Őrzi hibátlan mérlegét a Füchse Berlin a férfi kézi BL-ben

Toronymagas esélyese volt a házigazda német csapat az egy sikerrel és három vereséggel álló Kolstad elleni meccsnek és ezt a pályán is bizonyította Nicolej Krickau csapata. A norvégok tíz percig tudták tartani a lépést Mathias Gidselékkel, akik ezután fokozatosan növelték a különbséget és a szünetben már 19–14-re vezettek. A vendégek a második játékrészben sem tudtak zárkózni, s sokáig ugyan a Füchse sem erőltette meg magát igazán, így is magabiztosan tartotta előnyét, ráadásul a hajrában mégis kinyílt az olló, így a németek 38–27-re nyertek és továbbra is százszázalékos mérleggel menetelnek.

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

A-CSOPORT, 5. FORDULÓ

Füchse Berlin (német)–Kolstad (norvég) 38–27 (19–14)

A csoport másik mérkőzésén: Sporting CP (portugál)–One Veszprém 33–32

AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L-K Gk P 1. Füchse Berlin 5 5 – – 178–152 +26 10 2. Aalborg 5 4 – 1 164–143 +21 8 3. Nantes 5 3 – 2 172–149 +23 6 4. VESZPRÉM 5 3 – 2 155–150 +5 6 5. Sporting 5 3 – 2 165–173 –8 6 6. Kielce 5 1 – 4 167–175 –8 2 7. Kolstad 5 1 – 4 135–178 –43 2 8. Dinamo Bucuresti 5 – – 5 144–160 –16 0

KORÁBBAN

B-CSOPORT

RK Zagreb (horvát)–GOG (dán) 31–36