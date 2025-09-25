Harmadik meccsét is megnyerte a Magdeburg a férfi kézilabda BL-ben

A címvédő Magdeburg két győzelemmel a háta mögött várta a szintén két sikerrel kezdő Plock elleni találkozót, amelyet azonban nem kezdett túlságosan jól – az első percekben ugyanis a Plock vezetett, de minimális, egygólos előnyét csak a 9. percig tudta megőrizni.
Ezt követően feljavult a Magdeburg játéka, át is vette a vezetést a német együttes, és a szünetben már 14–10-re vezetett.
A második félidőben tovább növelte előnyét a hazai csapat, olyannyira, hogy már hat góllal is ellépett ellenfelétől. A Plock azonban nem adta fel, a hajrához közeledve visszakapaszkodott, és az utolsó öt percben már csak kétgólos hátrányban volt.
Ekkor a legrosszabb pillanatban jött Szita Zoltán kétperces kiállítása, a Plockot azonban ez sem késztette megadásra: az 58. percben a volt veszprémi, Szergej Koszorotov góljai után már csupán egy góllal vezetett a Magdeburg. Tizenhét másodperccel a vége előtt az egyenlítésért támadhattak a vendégek, azonban sem Koszorotov, sem Lovro Mihic próbálkozásából nem született gól – így a Magdeburg ha nagy nehézségek árán is, de a harmadik meccsét is behúzta a csoportban. 27–26
A mérkőzés legjobbja a kilencgólos Ómar Ingi Magnússon volt, a Plocknál Koszorotov nyolcszor, Fazekas Gergő kétszer, Szita Zoltán pedig egyszer talált a kapuba.
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
B-CSOPORT
Magdeburg (német)–Plock (lengyel) 27–26 (14–10)
KORÁBBAN
OTP Bank-Pick Szeged–PSG (francia) 31–29 (17–17)
RK Zagreb (horvát)–Barca (spanyol) 25–32 (12–17)
|1. Magdeburg
|3
|3
|–
|–
|86–78
|+8
|6
|2. Barca
|3
|2
|–
|1
|90–79
|+11
|4
|3. SZEGED
|3
|2
|–
|1
|100–94
|+6
|4
|4. Wisla Plock
|3
|2
|–
|1
|90–87
|+3
|4
|5. Paris SG
|3
|1
|–
|2
|93–95
|–2
|2
|6. GOG
|3
|1
|–
|2
|94–101
|–7
|2
|7. Peliszter
|3
|1
|–
|2
|80–87
|–7
|2
|8. Zagreb
|3
|–
|–
|3
|75–87
|–12
|0
A-CSOPORT
Kielce (lengyel)–Füchse Berlin (német) 32–37 (15–22)
|1. Füchse Berlin
|3
|3
|–
|–
|108–94
|+14
|6
|2. Aalborg
|3
|2
|–
|1
|95–89
|+6
|4
|3. VESZPRÉM
|3
|2
|–
|1
|88–84
|+4
|4
|4. Sporting CP
|3
|2
|–
|1
|104–102
|+2
|4
|5. Nantes
|3
|1
|–
|2
|98–94
|+4
|2
|6. Kielce
|3
|1
|–
|2
|107–105
|+2
|2
|7. Kolstad
|3
|1
|–
|2
|82–105
|–23
|2
|8. Dinamo Bucuresti
|3
|–
|–
|3
|85–94
|–9
|0