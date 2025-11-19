Ez is sima volt, ismét 40 gól fölé jutott a Veszprém a Kolstad ellen

KÉZILABDA FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 8. FORDULÓ

A-CSOPORT

ONE VESZPRÉM HC–KOLSTAD HB (norvég) 42–34 (20–18)

Veszprém Aréna, 4053 néző. V: Nikolov, Nacsevszki (északmacedónok)

VESZPRÉM: Appelgren – Y. Lenne 3, Martinovic 5, J. el-Dera 1, ADEL 7, HESAM 5, Descat 5 (2). Csere: CORRALES (kapus), Ligetvári, Pesmalbek 2, REMILI 7, Th. Petrus, Ali Zein, CINDRIC 6, Gasper Marguc, Gáncs-Pető 1 (1). Edző: Xavier Pascual

KOLSTAD: Neupart – Johnsen 2, SÖNDENA 6, Eck Aga, Gullerud 1, JEPPSSON 11 (4), Aalberg. Csere: Gudmundsson (kapus), Lyse 4, Hernes Hovde 3, Óskarsson, STÖLEFJELL 4, Blanche 3. Edző: Stian Gomo Nilsen

Az eredmény alakulása. 4. p.: 3–3. 8. p.: 8–5. 13. p.: 10–7. 16. p.: 12–11. 21. p.: 15–14. 24. p.: 19–16. 40. p.: 26–20. 45. p.: 31–26. 49. p.: 35–26. 56. p.: 40–30

Kiállítások: 2, ill. 4 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. 5/4

MESTERMÉRLEG

Xavier Pascual: – Támadásban végig jók voltunk, sokat futottunk, a nehéz helyzetekre is általában könnyedén találtunk megoldást. A védekezésünk rosszabb volt, mint Norvégiában, de a második félidőre megoldottuk a problémáinkat.

Stian Gomo Nilsen: – Voltak megmozdulások, amelyekkel elégedett voltam. A legutóbbi meccshez képest előreléptünk, sok gólt lőttünk Európa egyik legjobb csapatának.

42 gólig jutott a Veszprém (Fotó: Kovács Péter)

Nem spóroltak a gólokkal a csapatok a Veszprém Arénában, mind az Építők, mind a Kolstad igyekezett minél gyorsabban befejezni a támadásait. A találkozó első szakaszában az átlövők voltak igazán elemükben, Ahmed Hesam, Ivan Martinovic, Simon Jepsson és Magnus Söndena megállás nélkül tüzeltek, a legtöbbször eredményesen.

„Lehetetlen lesz megnyerni a meccset, ha nem védekeztek!” – mondta Xavier Pascual a 18. percben a játékosainak, a katalán vezetőedző 13–13-as állásnál időt kért. Sikerült is elmozdulni a döntetlenről, a nagy rohanás 20–18-nál állt meg tizenöt percre.