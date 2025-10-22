Nemzeti Sportrádió

Férfi kézilabda BL: remek második félidővel nyert a Sporting a Kolstad vendégeként

2025.10.22. 20:23
A Sporting újabb győzelemnek örülhetett a Bajnokok Ligájában (Fotó: Sporting CP)
A Veszprémmel azonos csoportban szereplő Sporting CP idegenben 34–30-ra legyőzte a Kolstadot a férfi kézilabda Bajnokok Ligája 6. fordulójában, szerda kora este.

Némi meglepetésre jobban kezdődött a találkozó a forduló előtt csak egy győzelemmel álló Kolstad számára: a hazaiak a szünetben még 19–15-re vezettek esélyesebb portugál ellenfelükkel szemben.

A második félidőben azonban nagyot fordult a játék képe, a Sporting folyamatosan megközelítette ellenfelét, és a 40. percben már 20–20 állt az eredményjelzőn. Innentől kezdve pedig már a vendégek akarata érvényesült, olyannyira, hogy a végére nem is maradt izgalom: a Sporting 34–30-ra megnyerte a meccset, és megszerezte negyedik győzelmét a csoportban.

A Kolstadnál Simen Lyse 12 góllal zárta az összecsapást, míg a lisszaboniak legeredményesebb játékosa a kilencgólos Mota Costa volt.

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
A-CSOPORT
Kolstad (norvég)–Sporting CP (portugál) 30–34 (19–15)
KÉSŐBB
20.45: Nantes (francia)–Aalborg (dán)

1. Füchse Berlin55178–152+26 10 
2. Aalborg541164–143+21 
3. Sporting642199–203–4 
4. Nantes532172–149+23 
5. VESZPRÉM532155–150+5 
6. Kielce514167–175–8 
7. Kolstad615165–212–47 
8. Dinamo Bucuresti55144–160–16 
A CSOPORT ÁLLÁSA

 

 

