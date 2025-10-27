A 2025-ös a 27. női kézilabda-világbajnokság. Hollandia, Németország közösen rendezi meg november 26. és december 14. között. A tornán 32 csapat vesz részt. A magyar válogatott a B-csoportban Szenegállal, Iránnal és Svájccal mérkőzik meg 's-Hertogenboschban.
A MAGYAR NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT 35 FŐS VILÁGBAJNOKI KERETE
Kapusok: Szemerey Zsófi (Győri ETO), Janurik Kinga (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom), Herczeg Lili (Esztergom), Zaj Klára (Vác)
Jobbszélsők: Kovács Anett (Esztergom), Töpfner Alexandra (CS Rapid Bucuresti, román), Grosch Vivien (DVSC), Falusi-Udvardi Laura (Mosonmagyaróvár), Pálffy Anna (Vác)
Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román), Albek Anna (Metz Handball, francia), Afentaler Sára (Vác)
Irányítók: Vámos Petra (Metz Handball, francia), Simon Petra (FTC), Kukely Anna (Mosonmagyaróvári), Szabó Nina (DVSC), Kajdon Blanka (Vác)
Beállók: Tóvizi Petra (DVSC), Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom), Faragó Luca (Thüringer HC, német), Pásztor Noémi (Szombathelyi KKA)
Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC, német), Faragó Lea (Esztergom), Csíkos Luca (Váci NKSE), Varga Emília (Esztergom), Pődör Rebeka (Szombathelyi KKA), Ogonovszky Eszter (Super Amara Bera Bera, spanyol)
Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Hársfalvi Júlia (FTC), Petrus Mirtill (DVSC), Fodor Csenge (Győri ETO), Ballai Anna (Esztergom)
Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir
CSOPORTKÖR
Minden csoport első három helyezettje jutott a középdöntőbe, míg a negyedikek az Elnök-kupában folytathatták szerepléseiket.
CSOPORTBEOSZTÁS
A-csoport (Rotterdam): Dánia, Románia, Japán, Horvátország
B-csoport ('s-Hertogenbosch): MAGYARORSZÁG, Svájc, Szenegál, Irán
C-csoport (Stuttgart): Németország, Szerbia, Izland, Uruguay
D-csoport (Trier): Montenegró, Spanyolország, Feröer-szigetek, Paraguay
E-csoport (Rotterdam): Hollandia, Ausztria, Argentína, Egyiptom
F-csoport ('s-Hertogenbosch): Franciaország, Lengyelország, Tunézia, Kína
G-csoport (Stuttgart): Svédország, Brazília, Csehország, Kuba
H-csoport (Trier): Norvégia, Angola, Dél-Korea, Kazahsztán
AZ A-CSOPORT PROGRAMJA (ROTTERDAM)
November 27., csütörtök
18.00: Románia–Horvátország
20.30: Dánia–Japán
November 29., szombat
18.00: Románia–Japán
20.30: Horvátország–Dánia
December 1., hétfő
18.00: Japán–Horvátország
20.30: Dánia–Románia
A B-CSOPORT PROGRAMJA ('S-HERTOGENBOSCH)
November 27., csütörtök
18.00: Svájc–Irán
20.30: MAGYARORSZÁG–Szenegál
November 29., szombat
18.00: Svájc–Irán
20.30: Irán–MAGYARORSZÁG
December 1., hétfő
18.00: Szenegál–Irán
20.30: MAGYARORSZÁG–Svájc
