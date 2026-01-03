Női kézi: világbajnoki ezüstérmes átlövőjével is hosszabbított az FTC – hivatalos

A Ferencváros pénteken bejelentette, hogy hosszabbított kulcsemberével, Angela Malesteinnel, de szombaton folytatódott a sor, hiszen Emily Vogel is új szerződést írt alá a zöld-fehérekkel.

A világbajnoki ezüstérmes átlövő 2+1 évvel meghosszabbította szerződését. Vogel a decemberi világbajnokságon jutott el második helyig és All Star-csapattagságig. A német balátlövő 2020-ban a Thüringer HC-től érkezett a Ferencvároshoz, azóta 238 mérkőzésen lépett pályára, és 938 gólt szerzett. Emellett két magyar bajnoki címet és négy Magyar Kupa-sikert ünnepelhetett zöld-fehér színekben – írja a Fradi.hu.

„Itthon vagyok, itt is maradok. Hat év után is úgy érzem, hogy számomra a legjobb helyen vagyok. Évről évre fejlődött a csapat, a klub a legnagyobb célokért küzd, mindig mindent meg akarunk nyerni, Mindig is arról álmodtam, hogy ilyen csapatban játsszak és ilyen célokért küzdjek. Nagyon várom a következő éveket is, hogy küzdjek a világ legcsodálatosabb szurkolóiért, abban bízom, hogy még szebb pillanatokat és még nagyobb sikereket élünk át együtt” – nyilatkozta.