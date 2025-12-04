A Szeged nyolc góllal kikapott a BL-címvédő Magdeburg otthonában

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

10. FORDULÓ

B-CSOPORT

SC Magdeburg (német)–OTP Bank-Pick Szeged 40–32 (19–13)

Magdeburg, 5886 néző. V: Nikolov, Nacsevszki (északmacedónok)

MAGDEBURG: MANDIC 1 – HORNKE 5, Magnússon 4 (1), CLAAR 4, SAUGSTRUP 5, KRISTJÁNSSON 6, Mertens 3. Csere: Hernández (kapus), Jónsson 1, Musche 1 (1), O’Sullivan, Lagergren 4, Bergendahl 3, Weber 3. Edző: Bennet Wiegert

SZEGED: Thulin – Sostaric 3 (2), Garciandia, Kalaras 3, Mackovsek, Frimmel 3 (1), KUKICS 5. Csere: Mikler R. (kapus), Smárason 4, Toto 3, BODÓ 5, Nikolics 3, Gottfridsson, Szilágyi Benjámin 2 (1), Jelinic 1, Fazekas M. Edző: Michael Apelgren

Az eredmény alakulása. 4. perc.: 0–3. 11. p.: 4–5. 15. p.: 8–5. 21. p.: 12–8. 26. p.: 14–11. 34. p.: 22–17. 38. p.: 26–17. 44. p.: 29–21. 50. p.: 33–26. 55. p.: 36–29. Kiállítások: 4, ill. 4 perc. Hétméteresek: 8/2, ill. 6/4

BRAVÚRRA KÉSZÜLT német ellenfele otthonában a Szeged, és a rajtot el is kapta, Tobias Thulin nagyokat védett, elöl jöttek a gólok, három és fél perc után már 3–0-ra vezettek a vendégek. Az álmoskás kezdés után megrázta magát a Bajnokok Ligája címvédője, klasszisai vezérletével három-négy gólos előnyt épített ki.

Beállt a szegediekhez Jim Gottfridsson és Jovica Nikolics is, az idény közben igazolt szerb jobbátlövő aligha gondolta egy hónapja Kuvaitban, hogy a címvédő ellen talál majd be a BL-ben. Sebastian Frimmel a gólja mellett kiállítást is kiharcolt a félidő végén, de így is érvényesült a címvédő fölénye, 19–13-as keletnémet előnnyel vonulhattak szünetre a felek.

A Magdeburg lendülete nem tört meg, Magnus Saugstrup a 38. percben már nyolcra növelte a hazaiak előnyét úgy, hogy közben két hétméterest is elhibáztak. Villanásai akadtak csupán a vendégeknek, Bodó Richárd rövid időn belül háromszor is betalált. De a németek kapusa, Matej Mandic is eredményes volt, egész pályás góljával már 31–23-ra vezettek a hazaiak a 48. percben. Várta már a végét a magyar együttes…

Az elején, mintegy negyedóráig bírta szorossá tenni a találkozót a Szeged, amely 40–32-re kapott ki Magdeburgban. A BL jövő februárban, az Európa-bajnokságot követően folytatódik.