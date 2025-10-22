Nemzeti Sportrádió

Férfi kézilabda BL: az Aalborg óriási izgalmak után nyert Nantes-ban

2025.10.22. 23:00
Az Aalborg nagy csatában nyert a Nantes vendégeként (Fotó: aalborghaandbold.dk)
A férfi kézilabda Bajnokok Ligája A-csoportjának 6. fordulójában az Aalborg nagy izgalmak után, 28–27-re győzött a Nantes vendégeként szerda este.

Az Aalborg négy, a Nantes három győzelmet számlált a forduló előtt a sorozatban, így előzetesen is nagyon kiegyenlített összecsapásra volt kilátás. Az első félidőt jobban kezdték a dánok, előbb három, majd négy góllal is vezettek, de a szünet előtt magára talált a Nantes, amely ennek köszönhetően végül egygólos vezetéssel vonulhatott a pihenőre.

A második félidő is nagyon szoros küzdelmet hozott, az 50. percben még a franciáknál volt az előny, de a hajrát jobban bírta az Aalborg. Az utolsó percben a Nantes még támadhatott ugyan az egyenlítésért, de a meccset az Aalborg nyerte meg 28–27-re.

A dánoknál Thomas Arnoldsen és Buster Juul-Lassen is hat-hat góllal zárt, a franciáknál Yeregui Odriozola jutott ugyanennyi találatig.

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
6. FORDULÓ, A-CSOPORT
Nantes (francia)–Aalborg (dán) 27–28 (15–14)
Kolstad (norvég)–Sporting CP (portugál) 30–34 (19–15)

1. Füchse Berlin55178–152+26 10 
2. Aalborg651192–170+22 10 
3. Sporting642199–203–4 
4. Nantes633199–177+22 
5. VESZPRÉM532155–150+5 
6. Kielce514167–175–8 
7. Kolstad615165–212–47 
8. Dinamo Bucuresti55144–160–16 
a csoport állása

 

 

