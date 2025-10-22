Férfi kézilabda BL: remek második félidővel nyert a Sporting a Kolstad vendégeként
Némi meglepetésre jobban kezdődött a találkozó a forduló előtt csak egy győzelemmel álló Kolstad számára: a hazaiak a szünetben még 19–15-re vezettek esélyesebb portugál ellenfelükkel szemben.
A második félidőben azonban nagyot fordult a játék képe, a Sporting folyamatosan megközelítette ellenfelét, és a 40. percben már 20–20 állt az eredményjelzőn. Innentől kezdve pedig már a vendégek akarata érvényesült, olyannyira, hogy a végére nem is maradt izgalom: a Sporting 34–30-ra megnyerte a meccset, és megszerezte negyedik győzelmét a csoportban.
A Kolstadnál Simen Lyse 12 góllal zárta az összecsapást, míg a lisszaboniak legeredményesebb játékosa a kilencgólos Mota Costa volt.
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
A-CSOPORT
Kolstad (norvég)–Sporting CP (portugál) 30–34 (19–15)
KÉSŐBB
20.45: Nantes (francia)–Aalborg (dán)
|1. Füchse Berlin
|5
|5
|–
|–
|178–152
|+26
|10
|2. Aalborg
|5
|4
|–
|1
|164–143
|+21
|8
|3. Sporting
|6
|4
|–
|2
|199–203
|–4
|8
|4. Nantes
|5
|3
|–
|2
|172–149
|+23
|6
|5. VESZPRÉM
|5
|3
|–
|2
|155–150
|+5
|6
|6. Kielce
|5
|1
|–
|4
|167–175
|–8
|2
|7. Kolstad
|6
|1
|–
|5
|165–212
|–47
|2
|8. Dinamo Bucuresti
|5
|–
|–
|5
|144–160
|–16
|0