Kaotikus mérkőzésen, az utolsó másodpercben lőtt góllal győzte le a Sporting a Veszprémet

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
A-CSOPORT
SPORTING CP (portugál)–ONE VESZPRÉM HC 33–32 (18–18)
Lisszabon, 2074 néző. V: Marin, Garcia (spanyolok).
SPORTING: Kristensen – Álvarez 2, F. COSTA 10, Suárez, E. Silva 1, M. Costa 3, THORKELSSON 10 (6). Csere: ALY (kapus), Martinez, SALVADOR 6, Gurri 1, Romero, Gassama, Graca Monteiro, Moga, Branquinho. Edző: Ricardo Costa
VESZPRÉM: Corrales – Gasper Marguc 2, Martinovic 1, Pesmalbek 1, Ligetvári, Ali Zein 2, Elísson 3. Csere: APPELGREN (kapus), Remili 3, Adel 3, Cindric 1, Lenne, HESHAM 12, Thiagus Petrus 1, Descat 3 (3), El-Dera. Edző: Xavier Pascual
Az eredmény alakulása. 5. perc: 5–1. 9. p.: 8–3. 11. p.: 8–7. 13. p.: 11–7. 20. p.: 12–13. 27. p.: 16–17. 36. p.: 22–21. 41. p.: 22–25. 45. p.: 25–26. 50. p.: 27–28. 57. p.: 30–31. Kiállítások: 10, ill. 8 perc. Hétméteresek: 7/6, ill. 3/3
|AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Füchse Berlin
|5
|5
|–
|–
|178–152
|+26
|10
|2. Aalborg
|5
|4
|–
|1
|164–143
|+21
|8
|3. Nantes
|5
|3
|–
|2
|172–149
|+23
|6
|4. VESZPRÉM
|5
|3
|–
|2
|155–150
|+5
|6
|5. Sporting
|5
|3
|–
|2
|165–173
|–8
|6
|6. Kielce
|5
|1
|–
|4
|167–175
|–8
|2
|7. Kolstad
|5
|1
|–
|4
|135–178
|–43
|2
|8. Dinamo Bucuresti
|5
|–
|–
|5
|144–160
|–16
|0
Nagy lendülettel kezdtek a portugálok Lisszabonban a One Veszprém HC ellen a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában, a Sporting hét perc után már elhúzott 7–2-re, a vendégek pedig mintha kicsit beragadtak volna. Rodrigo Corrales az első nyolc lövésből egyet sem tudott hárítani, nem csoda, hogy a tizedik percben Mikael Appelgren állt be a helyére, akiben viszont rögtön elakadt az első két lövés, a Veszprém pedig néhány perccel később már csak egygólos hátrányban volt.
Az első húsz percben igen hullámzó volt az összecsapás, a gyors portugálok hol elhúztak, aztán a Veszprém visszajött. Egy ideig ment ez az adok-kapot, a 23. percben viszint a vendégcsapat átvette a vezetést, ami azt is jól mutatja, hogy az első tíz percben teljesen més képet mutatott a magyar bajnok, mint a félidő utolsó tíz percében.
Remekül szállt be a meccsbe az egyiptomi balátlövő Ahmed Hesham, aki a szünetig négyszer talált be, a jól mozgó Appelgren pedig hetest védett, és a látványos és izgalmas kézilabdát hozó első félidő végén igazságos 18–18 állt az eredménykijelzőn.
A második játékrészben sokáig inkább a Veszprém irányított, és egy ideig úgy nézett ki, mézben is tartja a mérkőzést, a portugálok azonban feltüzelték és visszahozták magukat a meccsbe, és a végén még gólkényszerbe is került a vendégcsapat, hogy mentse, ami menthető.
Az utolsó percben ugyanis egygólos előnybe került a Sporting, így nemcsak egyenlíteni kellett, hanem kivédekezni az utolsó hazai támadást a pontszerzés érdekében. Hesham 12. góljával kiegyenlített, de az utolsó 12 másodpercet nem tudta kivédekezni, Thiagus Petrus kiugrott Ricardo Costára, így tesvére, Martim Costa üresbe tudott belépni, és megszerezte a győztes gólt. 33–32
