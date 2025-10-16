Nemzeti Sportrádió

Őrzi hibátlan mérlegét a Füchse Berlin a férfi kézi BL-ben

D. S. B.D. S. B.
2025.10.16. 22:28
Mathias Gidselt a Kolstad sem tudta megállítani (Fotó: Getty Images)
Továbbra sem talált legyőzőre és százszázalékos mérleggel menetel a férfi kzilabda Bajnokok Ligája A-csoportjában a német Füchse Berlin, amely hazai pályán könnyedén nyert 38–27-re a norvég Kolstad ellen.

Toronymagas esélyese volt a házigazda német csapat az egy sikerrel és három vereséggel álló Kolstad elleni meccsnek és ezt a pályán is bizonyította Nicolej Krickau csapata. A norvégok tíz percig tudták tartani a lépést Mathias Gidselékkel, akik ezután fokozatosan növelték a különbséget és a szünetben már 19–14-re vezettek. A vendégek a második játékrészben sem tudtak zárkózni, s sokáig ugyan a Füchse sem erőltette meg magát igazán, így is magabiztosan tartotta előnyét, ráadásul a hajrában mégis kinyílt az olló, így a németek 38–27-re nyertek és továbbra is százszázalékos mérleggel menetelnek.

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
A-CSOPORT, 5. FORDULÓ
Füchse Berlin (német)–Kolstad (norvég) 38–27 (19–14)

A csoport másik mérkőzésén: Sporting CP (portugál)–One Veszprém 33–32

    
AZ A-CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL-KGkP
1. Füchse Berlin55178–152+2610
2. Aalborg541164–143+218
3. Nantes532172–149+236
4. VESZPRÉM532155–150+56
5. Sporting532165–173–86
6. Kielce514167–175–82
7. Kolstad514135–178–432
8. Dinamo Bucuresti55144–160–160

KORÁBBAN
B-CSOPORT
RK Zagreb (horvát)–GOG (dán) 31–36

 

