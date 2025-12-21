Férfi kézi: Rea Barnabás távozik a Stjarnantól – hivatalos
Szerződést bontott az izlandi Stjarnan férfi kézilabdacsapatával Rea Barnabás – derül ki a klub szűkszavú közleményéből.
Az izlandi együttes Facebook-oldalán olvasható bejelentés szerint a klub közös megegyezéssel bontott szerződést a Szegedről kölcsönvett játékossal, aki egyébként edzőként is szerepet vállalt a Stjarnannál.
A váltást kiszúró Délmagyarország érdeklődésére Rea elmondta, hogy a döntés mögött pénzügyi gondok állnak. A 23 éves játékos új klubja még nem ismert, de várhatóan a továbbiakban is légióskodni fog, a már említett forrás szerint a francia, illetve a spanyol bajnokságból kerül majd ki a Stjarnannal augusztusban szuperkupa-győzelmet ünneplő Rea következő csapata.
