A Szeged nyolc góllal kikapott a BL-címvédő Magdeburg otthonában

2025.12.04. 20:43
Megérdemelt német siker (Fotó: Imago)
A férfi kézilabda Bajnokok Ligája B-csoportjának 10. fordulójában a Magdeburg 40–32-re megverte odahaza az OTP Bank-Pick Szegedet.

 

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
10. FORDULÓ
B-CSOPORT
SC Magdeburg (német)–OTP Bank-Pick Szeged 40–32 (19–13)
Magdeburg, 5886 néző. V: Nikolov, Nacsevszki (északmacedónok)
MAGDEBURG: MANDIC 1 – HORNKE 5, Magnússon 4 (1), CLAAR 4, SAUGSTRUP 5, KRISTJÁNSSON 6, Mertens 3. Csere: Hernández (kapus), Jónsson 1, Musche 1 (1), O’Sullivan, Lagergren 4, Bergendahl 3, Weber 3. Edző: Bennet Wiegert
SZEGED: Thulin – Sostaric 3 (2), Garciandia, Kalaras 3, Mackovsek, Frimmel 3 (1), KUKICS 5. Csere: Mikler R. (kapus), Smárason 4, Toto 3, BODÓ 5, Nikolics 3, Gottfridsson, Szilágyi Benjámin 2 (1), Jelinic 1, Fazekas M. Edző: Michael Apelgren
Az eredmény alakulása. 4. perc.: 0–3. 11. p.: 4–5. 15. p.: 8–5. 21. p.: 12–8. 26. p.: 14–11.  34. p.: 22–17. 38. p.: 26–17. 44. p.: 29–21. 50. p.: 33–26. 55. p.: 36–29. Kiállítások: 4, ill. 4 perc. Hétméteresek: 8/2, ill. 6/4

BRAVÚRRA KÉSZÜLT német ellenfele otthonában a Szeged, és a rajtot el is kapta, Tobias Thulin nagyokat védett, elöl jöttek a gólok, három és fél perc után már 3–0-ra vezettek a vendégek. Az álmoskás kezdés után megrázta magát a Bajnokok Ligája címvédője, klasszisai vezérletével három-négy gólos előnyt épített ki.

Beállt a szegediekhez Jim Gottfridsson és Jovica Nikolics is, az idény közben igazolt szerb jobbátlövő aligha gondolta egy hónapja Kuvaitban, hogy a címvédő ellen talál majd be a BL-ben. Sebastian Frimmel a gólja mellett kiállítást is kiharcolt a félidő végén, de így is érvényesült a címvédő fölénye, 19–13-as keletnémet előnnyel vonulhattak szünetre a felek.

A Magdeburg lendülete nem tört meg, Magnus Saugstrup a 38. percben már nyolcra növelte a hazaiak előnyét úgy, hogy közben két hétméterest is elhibáztak. Villanásai akadtak csupán a vendégeknek, Bodó Richárd rövid időn belül háromszor is betalált. De a németek kapusa, Matej Mandic is eredményes volt, egész pályás góljával már 31–23-ra vezettek a hazaiak a 48. percben. Várta már a végét a magyar együttes…

Az elején, mintegy negyedóráig bírta szorossá tenni a találkozót a Szeged, amely 40–32-re kapott ki Magdeburgban. A BL jövő februárban, az Európa-bajnokságot követően folytatódik.

B-CSOPORTMGyDVL-KGk 
1. Magdeburg1010336–279+57 20 
2. Barca1091328–273+55 18 
3. Wisla Plock1064303–300+3 12 
4. SZEGED1055309–293+16 10 
5. GOG1046315–341–26 
6. Paris SG1037314–324–10 
7. Peliszter1028255–310–55 
8. Zagreb1019271–311–40 

 

 

Ezek is érdekelhetik