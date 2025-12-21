Nemzeti Sportrádió

Kézilabda: Nagy Benedek 12 védéssel járult hozzá csapata győzelméhez – körkép

2025.12.21. 22:29
Nagy Benedek (Fotó: Balingen-Weilstetten)
Nagy Benedek 12 védéssel járult hozzá a Balingen-Weilstetten 36–30-as győzelméhez a Dessau-Rosslauer ellen a német férfi kézilabda-másodosztály vasárnapi játéknapján.

A liga honlapja szerint a válogatott kerettag kapus csapattársa, Leimeter Csaba két gólt szerzett.

Décsi Gábor hét védése ellenére a Bada Huesca otthon 32–30-ra kikapott az Eon Alicante Bakingtól a spanyol élvonalban.

Planéta Szimonetta egyszer volt eredményes az MKS PGE Lublinban, amely hazai pályán 31–26-ra nyert a PR Koszalin ellen a lengyel női bajnokságban.

 

