Remek második félidővel nyert a Füchse Berlin a Nantes ellen a férfi kézi BL-ben

2025.09.11. 22:34
Mathias Gidsel tíz gólig jutott (Fotó: Getty Images)
A férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 1. fordulójában a Füchse Berlin idegenben hatgólos győzelmet aratott a Nantes ellen, míg a Barca hazai pályán megverte a GOG-ot, a Kielce pedig a Kolstadot.

 

A Nantes–Füchse Berlin meccsen a félidőben még a hazaiak vezettek egy góllal, ám a második játékrészben Mathias Gidsel vezérletével a németek megfordították a meccset. A dán klasszis tíz góllal szórta meg a franciák kapuját, de Tim Freihöfer hat találata is kiemelendő.

A Kielce elsősorban szenzációs kapusteljesítménnyel verte meg a Kolstadot. Klemen Ferlin 15-ször védett 34 lövésből (44%), és Adam Morawski is remekelt a 6/14-es mutatóval (43%). Elöl a lengyel csapat legeredményesebb játékosa Aleks Vlah volt, a szlovén irányító hét gólig jutott.

A Barcának azzal együtt sem okozott gondot a GOG legyőzése, hogy mindössze 12 gólt dobott a második félidőben. Ugyanis az első játékrészben a hazaiak 11 gólos előnyt szereztek. Emil Nielsen, aki jövőre a Veszprém játékosa lesz, 40 százalékos védési hatékonysággsal segítette csapatát, Daniel Fernández pedig hat gólt jegyzett.

KÉZILABDA
Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló
A-csoport
Kielce (lengyel)–Kolstad (norvég) 38–27 (16–12)
Nantes (francia)–Füchse Berlin (német) 34–40 (17–16)
Szerdán játszották
Aalborg HB (dán)–One Veszprém HC 32–28 (17–15)
Dinamo Bucuresti (román)–Sporting (portugál) 30–33 (15–15)

    
A-CSOPORTMGyDVL-KGkP
1. Kielce1138–27+112
2. Füchse Berlin1140–34+62
3. Aalborg1132–28+42
4. Sporting1133–30+32
5. Dinamo Bucuresti1130–33–30
6. VESZPRÉM1128–32–40
7. Nantes1134–40–60
8. Kolstad1127–38–110


B-csoport
OTP Bank-Pick Szeged–Orlen Wisla Plock (lengyel) 33–34 (16–16)
Barca (spanyol)–GOG (dán) 37–32 (25–14)
Szerdán játszották
Magdeburg (német)–PSG (francia) 37–31 (21–17)
Peliszter (északmacedón)–RK Zagreb (horvát) 25–23 (13–2)

    
B-CSOPORTMGyDVL-KGkP
1. Magdeburg1137–31+62
2. Barca1137–32+52
3. Peliszter1125–23+22
4. Wisla Plock1134–33+12
5. SZEGED1133–34–10
6. Zagreb1123–25–20
7. GOG1132–37–50
8. Paris SG1131–37–60

 

 

