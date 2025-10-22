Férfi kézilabda BL: az Aalborg óriási izgalmak után nyert Nantes-ban

Az Aalborg négy, a Nantes három győzelmet számlált a forduló előtt a sorozatban, így előzetesen is nagyon kiegyenlített összecsapásra volt kilátás. Az első félidőt jobban kezdték a dánok, előbb három, majd négy góllal is vezettek, de a szünet előtt magára talált a Nantes, amely ennek köszönhetően végül egygólos vezetéssel vonulhatott a pihenőre.

A második félidő is nagyon szoros küzdelmet hozott, az 50. percben még a franciáknál volt az előny, de a hajrát jobban bírta az Aalborg. Az utolsó percben a Nantes még támadhatott ugyan az egyenlítésért, de a meccset az Aalborg nyerte meg 28–27-re.

A dánoknál Thomas Arnoldsen és Buster Juul-Lassen is hat-hat góllal zárt, a franciáknál Yeregui Odriozola jutott ugyanennyi találatig.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

6. FORDULÓ, A-CSOPORT

Nantes (francia)–Aalborg (dán) 27–28 (15–14)

Kolstad (norvég)–Sporting CP (portugál) 30–34 (19–15)