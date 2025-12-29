Nemzeti Sportrádió

Veszprém: a francia válogatott orvosi stábja dönt Yanis Lenne Eb-szerepléséről

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.12.29. 10:47
null
Yanis Lenne (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
francia férfi kézilabda-válogatott Yanis Lenne One Veszprém HC férfi kézilabda Eb
A férfi kézilabda NB I-ben érdekelt One Veszprém a hivatalos honlapján adott ki közlemény Yanis Lenne helyzetéről.

„Ahogyan azt a december 6-án kiadott közleményünkben jeleztük, a Yanis Lenne sérülésével kapcsolatos diagnózist csak komplex kivizsgálás után lehet felállítani. A Sporting elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen térdsérülést szenvedő francia szélsőt azóta megvizsgálták klubunk, illetve a francia válogatott orvosai, továbbá egy térdspecialista is, és a vélemények ellentmondóak. A számunkra legmeghatározóbb orvosi vélemények alapján Lenne-nek a következő hetekben pihenésre és rehabilitációra van szüksége” – olvasható a handballveszprem.hu-n.

A bakonyi klub hozzáteszi, hogy a nemzetközi szabályok szerint jelen esetben a válogatott orvosi stábja mondja ki az utolsó szót, s így – miután a francia orvosok szerint a játékos térde rendben van – Lenne bekerült a francia válogatott szűk keretébe, amely ott lesz a január 15-én rajtoló kontinenstornán. A Veszprém ezzel együtt bízik benne, hogy végső soron „felelősségteljes döntés” születik majd Lenne-nel kapcsolatban.

 

francia férfi kézilabda-válogatott Yanis Lenne One Veszprém HC férfi kézilabda Eb
Legfrissebb hírek

Férfi kézi Eb: nem teljesen biztos Imre Bence részvétele

Kézilabda
3 órája

A férfi kézilabda-válogatott nem tudta átlépni a saját árnyékát; Fazekas Gergő az év játékosa

Kézilabda
2025.12.27. 11:06

„Két lábbal a földön maradtam” – Gáncs-Pető Máté a válogatott „kísérleti” keretében

Kézilabda
2025.12.18. 08:26

Férfi kézilabda NB I: a Veszprém majdnem 50 gólt dobott a Balatonfüred ellen

Kézilabda
2025.12.13. 17:48

Marad Veszprémben a svéd kapus – hivatalos

Kézilabda
2025.12.09. 11:12

Imre Bence 2026 nyarától a Veszprém kézilabdázója – hivatalos

Kézilabda
2025.12.06. 11:10

„Azonnali beavatkozásra nincs szükség” – veszprémi közlemény a sérült kézilabdázóról

Kézilabda
2025.12.06. 10:45

Férfi kézi NB I: Gasper Marguc nyáron távozik a Veszprémtől

Kézilabda
2025.12.05. 12:52
Ezek is érdekelhetik