Női kézi: világbajnoki ezüstérmes átlövőjével is hosszabbított az FTC – hivatalos

2026.01.03. 16:27
Emily Vogel is hosszabbított a Fradival (Fotó: Fradi.hu)
A női kézilabda NB I-ben szereplő FTC-Rail Cargo Hungaria hivatalos honlapján bejelentette, hogy Emily Vogel új szerződést kötött a klubbal.

 

A Ferencváros pénteken bejelentette, hogy hosszabbított kulcsemberével, Angela Malesteinnel, de szombaton folytatódott a sor, hiszen Emily Vogel is új szerződést írt alá a zöld-fehérekkel.

A világbajnoki ezüstérmes átlövő 2+1 évvel meghosszabbította szerződését. Vogel a decemberi világbajnokságon jutott el második helyig és All Star-csapattagságig. A német balátlövő 2020-ban a Thüringer HC-től érkezett a Ferencvároshoz, azóta 238 mérkőzésen lépett pályára, és 938 gólt szerzett. Emellett két magyar bajnoki címet és négy Magyar Kupa-sikert ünnepelhetett zöld-fehér színekben – írja a Fradi.hu.

„Itthon vagyok, itt is maradok. Hat év után is úgy érzem, hogy számomra a legjobb helyen vagyok. Évről évre fejlődött a csapat, a klub a legnagyobb célokért küzd, mindig mindent meg akarunk nyerni, Mindig is arról álmodtam, hogy ilyen csapatban játsszak és ilyen célokért küzdjek. Nagyon várom a következő éveket is, hogy küzdjek a világ legcsodálatosabb szurkolóiért, abban bízom, hogy még szebb pillanatokat és még nagyobb sikereket élünk át együtt” – nyilatkozta.

