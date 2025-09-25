Nemzeti Sportrádió

Harmadik meccsét is megnyerte a Magdeburg a férfi kézilabda BL-ben

2025.09.25. 22:28
Ómar Ingi Magnússon kilenc gólt is szerzett a Plock ellen (Fotó: Getty Images)
Férfi kézi BL Magdeburg Wisla Plock férfi kézilabda Bajnokok Ligája
A címvédő német Magdeburg a vártnál nehezebben, 27–26-ra győzte le a Fazekas Gergővel és Szita Zoltánnal felálló lengyel Wisla Plockot a férfi kézilabda Bajnokok Ligája-csoportkör 3. fordulójának csütörtöki játéknapján.

A címvédő Magdeburg két győzelemmel a háta mögött várta a szintén két sikerrel kezdő Plock elleni találkozót, amelyet azonban nem kezdett túlságosan jól – az első percekben ugyanis a Plock vezetett, de minimális, egygólos előnyét csak a 9. percig tudta megőrizni.

Ezt követően feljavult a Magdeburg játéka, át is vette a vezetést a német együttes, és a szünetben már 14–10-re vezetett.

A második félidőben tovább növelte előnyét a hazai csapat, olyannyira, hogy már hat góllal is ellépett ellenfelétől. A Plock azonban nem adta fel, a hajrához közeledve visszakapaszkodott, és az utolsó öt percben már csak kétgólos hátrányban volt.

Ekkor a legrosszabb pillanatban jött Szita Zoltán kétperces kiállítása, a Plockot azonban ez sem késztette megadásra: az 58. percben a volt veszprémi, Szergej Koszorotov góljai után már csupán egy góllal vezetett a Magdeburg. Tizenhét másodperccel a vége előtt az egyenlítésért támadhattak a vendégek, azonban sem Koszorotov, sem Lovro Mihic próbálkozásából nem született gól – így a Magdeburg ha nagy nehézségek árán is, de a harmadik meccsét is behúzta a csoportban. 27–26

A mérkőzés legjobbja a kilencgólos Ómar Ingi Magnússon volt, a Plocknál Koszorotov nyolcszor, Fazekas Gergő kétszer, Szita Zoltán pedig egyszer talált a kapuba. 

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ 
B-CSOPORT
Magdeburg (német)–Plock (lengyel) 27–26 (14–10)
KORÁBBAN
OTP Bank-Pick Szeged–PSG (francia) 31–29 (17–17)
RK Zagreb (horvát)–Barca (spanyol) 25–32 (12–17)

1. Magdeburg3386–78+8 
2. Barca32190–79+11 
3. SZEGED321100–94+6 
4. Wisla Plock32190–87+3 
5. Paris SG31293–95–2 
6. GOG31294–101–7 
7. Peliszter31280–87–7 
8. Zagreb3375–87–12 
a B-csoport állása

A-CSOPORT
Kielce (lengyel)–Füchse Berlin (német) 32–37 (15–22)

1. Füchse Berlin33108–94+14 
2. Aalborg32195–89+6 
3. VESZPRÉM32188–84+4 
4. Sporting CP321104–102+2 
5. Nantes31298–94+4 
6. Kielce312107–105+2 
7. Kolstad31282–105–23 
8. Dinamo Bucuresti3385–94–9 
Az A-CSOPORT ÁLLÁSA

 

 

