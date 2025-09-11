Remek második félidővel nyert a Füchse Berlin a Nantes ellen a férfi kézi BL-ben

A Nantes–Füchse Berlin meccsen a félidőben még a hazaiak vezettek egy góllal, ám a második játékrészben Mathias Gidsel vezérletével a németek megfordították a meccset. A dán klasszis tíz góllal szórta meg a franciák kapuját, de Tim Freihöfer hat találata is kiemelendő.
A Kielce elsősorban szenzációs kapusteljesítménnyel verte meg a Kolstadot. Klemen Ferlin 15-ször védett 34 lövésből (44%), és Adam Morawski is remekelt a 6/14-es mutatóval (43%). Elöl a lengyel csapat legeredményesebb játékosa Aleks Vlah volt, a szlovén irányító hét gólig jutott.
A Barcának azzal együtt sem okozott gondot a GOG legyőzése, hogy mindössze 12 gólt dobott a második félidőben. Ugyanis az első játékrészben a hazaiak 11 gólos előnyt szereztek. Emil Nielsen, aki jövőre a Veszprém játékosa lesz, 40 százalékos védési hatékonysággsal segítette csapatát, Daniel Fernández pedig hat gólt jegyzett.
KÉZILABDA
Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló
A-csoport
Kielce (lengyel)–Kolstad (norvég) 38–27 (16–12)
Nantes (francia)–Füchse Berlin (német) 34–40 (17–16)
Szerdán játszották
Aalborg HB (dán)–One Veszprém HC 32–28 (17–15)
Dinamo Bucuresti (román)–Sporting (portugál) 30–33 (15–15)
|A-CSOPORT
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Kielce
|1
|1
|–
|–
|38–27
|+11
|2
|2. Füchse Berlin
|1
|1
|–
|–
|40–34
|+6
|2
|3. Aalborg
|1
|1
|–
|–
|32–28
|+4
|2
|4. Sporting
|1
|1
|–
|–
|33–30
|+3
|2
|5. Dinamo Bucuresti
|1
|–
|–
|1
|30–33
|–3
|0
|6. VESZPRÉM
|1
|–
|–
|1
|28–32
|–4
|0
|7. Nantes
|1
|–
|–
|1
|34–40
|–6
|0
|8. Kolstad
|1
|–
|–
|1
|27–38
|–11
|0
B-csoport
OTP Bank-Pick Szeged–Orlen Wisla Plock (lengyel) 33–34 (16–16)
Barca (spanyol)–GOG (dán) 37–32 (25–14)
Szerdán játszották
Magdeburg (német)–PSG (francia) 37–31 (21–17)
Peliszter (északmacedón)–RK Zagreb (horvát) 25–23 (13–2)
|B-CSOPORT
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Magdeburg
|1
|1
|–
|–
|37–31
|+6
|2
|2. Barca
|1
|1
|–
|–
|37–32
|+5
|2
|3. Peliszter
|1
|1
|–
|–
|25–23
|+2
|2
|4. Wisla Plock
|1
|1
|–
|–
|34–33
|+1
|2
|5. SZEGED
|1
|–
|–
|1
|33–34
|–1
|0
|6. Zagreb
|1
|–
|–
|1
|23–25
|–2
|0
|7. GOG
|1
|–
|–
|1
|32–37
|–5
|0
|8. Paris SG
|1
|–
|–
|1
|31–37
|–6
|0