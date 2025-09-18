A Veszprém megverte odahaza az előző BL-idény bronzérmesét



FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

A-CSOPORT

ONE VESZPRÉM HC–HBC NANTES (francia) 30–25 (17–15)

Veszprém, 4675 néző. V: Álvarez Mata, Bustamante López (spanyolok).

VESZPRÉM: CORRALES – Marguc 5, REMILI 6, el-Dera 1, PESMALBEK 4, Hesam 1, DESCAT 8 (2). Csere: Thiagus Petrus, Adel, Ligetvári, Martinovic 2, Ali Zein 3, Elísson, Molnár R., Gáncs-Pető. Edző: Xavier Pascual

NANTES: BIOSCA – Odriozola 1, Bos 4, Briet 1, Gaber, Tarrafeta 3, LEOPOLD 5 (1). Csere: Tournat 3, Lagarde 2, Nyateu 1, Avelange-Demouge 3, Abdi 2, JOSIDA, Ovnicek. Edző: Dimitri Fleurance

Az eredmény alakulása. 6. perc: 5–2. 13. p.: 9–8. 20. p.: 13–11. 27. p.: 15–13. 36. p.: 20–16. 38. p.: 20–18. 48. p.: 24–18. 53. p.: 27–21. 58. p.: 30–23. Kiállítások: 2, ill. 6 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 1/1

MESTERMÉRLEG

Xavier Pascual: – Tudunk ennél jobban is játszani, de elégedett vagyok, a fiúk küzdöttek a meccs elejétől fogva, és nagyon örülök Rodrigo Corrales teljesítményének, kellett már neki egy ilyen meccs. A mentalitásunk ugyanolyan volt, mint egy hete Dániában, ám most nekünk jött össze, ilyen a sport. Bár még messze vagyunk attól, ahová érkezni akarunk, az elmúlt héten tettünk egy lépést előre.

Nem jó előjelekkel kezdődött a One Veszprém HC–Nantes férfi kézilabda Bajnokok Ligája-csoportmérkőzés, legalábbis francia szempontból. Egyrészt azért, mert egy otthoni baleset miatt nem utazott el a vendégcsapattal Grégory Cojean vezetőedző, így asszisztense, Dimitri Fleurance helyettesítette a kispadon a Veszprém Arénában, másrészt hiányzott a keretéből két kulcsjátékos, a francia Aymeric Minne, a világ egyik legjobb irányítója, valamint a csapatkapitány, a tapasztalt spanyol balszélső, Valero Rivera.

A hazai együttesből csak a kisebb combsérüléssel bajlódó horvát irányító, Luka Cindric hiányzott, de a lelátóról ő is szurkolt az Építőknek, az ő posztján pedig Jehja el-Derának a két jobbátlövő, Ivan Martinovic és a nagy kedvvel játszó Nedim Remili segített be. Amire szükség is volt, mert az egyiptomi kicsit óvatos játékán egyelőre még érződik, hogy súlyos sérülésből tért vissza, játékidőre van szüksége, hogy a régi legyen.

Nagyon jól kezdett a hazai kapuban Rodrigo Corrales, aki az első nyolc lövésből négyet kivédett, de nemcsak ő teljesített remekül, nagyon jó volt előtte a veszprémi védőfal is, középen Thiagus Petrussal és Dragan Pesmalbekkel, majd Ligetvári Patrikkal. Az Építők sokkal elszántabban és határozottabban játszott, mint egy hete Aalborgban, amire jó példa volt Gasper Marguc passzából Ali Zein berepülős gólja, illetve a meccs egyik leghasznosabb játékosa, Dragan Pesmalbek dudaszós találata, aminek köszönhetően kétgólos előnnyel mehetett a szünetre a jobban kézilabdázó Veszprém.

A második félidőben még magasabb fokozatra kapcsolt a hazai csapat, és kézben tartotta ezt a játékrészt, a Nantes pedig nem játszott meggyőzően, sőt, az utolsó negyedórára mintha hitehagyottak is lettek volna a játékosai. A félidő a francia balszélső Hugo Descat szabálytalanságával indult, aki védekezésnél visszanyúlt és odacsapott Julien Bosra, amiért megkapta a megérdemelt két percét, de az emberhátrány egyáltalán nem fogta vissza a hazaiakat.

A hazai közönség többször is skandálta, hogy „Rodri, Rodri”, ugyanis Corrales valósággal parádézott a hazai kapuban, régen égett ilyen tűzben, egymás után védte a ziccereket, és a vendégek több mint tíz percig képtelenek voltak betalálni a kapujába. Ennek minden bizonnyal nagy szerepe volt abban, hogy a Nantes játékosai teljesen elbizonytalanodtak, és a végére el is ment a kedvük a játéktól.

Az utolsó öt percre beállt a két magyar szélső, jobb oldalra Molnár Robin, balra pedig Gáncs-Pető Máté is, akik szépen helytálltak a BL előző idényének bronzérmesével szemben. A Veszprém meggyőző játékkal tartotta otthon a két pontot, győzelméhez egy percig sem fért kétség a második félidőben, 30–25-ös sikerével pedig a hagyomány sem szakadt meg, ugyanis története során az Építők soha nem kezdte két vereséggel a BL-szezont – idén sem.