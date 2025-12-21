Kézilabda: Nagy Benedek 12 védéssel járult hozzá csapata győzelméhez – körkép

A liga honlapja szerint a válogatott kerettag kapus csapattársa, Leimeter Csaba két gólt szerzett.

Décsi Gábor hét védése ellenére a Bada Huesca otthon 32–30-ra kikapott az Eon Alicante Bakingtól a spanyol élvonalban.

Planéta Szimonetta egyszer volt eredményes az MKS PGE Lublinban, amely hazai pályán 31–26-ra nyert a PR Koszalin ellen a lengyel női bajnokságban.