A C-CSOPORT PROGRAMJA (STUTTGART)
November 26., szerda
18.00: Németország–Izland
20.30: Szerbia–Uruguay
November 28., péntek
18.00: Uruguay–Németország
20.30: Szerbia–Izland
November 30., vasárnap
15.30: Izland–Uruguay
18.00: Németország–Szerbia
A D-CSOPORT PROGRAMJA (TRIER)
November 26., szerda
18.00: Spanyolország–Paraguay
20.30: Montenegro–Feröer-szigetek
November 28., péntek
18.00: Paraguay–Montenegro
20.30: Spanyolország–Feröer-szigetek
November 30., vasárnap
15.30: Feröer-szigetek–Paraguay
18.00: Montenegro–Spanyolország
AZ E-CSOPORT PROGRAMJA (ROTTERDAM)
November 28., péntek
18.00: Hollandia–Argentína
20.30: Ausztria–Egyiptom
November 30., vasárnap
18.00: Egyiptom–Hollandia
20.30: Ausztria–Argentína
December 2., kedd
18.00: Argentína–Egyiptom
20.30: Hollandia–Ausztria
AZ F-CSOPORT PROGRAMJA ('S-HERTOGENBOSCH)
November 28., péntek
18.30: Lengyelország–Kína
20.30: Franciaország–Tunézia
November 30., vasárnap
15.30: Lengyelország–Tunézia
18.00: Kína–Franciaország
December 2., kedd
18.30: Tunézia–Kína
21.00: Franciaország–Lengyelország
A G-CSOPORT PROGRAMJA (STUTTGART)
November 27., csütörtök
18.00: Brazília–Kuba
20.30: Svédország–Csehország
November 29., szombat
18.00: Brazília–Csehország
20.30: Kuba–Svédország
December 1., hétfő
18.00: Csehország–Kuba
20.30: Svédország–Brazília
A H-CSOPORT PROGRAMJA (TRIER)
November 27., csütörtök
18.00: Angola–Kazahsztán
20.30: Norvégia–Dél-Korea
November 29., szombat
18.00: Angola–Dél-Korea
20.30: Kazahsztán–Norvégia
December 1., hétfő
18.00: Dél-Korea–Kazahsztán
20.30: Norvégia–Angola
ELNÖK KUPA
AZ I. CSOPORT PROGRAMJA ('S-HERTOGENBOSCH)
December 4., csütörtök
A4–B4
C4–D4
December 6., szombat
A4–C4
B4–D4
December 8., hétfő
D4–A4
B4–C4
A II. CSOPORT PROGRAMJA ('S-HERTOGENBOSCH)
December 4., csütörtök
E4–F4
G4–H4
December 6., szombat
E4–G4
F4–H4
December 8., hétfő
H4–E4
F4–G4
KÖZÉPDÖNTŐ
A középdöntőbe jutott csapatok a csoportkörből magukkal hozták az egymás elleni eredményeiket. Mind a négy csoport első két helyezettje jutott tovább az egyenes kieséses szakaszba.
AZ I. CSOPORT PROGRAMJA (ROTTERDAM)
December 3., szerda
A1–B3
B1–A2
A3–B2
December 5., péntek
A2–B3
B2–A1
A3–B1
December 7., vasárnap
B1–A1
A2–B2
A3–B3
A II. CSOPORT PROGRAMJA (DORTMUND)
December 2., kedd
C1–D3
D1–C2
C3–D2
December 4., csütörtök
C2–D3
D2–C1
C3–D1
December 6., szombat
D1–C1
C2–D2
C3–D3
A III. CSOPORT PROGRAMJA (ROTTERDAM)
December 4., csütörtök
E1–F3
F1–E2
E3–F2
December 6., szombat
E2–F3
F2–E1
E3–F1
December 8., hétfő
F1–E1
F2–E2
E3–F3
A IV. CSOPORT PROGRAMJA (DORTMUND)
December 3., szerda
G1–H3
H1–G2
G3–H2
December 5., péntek
G2–H3
H2–G1
G3–H1
December 7., vasárnap
H1–G1
H2–G2
H3–G3
EGYENES KIESÉSES SZAKASZ
NEGYEDDÖNTŐ
December 9., kedd
II1–IV2
IV1–II2
December 10., szerda
I1–III2
III1–I2