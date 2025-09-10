Rostáék kikaptak otthon, a Magdeburg simán megverte a PSG-t a férfi kézi BL-ben

DINAMO BUCURESTI–SPORTING

A Veszprém csoportjában a másik kora esti találkozón a Rosta Miklóst foglalkoztató Dinamo Bucuresti a Sportingot fogadta. A mérkőzést annak ellenére is jól kezdte a házigazda bukaresti csapat, hogy Robert Militarut már a 11. percben kiállították piros lappal. A Dinamo ugyanakkor hiába vezetett 7–4-re is, a lisszaboniak egy négygólos sorozattal fordítottak és átvették a mérkőzés irányítását. Rosta Miklós csapata a szünet előtt ledolgozta háromgólos hátrányát, s a második félidő elején kettővel is vezetett, de ekkor ismét ritmust váltott a Francesco Costa és Martim Costa vezérelte Sporting, amely a hajrának 28–24-es vezetésről vágott neki, ezt az előnyt pedig nem adta ki kezéből, és 33–30-ra nyert Bukarestben. Rosta Miklós egy gólt szerzett.

MAGDEBURG–PSG

Noha a címvédő Magdeburg egyértelmű esélyese volt a Paris Saint-Germain elleni hazai meccsének, a párizsiak a találkozó elején alaposan meglepték vendéglátójukat, hiszen az első szűk negyedórában szinte végig vezettek. A Magdeburg viszont 9–8-as hátránya után elkapta a fonalat, egy háromgólos sorozattal fordított és a félidő második felére alaposan felpörgött, melynek köszönhetően a szünetre négygólos fórt épített (21–17).

A franciák a fordulás után zárkózás helyett csak távolodtak a Felix Claar és Omar Ingi Magnusson vezérelte Magdeburgtól, amely az utolsó 15 percre fordulva már héttel vezetett, és magabiztosan nyert 37–31-re.

A mérkőzés legjobbja Felix Claar volt, aki mind a tíz lövéséből gólt szerzett, de Omar Ingi Magnusson is hibátlan lőlappal, hét góllal zárt.

PELISZTER–ZAGREB

A három korábbi NB I-es kézilabdázót, Dejan Manaskovot, Nik Henigmant és Bogdan Radivojevicset is alkalmazó északmacedón Peliszter is alaposan meglepte a valamivel esélyesebbnek vélt Zagrebet, amely negyedóra után már négygólos hátrányban volt, de ezt a második játékrész elejére eltüntették a horvátok. De hiába fordítottak 17–16-nál, a Peliszter erre jól reagált, és nem sokkal később kettővel vezetett, amit izgalmas hajrában is megtartott.

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-CSOPORT

Aalborg HB (dán)–One Veszprém HC 32–28 (17–15)

Dinamo Bucuresti (román)–Sporting (portugál) 30–33 (15–15)

B-CSOPORT

Magdeburg (német)–PSG (francia) 37–31 (21–17)

Peliszter (északmacedón)–RK Zagreb (horvát) 25–23 (13–2)