svédország

December 1., hétfő

18.00: Csehország–Kuba

20.30: Svédország–Brazília

A H-CSOPORT PROGRAMJA (TRIER)

November 27., csütörtök

18.00: Angola–Kazahsztán

20.30: Norvégia–Dél-Korea

November 29., szombat

18.00: Angola–Dél-Korea

20.30: Kazahsztán–Norvégia

December 1., hétfő

18.00: Dél-Korea–Kazahsztán

20.30: Norvégia–Angola

ELNÖK KUPA

AZ I. CSOPORT PROGRAMJA ('S-HERTOGENBOSCH)

December 4., csütörtök

A4–B4

C4–D4

December 6., szombat

A4–C4

B4–D4

December 8., hétfő

D4–A4

B4–C4

A II. CSOPORT PROGRAMJA ('S-HERTOGENBOSCH)

December 4., csütörtök

E4–F4

G4–H4

December 6., szombat

E4–G4

F4–H4

December 8., hétfő

H4–E4

F4–G4

KÖZÉPDÖNTŐ

A középdöntőbe jutott csapatok a csoportkörből magukkal hozták az egymás elleni eredményeiket. Mind a négy csoport első két helyezettje jutott tovább az egyenes kieséses szakaszba.

AZ I. CSOPORT PROGRAMJA (ROTTERDAM)

December 3., szerda

A1–B3

B1–A2

A3–B2

December 5., péntek

A2–B3

B2–A1

A3–B1

December 7., vasárnap

B1–A1

A2–B2

A3–B3

A II. CSOPORT PROGRAMJA (DORTMUND)

December 2., kedd

C1–D3

D1–C2

C3–D2

December 4., csütörtök

C2–D3

D2–C1

C3–D1

December 6., szombat

D1–C1

C2–D2

C3–D3

A III. CSOPORT PROGRAMJA (ROTTERDAM)

December 4., csütörtök

E1–F3

F1–E2

E3–F2

December 6., szombat

E2–F3

F2–E1

E3–F1

December 8., hétfő

F1–E1

F2–E2

E3–F3

A IV. CSOPORT PROGRAMJA (DORTMUND)

December 3., szerda

G1–H3

H1–G2

G3–H2

December 5., péntek

G2–H3

H2–G1

G3–H1

December 7., vasárnap

H1–G1

H2–G2

H3–G3

EGYENES KIESÉSES SZAKASZ

NEGYEDDÖNTŐ