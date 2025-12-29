Férfi kézi Eb: nem teljesen biztos Imre Bence részvétele

A német THW Kiel jobbszélsője december 10-én, a TVB Stuttgart elleni bajnoki mérkőzésen szenvedett hasfalizom-húzódást. Az M1 aktuális csatornán elmondta, hogy már korábban is fájt neki az a terület, de addigra eljutott odáig, hogy már nem tud minden mozdulatot megcsinálni, amit szeretne.

Jelenleg úgy érzi, nagyon jól halad a felépülése, hiszen eredetileg négy-hat hét kihagyást jósoltak neki, ami azt jelentette volna, hogy valószínűleg nem lehet ott az Európa-bajnokságon, de most az orvosok úgy látják, hogy rendbe fog jönni a január 15-én kezdődő kontinenstornára.

„Én jónak érzem, de ez egy olyan sérülés, amit lehet, hogy az ember jónak érez, de aztán egy lövés vagy rossz mozdulat miatt újra ott találja magát, hogy néhány hetet megint ki kell hagynia. Azért az nem lenne jó, mert egyrészt nagyon szeretnék ott lenni az Európa-bajnokságon, másrészt pedig az utolsó fél évemet a Kielnél nem a lelátóról szeretném végignézni” – magyarázta Imre Bence.