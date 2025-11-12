A Veszprém 43 gólig meg sem állt Norvégiában

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

7. FORDULÓ

A-CSOPORT

Kolstad HB (norvég)–One Veszprém HC 29–43 (15–19)

NEemcsak azért volt esélyesebb a One Veszprém HC férfi kézilabdacsapata a norvég Kolstad otthonában játszott Bajnokok Ligája-csoprtmérkőzésen, mert a játékoskerete alapján egyértelműen jobb volt az ellenfelénél, hanem mert a hazaiak mindössze tizenkét mezőnyjátékossal tudtak kiállni a találkozóra, ami előrevetítette, hogy előbb-utóbb ki fognak fáradni.

Az első veszprémi gólra több mint négy percet kellett várni, még szerencse, hogy az első hazaira meg több mint ötöt, és a nyilvánvaló különbségek ellenére sokáig egész jól tartotta magát a Kolstad. Az Építők a szünet végére négy góllal vezetett, és 30 perc alatt úgy dobott 19 gólt, hogy túlságosan nem is kellett megerőltetnie magát. A kapuban Mikael Appelgren megint remekelt, stabilitást adott az együttesnek, sőt, a második játékrészben 36 évesen élete első BL-gólját is megszerezte!

Nem is volt kérdés, hogy melyik a jobb csapat, egyedül az egyiptomi balátlövő, Ahmed Hesam bokasérülése okozhatott kisebb aggodalmat. Bár a játékos már nem állt vissza, végig ott szurkollt a cserepadnál, a meccs végén az örömtáncba is beszállt. Ha az első játékrészben még voltak is kérdések, a másodikban már biztosan nem, az olló gyorsan kinyílt, és az utolsó negyedóra már gálát hozott, csak az volt a kérdés, hogy a Veszprém mennyit tesz közé.

A hazai védők szinte semmilyen nyomást nem gyakoroltak a magyar bajnok témadóira, aki felért a norvég kapuhoz, az jó eséllyel előbb-utóbb lőtt egy gólt. Olyan nagy volt a vendégek fölénye, hogy még az is megesett, ami az elmúlt másfél évben nagyon ritkán: a mindig komoly Xavier Pascual, az Építők edzője nevetett (!) a cserepad mellett. Ez annyira ritka pillanat, hogy még a közvetítésben is megismételték.

Néhány pillanatnyi izgalom azért a második periódusra is maradt, a lassan formába lendülő veszprémi csapatkapitány, a hosszú térdsérülésből visszatért Jehja El-Dera lába az egyik lövésnél megrogyott, mire csapattársai, Luka Cindric és Ivan Martinovic azonnal rohant oda hozzá, de az egyiptomi játékos mosolyogva állt fel, és folytatta a játékot. A hajrát már a norvégok is elengedték, Bjarki Már Elísson és Martinovic alaposan megszórta magát, a Veszprém pedig eddigi legnagyobb arányú BL-győzelmét aratta az idényben, 43–29-ra nyert – azaz simán hozta a kötelezőt.

Dániában nyert a PSG is A francia együttes a GOG vendégeként játszott fordulatos mérkőzést, s remek második félidei játékának köszönhetően diadalmaskodott. Hazai oldalon Frederik Friche Bjerre kilenc, míg a vendégeknél Elohim Prandi nyolc gólt jegyzett.