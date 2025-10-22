Férfi kézilabda BL: az Aalborg óriási izgalmak után nyert Nantes-ban
Az Aalborg négy, a Nantes három győzelmet számlált a forduló előtt a sorozatban, így előzetesen is nagyon kiegyenlített összecsapásra volt kilátás. Az első félidőt jobban kezdték a dánok, előbb három, majd négy góllal is vezettek, de a szünet előtt magára talált a Nantes, amely ennek köszönhetően végül egygólos vezetéssel vonulhatott a pihenőre.
A második félidő is nagyon szoros küzdelmet hozott, az 50. percben még a franciáknál volt az előny, de a hajrát jobban bírta az Aalborg. Az utolsó percben a Nantes még támadhatott ugyan az egyenlítésért, de a meccset az Aalborg nyerte meg 28–27-re.
A dánoknál Thomas Arnoldsen és Buster Juul-Lassen is hat-hat góllal zárt, a franciáknál Yeregui Odriozola jutott ugyanennyi találatig.
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
6. FORDULÓ, A-CSOPORT
Nantes (francia)–Aalborg (dán) 27–28 (15–14)
Kolstad (norvég)–Sporting CP (portugál) 30–34 (19–15)
|1. Füchse Berlin
|5
|5
|–
|–
|178–152
|+26
|10
|2. Aalborg
|6
|5
|–
|1
|192–170
|+22
|10
|3. Sporting
|6
|4
|–
|2
|199–203
|–4
|8
|4. Nantes
|6
|3
|–
|3
|199–177
|+22
|6
|5. VESZPRÉM
|5
|3
|–
|2
|155–150
|+5
|6
|6. Kielce
|5
|1
|–
|4
|167–175
|–8
|2
|7. Kolstad
|6
|1
|–
|5
|165–212
|–47
|2
|8. Dinamo Bucuresti
|5
|–
|–
|5
|144–160
|–16
|0