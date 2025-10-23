Rosta Miklóséknak továbbra sincs pontjuk, Szita Zoltánék szintén kikaptak a férfi kézilabda BL-ben

A-csoport

Az első félidőben fej fej mellett haladtak a felek Bukarestben, de a játékrész utolsó négy percében a lengyelek kétgólos előnyre tettek szert. A szünet után a vendégek hamar elléptek 18–14-re, és ugyan a hazaiak többször is feljöttek mínusz egyre, egyenlíteni nem tudtak. Rosta Miklós négy gólig jutott, de csapata éppen ekkora különbséggel kapott ki a Kielcétől, és továbbra sincs pontja.

B-csoport

A Magdeburg simán megverte a Pelisztert, és továbbra is hibátlan – a németeknél Ómar Ingi Magnússon 10 lövésből 10 gólt szerzett. Fazekas Gergő, Szita Zoltán (négy gólt szerzett) és Ilic Zoran (egyszer talált be) csapatának, a Wisla Plocknak nem volt esélye a Barca ellen, a katalánok a Magdeburghoz hasonlóan 10 gólos különbséggel nyertek. A PSG az első félidőben nyolcgólos hátrányba került, majd a szünetig ebből egyet faragott, a fordulás után viszont nem tudott közeledni ellenfeléhez. Öt perccel a vége előtt 30–36 volt az állás, és ugyan az utolsó négy gólt a párizsiak szerezték, a GOG így is megszerezte mind a két pontot.