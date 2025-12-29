Veszprém: a francia válogatott orvosi stábja dönt Yanis Lenne Eb-szerepléséről

„Ahogyan azt a december 6-án kiadott közleményünkben jeleztük, a Yanis Lenne sérülésével kapcsolatos diagnózist csak komplex kivizsgálás után lehet felállítani. A Sporting elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen térdsérülést szenvedő francia szélsőt azóta megvizsgálták klubunk, illetve a francia válogatott orvosai, továbbá egy térdspecialista is, és a vélemények ellentmondóak. A számunkra legmeghatározóbb orvosi vélemények alapján Lenne-nek a következő hetekben pihenésre és rehabilitációra van szüksége” – olvasható a handballveszprem.hu-n.

A bakonyi klub hozzáteszi, hogy a nemzetközi szabályok szerint jelen esetben a válogatott orvosi stábja mondja ki az utolsó szót, s így – miután a francia orvosok szerint a játékos térde rendben van – Lenne bekerült a francia válogatott szűk keretébe, amely ott lesz a január 15-én rajtoló kontinenstornán. A Veszprém ezzel együtt bízik benne, hogy végső soron „felelősségteljes döntés” születik majd Lenne-nel kapcsolatban.