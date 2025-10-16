Őrzi hibátlan mérlegét a Füchse Berlin a férfi kézi BL-ben
Toronymagas esélyese volt a házigazda német csapat az egy sikerrel és három vereséggel álló Kolstad elleni meccsnek és ezt a pályán is bizonyította Nicolej Krickau csapata. A norvégok tíz percig tudták tartani a lépést Mathias Gidselékkel, akik ezután fokozatosan növelték a különbséget és a szünetben már 19–14-re vezettek. A vendégek a második játékrészben sem tudtak zárkózni, s sokáig ugyan a Füchse sem erőltette meg magát igazán, így is magabiztosan tartotta előnyét, ráadásul a hajrában mégis kinyílt az olló, így a németek 38–27-re nyertek és továbbra is százszázalékos mérleggel menetelnek.
FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
A-CSOPORT, 5. FORDULÓ
Füchse Berlin (német)–Kolstad (norvég) 38–27 (19–14)
A csoport másik mérkőzésén: Sporting CP (portugál)–One Veszprém 33–32
|AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Füchse Berlin
|5
|5
|–
|–
|178–152
|+26
|10
|2. Aalborg
|5
|4
|–
|1
|164–143
|+21
|8
|3. Nantes
|5
|3
|–
|2
|172–149
|+23
|6
|4. VESZPRÉM
|5
|3
|–
|2
|155–150
|+5
|6
|5. Sporting
|5
|3
|–
|2
|165–173
|–8
|6
|6. Kielce
|5
|1
|–
|4
|167–175
|–8
|2
|7. Kolstad
|5
|1
|–
|4
|135–178
|–43
|2
|8. Dinamo Bucuresti
|5
|–
|–
|5
|144–160
|–16
|0
KORÁBBAN
B-CSOPORT
RK Zagreb (horvát)–GOG (dán) 31–36