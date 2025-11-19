Ez is sima volt, ismét 40 gól fölé jutott a Veszprém a Kolstad ellen

KÉZILABDA FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 8. FORDULÓ
A-CSOPORT
ONE VESZPRÉM HC–KOLSTAD HB (norvég) 42–34 (20–18)
Veszprém Aréna, 4053 néző. V: Nikolov, Nacsevszki (északmacedónok)
VESZPRÉM: Appelgren – Y. Lenne 3, Martinovic 5, J. el-Dera 1, ADEL 7, HESAM 5, Descat 5 (2). Csere: CORRALES (kapus), Ligetvári, Pesmalbek 2, REMILI 7, Th. Petrus, Ali Zein, CINDRIC 6, Gasper Marguc, Gáncs-Pető 1 (1). Edző: Xavier Pascual
KOLSTAD: Neupart – Johnsen 2, SÖNDENA 6, Eck Aga, Gullerud 1, JEPPSSON 11 (4), Aalberg. Csere: Gudmundsson (kapus), Lyse 4, Hernes Hovde 3, Óskarsson, STÖLEFJELL 4, Blanche 3. Edző: Stian Gomo Nilsen
Az eredmény alakulása. 4. p.: 3–3. 8. p.: 8–5. 13. p.: 10–7. 16. p.: 12–11. 21. p.: 15–14. 24. p.: 19–16. 40. p.: 26–20. 45. p.: 31–26. 49. p.: 35–26. 56. p.: 40–30
Kiállítások: 2, ill. 4 perc
Hétméteresek: 4/3, ill. 5/4
MESTERMÉRLEG
Xavier Pascual: – Támadásban végig jók voltunk, sokat futottunk, a nehéz helyzetekre is általában könnyedén találtunk megoldást. A védekezésünk rosszabb volt, mint Norvégiában, de a második félidőre megoldottuk a problémáinkat.
Stian Gomo Nilsen: – Voltak megmozdulások, amelyekkel elégedett voltam. A legutóbbi meccshez képest előreléptünk, sok gólt lőttünk Európa egyik legjobb csapatának.
Nem spóroltak a gólokkal a csapatok a Veszprém Arénában, mind az Építők, mind a Kolstad igyekezett minél gyorsabban befejezni a támadásait. A találkozó első szakaszában az átlövők voltak igazán elemükben, Ahmed Hesam, Ivan Martinovic, Simon Jepsson és Magnus Söndena megállás nélkül tüzeltek, a legtöbbször eredményesen.
„Lehetetlen lesz megnyerni a meccset, ha nem védekeztek!” – mondta Xavier Pascual a 18. percben a játékosainak, a katalán vezetőedző 13–13-as állásnál időt kért. Sikerült is elmozdulni a döntetlenről, a nagy rohanás 20–18-nál állt meg tizenöt percre.
Aztán a második félidőben a Veszprém még feljebb kapcsolt, Luka Cindric irányításával tovább záporoztak a gólok. Közben az ellenfelet is sikerült egyre többször hibára kényszeríteni, Thiagus Petrus pedig az egyre fáradtabban mozgó Simen Lysét is leblokkolta. A 40. percre már kialakult egy megnyugtató, hatgólos előny, ami még felszabadultabbá tette a hazaiakat. Az elején Mikael Appelgren, később Rodrigo Corrales is jól védett, ami biztató jel a nehezebb meccsek előtt.
A hajrában a balszélső Gáncs-Pető Máté is megkapta a lehetőséget, a fiatal magyar tehetség hétméteresből szinte azonnal megszerezte élete első BL-gólját.
A Veszprém a norvégiai 43–29-es siker után egy héttel 42–34-re győzte le a Kolstadot. A magyar csapat jövő hét csütörtökön a német Füchse Berlinnél vendégeskedik.
A csoport másik mérkőzésén
Aalborg (dán)–Industria Kielce (lengyel) 34–27 (16–10)
Csütörtök
18.45: Dinamo Bucuresti (román)–Nantes (francia)
20.45: Füchse Berlin (német)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1)
|A-CSOPORT
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Füchse Berlin
|7
|7
|–
|–
|248–220
|+28
|14
|2. Aalborg
|8
|6
|1
|1
|258–229
|+29
|13
|3. VESZPRÉM
|8
|5
|–
|3
|271–245
|+26
|10
|4. Nantes
|7
|4
|–
|3
|234–205
|+29
|8
|5. Sporting
|7
|4
|–
|3
|236–241
|–5
|8
|6. Kielce
|8
|2
|1
|5
|254–265
|–11
|5
|7. Kolstad
|8
|1
|–
|7
|228–297
|–69
|2
|8. Dinamo Bucuresti
|7
|–
|–
|7
|196–223
|–27
|0