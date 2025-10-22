Férfi kézilabda BL: remek második félidővel nyert a Sporting a Kolstad vendégeként

Némi meglepetésre jobban kezdődött a találkozó a forduló előtt csak egy győzelemmel álló Kolstad számára: a hazaiak a szünetben még 19–15-re vezettek esélyesebb portugál ellenfelükkel szemben.

A második félidőben azonban nagyot fordult a játék képe, a Sporting folyamatosan megközelítette ellenfelét, és a 40. percben már 20–20 állt az eredményjelzőn. Innentől kezdve pedig már a vendégek akarata érvényesült, olyannyira, hogy a végére nem is maradt izgalom: a Sporting 34–30-ra megnyerte a meccset, és megszerezte negyedik győzelmét a csoportban.

A Kolstadnál Simen Lyse 12 góllal zárta az összecsapást, míg a lisszaboniak legeredményesebb játékosa a kilencgólos Mota Costa volt.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

A-CSOPORT

Kolstad (norvég)–Sporting CP (portugál) 30–34 (19–15)

KÉSŐBB

20.45: Nantes (francia)–Aalborg (dán)