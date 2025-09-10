A Veszprém 16 év után vereséggel kezdte a férfi kézilabda Bajnokok Ligáját



FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-CSOPORT

AALBORG HB (dán)–ONE VESZPRÉM HC 32–28 (17–15)

Aalborg, 5423 néző. V: Mitrevszki, Todorovszki (északmacedónok)

AALBORG: NORTSEN – Björnsen 4, Hangaard 5, T. Arnoldsen 6, Hald 1, L. Nilsson 2, Juul-Lassen 5. Csere: Björgvinsson (kapus), Knorr 2, P. Anderson 1, Munk 1, F. Möller 5, M. Nielsen, Rönningen. Edző: Simon Dahl

VESZPRÉM: Corrales – Marguc 1, Martinovic 2, Pesmalbek 1, Petrus, Hesham 3, Cindric 1. Csere: APPELGREN (kapus), ELÍSSON 6, el-Dera 1, Ali Zein 2, Adel 3, REMILI 8, Descat. Edző: Xavier Pascual

Az eredmény alakulása. 6. perc: 5–2. 11. p.: 7–6. 20. p.: 12–8. 26. p.: 13–13. 35. p.: 19–18. 42. p.: 23–20. 49. p.: 25–24. 55. p.: 29–25

Kiállítások: 4, ill. 8 perc

Hétméteresek: 2/2, ill. 4/4

MESTERMÉRLEG

Xavier Pascual: – Harcoltunk az első perctől, de nem tudtuk felvenni a ritmust, az első félidőben négy-öt tiszta helyzetet is elhibáztunk a vonalról, amit megbüntetett az ellenfél. Védekezésben eleinte nem voltunk kellően agresszívak Arnoldsennel és Hoxerrel szemben, ütköztünk velük, de nem voltunk elég kemények. A második félidőt jól kezdtük, de ugyanaz történt, mint az elsőben, rengeteg lövést hibáztunk el, és kulcspillanatokban pontatlanul passzoltunk, eladtuk a labdát. Ez elég volt ahhoz, hogy eldőljön a meccs, az Aalborg megérdemelte a győzelmet.

ÖSSZEFOGLALÓ

Lendületesebben, frissebben kezdte a mérkőzést a vendéglátó Aalborg a Veszprém ellen a BL első csoportfordulójában, a magyar bajnok eleinte kereste a ritmust, kicsit mintha beragadt volna, és kellett hozzá vagy nyolc-tíz perc, mire Xavier Pascual együttese elérte az üzemi hőfokot. Onnan sokkal kiegyenlítettebb lett a mérkőzés.

Az is sokat számított, hogy míg a hazai kapuban Fabian Nortsenben több lövés is elakadt, Rodrigo Corrales csak két lövést hárított, a helyére viszont jól szállt be a Bajnokok Ligájába visszatérő Mikael Appelgren, aki a kapujára érkező lövések majdnem felét kivédte. A dánok lépéselőnyben játszottak a szünetig, az Építők csak 25 másodpercig tudta tartani a döntetlent.

Valójában nem volt nagy különbség a két gárda között, a hazaiak lerohanásai jobban működtek és pontosabban lőttek, de Bjarki Már Elísson mind az öt kísérletét értékesítette, Nedim Remili pedig nagy kedvvel állt be, miután Pascual komplett sort cserélt a félidő felénél, és az első játékrészben ő is berámolt öt gólt a hazai kapuba.

Háromgólos hazai vezetésnél nagy jelentősége volt az utolsó támadásnak, amely előtt Pascual időt kért, csapatának húsz másodperce maradt betalálni, aminek a spanyol tréner szerint azért is volt nagy jelentősége, mert a második félidőt a vendégek kezdték, így rögtön tovább zárkózhattak. A vendégek szépen járatták a labdát, végül Remili tíz méterről óriási lövést eresztett meg, így a Veszprém két gólra zárkózott fel az első harminc perc végére, ugyanakkor a mérkőzést jobban kezdő dánok vezetése megérdemelt volt, különösen Thomas Arnoldsent tartotta nehezen a veszprémi fal (17–15).

A második félidő sokkal kiegyenlítettebben kezdődött, de a Veszprém hiába zárkózott fel többször is egy gólra, nem sikerült fordítania, sőt, kiegyenlíteni sem, még akkor sem, amikor a vendégcsapat a hét a hat elleni támadójátékkal próbálkozott. Az Építőknek egyfelől szerencséje volt, hogy a dánok nem tudtak jobban elszakadni, másrészt peches is volt, mert nem tudott élni a felkínált lehetőségekkel.

A vendégcsapat ugyan nem játszott kifejezetten rosszul, és a Bajnokok Ligájában többen is most debütáltak (Ivan Martinovic, Ahmed Adel), de hiányzott a csapatból az az átütőerő, ami nélkül a BL-ben nagyon nehéz nyerni. A dánok teljesen megérdemelten győztek 32–28-ra.

A Veszprém egyébként csak egyszer tudott nyerni Aalborgban, még 2020-ban, de ami sokkal beszédesebb, hogy legutóbb 16 éve, 2009-ben kezdte vereséggel a Bajnokok Ligája aktuális évadát, akkor a német Rhein-Neckar Löwentől kapott ki 32–29-re, és a negyeddöntőig menetelt.

PERCRŐL PERCRE