Harmadik meccsét is megnyerte a Magdeburg a férfi kézilabda BL-ben

A címvédő Magdeburg két győzelemmel a háta mögött várta a szintén két sikerrel kezdő Plock elleni találkozót, amelyet azonban nem kezdett túlságosan jól – az első percekben ugyanis a Plock vezetett, de minimális, egygólos előnyét csak a 9. percig tudta megőrizni.

Ezt követően feljavult a Magdeburg játéka, át is vette a vezetést a német együttes, és a szünetben már 14–10-re vezetett.

A második félidőben tovább növelte előnyét a hazai csapat, olyannyira, hogy már hat góllal is ellépett ellenfelétől. A Plock azonban nem adta fel, a hajrához közeledve visszakapaszkodott, és az utolsó öt percben már csak kétgólos hátrányban volt.

Ekkor a legrosszabb pillanatban jött Szita Zoltán kétperces kiállítása, a Plockot azonban ez sem késztette megadásra: az 58. percben a volt veszprémi, Szergej Koszorotov góljai után már csupán egy góllal vezetett a Magdeburg. Tizenhét másodperccel a vége előtt az egyenlítésért támadhattak a vendégek, azonban sem Koszorotov, sem Lovro Mihic próbálkozásából nem született gól – így a Magdeburg ha nagy nehézségek árán is, de a harmadik meccsét is behúzta a csoportban. 27–26

A mérkőzés legjobbja a kilencgólos Ómar Ingi Magnússon volt, a Plocknál Koszorotov nyolcszor, Fazekas Gergő kétszer, Szita Zoltán pedig egyszer talált a kapuba.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

B-CSOPORT

Magdeburg (német)–Plock (lengyel) 27–26 (14–10)

KORÁBBAN

OTP Bank-Pick Szeged–PSG (francia) 31–29 (17–17)

RK Zagreb (horvát)–Barca (spanyol) 25–32 (12–17)

1. Magdeburg 3 3 – – 86–78 +8 6 2. Barca 3 2 – 1 90–79 +11 4 3. SZEGED 3 2 – 1 100–94 +6 4 4. Wisla Plock 3 2 – 1 90–87 +3 4 5. Paris SG 3 1 – 2 93–95 –2 2 6. GOG 3 1 – 2 94–101 –7 2 7. Peliszter 3 1 – 2 80–87 –7 2 8. Zagreb 3 – – 3 75–87 –12 0 a B-csoport állása

A-CSOPORT

Kielce (lengyel)–Füchse Berlin (német) 32–37 (15–22)