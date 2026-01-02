Mathias Gidsel a még hiányzó trófeájára hajt a dán férfi kézilabda-válogatottal

Európa-bajnokságot nyerni a legnehezebb a kézilabdás világesemények közül – ez széles körben elfogadott tény. Mostanában ritkán lehet azt mondani bármelyik sportágban, hogy a létszámbővítés beválik, de a férfi kézi Eb esetében a mezőny 16-ról 24 csapatosra bővítése ilyen.

Az európai szövetség 2020-ban extra izgalmat csempészett a kontinenstornába azzal, hogy a csoportkörben nem négy, hanem tizenkét együttes esik ki. A mezőny megfeleződik, mind a hat négyesből csak az első kettő megy tovább a középdöntőbe, ahonnan a két hatos csoportból szintén két-két válogatott jut be az elődöntőbe. Ebben a formátumban minden meccsnek jelentős tétje van, a vébékkel szemben itt nincs hibázási lehetőség.

Aki eljut a torna végjátékába, kilenc éles meccsen kell bizonyítania, ráadásul nem elég a mindent eldöntő hétvégén jó formában játszania. Az európai férfimezőnyben nagyjából húsz olyan csapat van, amelyek meccseit látva garantáltan nem csalódhatunk. Azért a január 15-én rajtoló Eb-nek így is van egy kiemelkedő favoritja.

A legutóbbi négy világbajnokságot megnyerő Dániának 2012 óta ugyanakkor meggyűlik a baja a kontinenstornával. Nikolaj Jacobsen együttese 2020-ban nagy meglepetésre a csoportkörben búcsúzott, amely egyből igazolta a 24 csapatosra bővítés plusz izgalomfaktorát. Azon az Eb-n a franciák sem élték túl az első szakaszt, két évvel ezelőtt a spanyolok jártak hasonlóan. A dánok 2022-ben, Budapesten a bronzérmet megszerezték, de ugyanúgy csalódásként élhették meg azt a viadalt, mint a legutóbbit Németországban, amikor a döntőben hosszabbításban Franciaország 33–31-re felülmúlta őket. A felsoroltakból már kiderül, hogy a világ legjobb játékosa, Mathias Gidsel egyelőre csak üldözi az Európa-bajnoki címet. A legutóbbi négy világesemény és a Bajnokok Ligája előző idényének gólkirálya februárban még mindig csak 27 éves lesz, de gyanítjuk, ő is úgy van vele, jó lenne minél hamarabb kipipálni az Eb-győzelmet is.

„Amikor annyira jó vagy, mint amennyire mostanában mi, a célod nem lehet más, mint a lehető legtöbb címet megnyerni a lehető legrövidebb idő alatt. Sohasem tudhatod, mikor jön egy másik domináns csapat, vagy mikor üti fel a fejét egy sérüléshullám. Szóval most, hogy itt vagyunk egy fantasztikus csapattal és edzővel, minden lehetőséget meg kell ragadnunk a győzelemre” – mondta nemrég Mathias Gidsel az európai szövetség honlapjának.

A férfiszakág történetében csupán Franciaország birtokolta egyszerre az olimpiai, a világ- és az Európa-bajnoki címet (2010-ben és 2015-ben). Szerintünk van olyan jó ez a dán válogatott, hogy szintén elérje. Segítségére lehet a hazai pálya, a csoportkörben és a középdöntőben is Herningben fogadhatja az ellenfeleit. A második szakaszban minden idők egyik legerősebb hatosa jöhet össze, a dánoknak a papírforma szerint a német, a spanyol, a portugál, a francia és a norvég válogatottal kell összecsapniuk.

„Reméljük, sikerül túljutni a csoportkörön. Hihetetlen, hogy utána a középdöntőben mennyire erős csapatokkal kell játszanunk, minden egyes mérkőzés nagyon jó reklámja lesz a kézilabdának” – örvendezett Gidsel.

A középdöntős ág valóban nehéz, de a dán keret továbbra is félelmetesen erős. Bármelyik másik csapat megérezné, ha egy Thomas Arnoldsenhez hasonló irányító megsérülne, de a fiatal játékos hiányában a világ összes rutinjával felvértezett Rasmus Lauge gyaníthatóan meg fogja oldani a feladatot. Vagy ha minden kötél szakad, a balátövő Lasse Andersson megy be középre Gidsel és Simon Pytlick közé… Kettejük cseréjeként Mads Hoxer és Lasse Möller is megmutathatja tudását, velük szemben a kieli Emil Madsen nem fért be a keretbe.

Az ősszel Emil Nielsen ihletett formában védett a Barcában, ami szintén rossz hír az ellenfeleknek. Ugyan a védekezés korábbi motorja, Henrik Möllgaard már visszavonult, de Magnus Saugstrup szintén a legmagasabb szintet képviseli, ahogyan Lukas Jörgensen is bizonyíthatja, miért szerződtette a Veszprém a következő idényre. Ugyanakkor éppen szupersztár támadóinak (Gidsel, Pytlick, Andersson) védekezésbeli hiányosságai miatt lehet, hogy Jacobsen ezúttal kettőt fog cserélni támadás és védekezés között, ami esélyt adhat egy védekezésben jó napot kifogó riválisnak a középdöntőben a dánokkal szemben is.

A dánok eddig kétszer, 2008-ban és 2012-ben emelhették magasba az Eb-trófeát, ami a legtöbbször Svédországnak sikerült, ötször.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG (DÁNIA, NORVÉGIA, SVÉDORSZÁG)

A CSOPORTBEOSZTÁS

A-csoport (Herning): Németország, Spanyolország, Ausztria, Szerbia

B-csoport (Herning): Dánia, Portugália, Észak-Macedónia, Románia

C-csoport (Oslo): Franciaország, Norvégia, Csehország, Ukrajna

D-csoport (Oslo): Szlovénia, Feröer, Montenegró, Svájc

E-csoport (Malmö): Svédország, Horvátország, Hollandia, Grúzia

F-csoport (Kristianstad): MAGYARORSZÁG, Izland, Lengyelország, Olaszország