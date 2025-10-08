Megőrizte hibátlan mérlegét a címvédő, győztek Fazekasék is a férfi kézi BL-ben

Noha az eddigi eredmények alapján a címvédő Magdeburg volt a GOG elleni dániai meccs esélyese, Bennet Wiegert csapatára egyáltalán nem várt könnyű meccs. A németek hiába vezettek a mérkőzés elején többször is két góllal, a Fredrik Bjerre vezérelte GOG a szünet előtt átvette a vezetést, de a Magdeburg a félidő hajrájában 16–15-ös hátrányból 18–16-ra fordított. Ez pedig megfogta a hazaiakat, akik a második félidőben már nem tudták tartani a Omar Ingi Magnussonék tempóját, a Magdeburg pedig végül bedarálta ellenfelét, 39–30-ra győzött, és megőrizte százszázalékos mérlegét. A találkozó legjobbja Omar Ingi Magnusson volt 12 próbálkozásból elért 11 góljával, míg a vendéglátónál Bjerre kilenc lövésből kilenc góllal zárt.

A Fazekas Gergőt, Szita Zoltánt és Ilic Zorant is foglalkoztató Wisla Plock a Magdeburg elleni egygólos idegenbeli vereség után otthon javíthatott a Peliszter ellen. Noha az északmacedónok a 17. percben még 9–8-ra vezettek, innen magasabb fokozatba kapcsoltak a lengyelek, akik egy 5–1-es sorozattal meglógtak, a szünet után pedig Melvyn Richardson vezérletével fokozatosan növelték a különbséget, és simán nyertek 36–25-re. A Wisla magyarjai közül Fazekas Gergő négy lövésből három gólt szerzett, Ilic Zoran hibátlan lőlappal jutott három találatig, míg Szita Zoltán egyszer talált be.

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ

B-CSOPORT

GOG (dán)–Magdeburg (német) 30–39 (16–18)

Wisla Plock (lengyel)–Peliszter (északmacedón) 36–25 (18–14)

A-CSOPORT

20.45: Kolstad (norvég)–Aalborg (dán)

20.45: Sporting CP (portugál)–Nantes (francia) (Tv: Sport2)

Október 9., csütörtök

A-CSOPORT

18.45: One Veszprém HC–Kielce (lengyel) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

20.45: Füchse Berlin (német)–Dinamo Bucuresti (román)

B-CSOPORT

20.45: Barca (spanyol)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

20.45: PSG (francia)–Zagreb (horvát)