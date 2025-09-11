Remek második félidővel nyert a Füchse Berlin a Nantes ellen a férfi kézi BL-ben

A Nantes–Füchse Berlin meccsen a félidőben még a hazaiak vezettek egy góllal, ám a második játékrészben Mathias Gidsel vezérletével a németek megfordították a meccset. A dán klasszis tíz góllal szórta meg a franciák kapuját, de Tim Freihöfer hat találata is kiemelendő.

A Kielce elsősorban szenzációs kapusteljesítménnyel verte meg a Kolstadot. Klemen Ferlin 15-ször védett 34 lövésből (44%), és Adam Morawski is remekelt a 6/14-es mutatóval (43%). Elöl a lengyel csapat legeredményesebb játékosa Aleks Vlah volt, a szlovén irányító hét gólig jutott.

A Barcának azzal együtt sem okozott gondot a GOG legyőzése, hogy mindössze 12 gólt dobott a második félidőben. Ugyanis az első játékrészben a hazaiak 11 gólos előnyt szereztek. Emil Nielsen, aki jövőre a Veszprém játékosa lesz, 40 százalékos védési hatékonysággsal segítette csapatát, Daniel Fernández pedig hat gólt jegyzett.

KÉZILABDA

Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló

A-csoport

Kielce (lengyel)–Kolstad (norvég) 38–27 (16–12)

Nantes (francia)–Füchse Berlin (német) 34–40 (17–16)

Szerdán játszották

Aalborg HB (dán)–One Veszprém HC 32–28 (17–15)

Dinamo Bucuresti (román)–Sporting (portugál) 30–33 (15–15)

A-CSOPORT M Gy D V L-K Gk P 1. Kielce 1 1 – – 38–27 +11 2 2. Füchse Berlin 1 1 – – 40–34 +6 2 3. Aalborg 1 1 – – 32–28 +4 2 4. Sporting 1 1 – – 33–30 +3 2 5. Dinamo Bucuresti 1 – – 1 30–33 –3 0 6. VESZPRÉM 1 – – 1 28–32 –4 0 7. Nantes 1 – – 1 34–40 –6 0 8. Kolstad 1 – – 1 27–38 –11 0



B-csoport

OTP Bank-Pick Szeged–Orlen Wisla Plock (lengyel) 33–34 (16–16)

Barca (spanyol)–GOG (dán) 37–32 (25–14)

Szerdán játszották

Magdeburg (német)–PSG (francia) 37–31 (21–17)

Peliszter (északmacedón)–RK Zagreb (horvát) 25–23 (13–2)