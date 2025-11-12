Nemzeti Sportrádió

A Veszprém 43 gólig meg sem állt Norvégiában

Vágólapra másolva!
2025.11.12. 18:38
null
Ismét nyert a Veszprém (Fotó: Szabó Miklós, archív)
Címkék
ONE Veszprém Kolstad férfi kézi BL
A Veszprém a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában 43–29-re nyert a norvég Kolstad otthonában.

 

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
7. FORDULÓ
A-CSOPORT 
Kolstad HB (norvég)–One Veszprém HC 29–43 (15–19) 

NEemcsak azért volt esélyesebb a One Veszprém HC férfi kézilabdacsapata a norvég Kolstad otthonában játszott Bajnokok Ligája-csoprtmérkőzésen, mert a játékoskerete alapján egyértelműen jobb volt az ellenfelénél, hanem mert a hazaiak mindössze tizenkét mezőnyjátékossal tudtak kiállni a találkozóra, ami előrevetítette, hogy előbb-utóbb ki fognak fáradni.

Az első veszprémi gólra több mint négy percet kellett várni, még szerencse, hogy az első hazaira meg több mint ötöt, és a nyilvánvaló különbségek ellenére sokáig egész jól tartotta magát a Kolstad. Az Építők a szünet végére négy góllal vezetett, és 30 perc alatt úgy dobott 19 gólt, hogy túlságosan nem is kellett megerőltetnie magát. A kapuban Mikael Appelgren megint remekelt, stabilitást adott az együttesnek, sőt, a második játékrészben 36 évesen élete első BL-gólját is megszerezte! 

Nem is volt kérdés, hogy melyik a jobb csapat, egyedül az egyiptomi balátlövő, Ahmed Hesam bokasérülése okozhatott kisebb aggodalmat. Bár a játékos már nem állt vissza, végig ott szurkollt a cserepadnál, a meccs végén az örömtáncba is beszállt. Ha az első játékrészben még voltak is kérdések, a másodikban már biztosan nem, az olló gyorsan kinyílt, és az utolsó negyedóra már gálát hozott, csak az volt a kérdés, hogy a Veszprém mennyit tesz közé.

A hazai védők szinte semmilyen nyomást nem gyakoroltak a magyar bajnok témadóira, aki felért a norvég kapuhoz, az jó eséllyel előbb-utóbb lőtt egy gólt. Olyan nagy volt a vendégek fölénye, hogy még az is megesett, ami az elmúlt másfél évben nagyon ritkán: a mindig komoly Xavier Pascual, az Építők edzője nevetett (!) a cserepad mellett. Ez annyira ritka pillanat, hogy még a közvetítésben is megismételték.

Néhány pillanatnyi izgalom azért a második periódusra is maradt, a lassan formába lendülő veszprémi csapatkapitány, a hosszú térdsérülésből visszatért Jehja El-Dera lába az egyik lövésnél megrogyott, mire csapattársai, Luka Cindric és Ivan Martinovic azonnal rohant oda hozzá, de az egyiptomi játékos mosolyogva állt fel, és folytatta a játékot. A hajrát már a norvégok is elengedték, Bjarki Már Elísson és Martinovic alaposan megszórta magát, a Veszprém pedig eddigi legnagyobb arányú BL-győzelmét aratta az idényben, 43–29-ra nyert – azaz simán hozta a kötelezőt. 

Dániában nyert a PSG is
A francia együttes a GOG vendégeként játszott fordulatos mérkőzést, s remek második félidei játékának köszönhetően diadalmaskodott. Hazai oldalon Frederik Friche Bjerre kilenc, míg a vendégeknél Elohim Prandi nyolc gólt jegyzett.

 

ONE Veszprém Kolstad férfi kézi BL
Legfrissebb hírek

Férfi kézi BL: Peliszter–Szeged

Kézilabda
23 perce

Imre Bence megegyezett a Veszprémmel – sajtóhír

Kézilabda
Tegnap, 16:52

Rosta Miklóséknak továbbra sincs pontjuk, Szita Zoltánék szintén kikaptak a férfi kézilabda BL-ben

Kézilabda
2025.10.23. 22:20

Hiába a huszáros hajrá, kikapott odahaza a Veszprém

Kézilabda
2025.10.23. 20:27

Férfi kézilabda BL: remek második félidővel nyert a Sporting a Kolstad vendégeként

Kézilabda
2025.10.22. 20:23

A szünet után sebességet váltott, és nyert Zágrábban a Szeged

Kézilabda
2025.10.22. 18:39

Őrzi hibátlan mérlegét a Füchse Berlin a férfi kézi BL-ben

Kézilabda
2025.10.16. 22:28

Kaotikus mérkőzésen, az utolsó másodpercben lőtt góllal győzte le a Sporting a Veszprémet

Kézilabda
2025.10.16. 22:27
Ezek is érdekelhetik