Nemzeti Sportrádió

Férfi kézi: Rea Barnabás távozik a Stjarnantól – hivatalos

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.12.21. 14:11
null
Fotó: delmagyar.hu
Címkék
Stjarnan férfi kézilabda Rea Barnabás
Szerződést bontott az izlandi Stjarnan férfi kézilabdacsapatával Rea Barnabás – derül ki a klub szűkszavú közleményéből.

Az izlandi együttes Facebook-oldalán olvasható bejelentés szerint a klub közös megegyezéssel bontott szerződést a Szegedről kölcsönvett játékossal, aki egyébként edzőként is szerepet vállalt a Stjarnannál. 

A váltást kiszúró Délmagyarország érdeklődésére Rea elmondta, hogy a döntés mögött pénzügyi gondok állnak. A 23 éves játékos új klubja még nem ismert, de várhatóan a továbbiakban is légióskodni fog, a már említett forrás szerint a francia, illetve a spanyol bajnokságból kerül majd ki a Stjarnannal augusztusban szuperkupa-győzelmet ünneplő Rea következő csapata. 

 

Stjarnan férfi kézilabda Rea Barnabás
Legfrissebb hírek

Európai kézilabdaligák: tíz magyar gól a spanyol férfiligában

Kézilabda
18 órája

Kézilabda: Szűcsék ellen szakadt meg Hanuszék rossz sorozata – körkép

Kézilabda
2025.12.18. 23:20

Teljesen megújult a férfi kézilabda-válogatott – igaz, csak rövid időre

Kézilabda
2025.12.16. 10:07

Tóth Edmond: Sohasem akart edző lenni – naná, hogy az lett!

Képes Sport
2025.12.15. 09:38

Európai kézilabdaligák: tizenhárom magyar gól Plockban

Kézilabda
2025.12.14. 09:16

A kézilabda számomra több volt, mint sport – búcsúinterjú Mohácsi Árpáddal

Kézilabda
2025.12.13. 21:11

Kézilabda: lemondott posztjáról Momir Ilics – hivatalos

Kézilabda
2025.12.12. 10:24

Férfi kézilabda NB I: az ETO szoros meccsen győzött a Komló ellen, a hajrában fordított a PLER

Kézilabda
2025.12.11. 19:45
Ezek is érdekelhetik