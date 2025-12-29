Nemzeti Sportrádió

Férfi kézi Eb: nem teljesen biztos Imre Bence részvétele

2025.12.29. 09:25
null
Imre Bence klubja, a Kiel színeiben sérült meg (Fotó: Getty Images)
Izomsérülése miatt bizonytalan Imre Bence részvétele a január közepén kezdődő férfi kézilabda Európa-bajnokságon.

A német THW Kiel jobbszélsője december 10-én, a TVB Stuttgart elleni bajnoki mérkőzésen szenvedett hasfalizom-húzódást. Az M1 aktuális csatornán elmondta, hogy már korábban is fájt neki az a terület, de addigra eljutott odáig, hogy már nem tud minden mozdulatot megcsinálni, amit szeretne.

Jelenleg úgy érzi, nagyon jól halad a felépülése, hiszen eredetileg négy-hat hét kihagyást jósoltak neki, ami azt jelentette volna, hogy valószínűleg nem lehet ott az Európa-bajnokságon, de most az orvosok úgy látják, hogy rendbe fog jönni a január 15-én kezdődő kontinenstornára.

„Én jónak érzem, de ez egy olyan sérülés, amit lehet, hogy az ember jónak érez, de aztán egy lövés vagy rossz mozdulat miatt újra ott találja magát, hogy néhány hetet megint ki kell hagynia. Azért az nem lenne jó, mert egyrészt nagyon szeretnék ott lenni az Európa-bajnokságon, másrészt pedig az utolsó fél évemet a Kielnél nem a lelátóról szeretném végignézni” – magyarázta Imre Bence.

Kézilabda
2025.12.17. 11:22

Férfi kézilabda: Chema Rodríguez kihirdette a válogatott keretét az Eb-felkészülésre

Tizenöt játékos maradt ki a decemberi bő keretből, így Máthé Dominik is.

A sikeres kontinenstornában bízó Imre nem tartja magát sérülékeny típusnak, és a mostani helyzetben is igyekszik a jót meglátni.

Az Európa-liga második csoportköre kapcsán megjegyezte: a négyesek első helyezettjei a nyolc közé jutnak, ami kettővel kevesebb mérkőzést jelent, a Bundesliga-csapatok számára ez a legfontosabb.

A One Veszprém HC december elején jelentette be, hogy jövő nyártól szerződeti Imrét, aki jó döntésnek érzi a váltást.

„Négy év múlva sokkal okosabb leszek, akkor választ adok mindenre” – utalt arra, hogy 2030-ig kötelezte el magát a bakonyiakkal.

Kézilabda
2025.12.06. 11:10

Imre Bence 2026 nyarától a Veszprém kézilabdázója – hivatalos

Hosszú távú, 2030 nyaráig szóló megállapodást kötöttek a THW Kieltől hazatérő válogatott szélsővel.

A jobbszélső felidézte: szülei – az egyaránt olimpiai ezüstérmes kézilabdázó Kökény Beatrix és vívó Imre Géza – nem szóltak bele a döntésébe.

„Ők nagyon örültek volna, ha kint maradok, de nagyon örülnek, hogy hazajövök. Teljesen rám bízták, és ez nagyon jól esik” – mesélte.

Hangsúlyozta: szeretne az a magyar játékos lenni, aki Ligetvári Patrik és Gáncs-Pető Máté mellett meg tudja mutatni a magyar kézilabdázóknak és vezetőknek, hogy a magyar játékosokra lehet támaszkodni.

„Mi is helyt tudunk állni a Bajnokok Ligájában, a világ legjobb csapataiban. Ez is küldetésünk” – vélekedett annak kapcsán, hogy a Veszprém keretét évek óta szinte kizárólag külföldi kézilabdázók alkotják.

