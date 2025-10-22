A szünet után sebességet váltott, és nyert Zágrábban a Szeged

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

6. FORDULÓ, B-CSOPORT

PPD Zagreb (horvát)–OTP Bank-Pick Szeged 23–28 (10–10)

Zágráb, 4233 néző. V: Álvarez, Bustamante (spanyolok)

ZAGREB: Szuljevics – Glavas 6 (3), Klarica 2, Beljavszkij 1, Trivkovic 1, Kavcic, Sadouski 2. Csere: Grbavac (kapus), Gojun, Gavric 1, FALJIC 4, Topic 1, CHOVREBADZE 3, D. Cavar 2, Walczak, Tufegdzsics. Edző: Andrija Nikolic

SZEGED: Thulin – Sostaric 4 (1), GARCIANDIA 5, Toto 1, Mackovsek, Frimmel 2, KUKICS 4. Csere: MIKLER R. (kapus), Bánhidi 1, Kalaras, GOTTFRIDSSON 4, Bodó, JELINIC 5, Szilágyi Benjámin 2 (1), Fazekas M. Edző: Michael Apelgren

Az eredmény alakulása. 8. p.: 2–1. 11. p.: 2–4. 13. p.: 6–4. 23. p.: 7–8. 39. p.: 13–17. 45. p.: 16–20. 52. p.: 18–25. 58. p.: 21–28

Kiállítások: 4, ill. 4 perc

Hétméteresek: 5/3, ill. 4/2

Tudósított: ÉLIÁS GÁBOR

Az első percektől fogva kőkemény fizikai csata volt a pályán az Arena Zagrebban, ami egyáltalán nem meglepetés. Az első öt forduló után a BL-ben pont nélkül álló zágrábi együttesnek a hazai meccsein mindig elsődleges célja, hogy masszív védekezésével megnehezítse az ellenfelei dolgát. A Szeged két sérült kulcsembere, Janus Smárason és Magnus Röd távollétében is egyértelmű esélyese volt a találkozónak.

Michael Apelgren csapata a legutóbbi két fellépését elveszítette, de a Barca és a Magdeburg ellen sem számított esélyesnek. A jobbátlövő Imanol Garciandia szerint az alapokkal nem volt gond, de az a bizonyos extra hiányzott az igazán nagy szenzációhoz.

Az ősszel eddig gólerősen kézilabdázó Bánhidi Bence beállóból dobott találatával a Szeged ragadta magához a kezdeményezést, a zágrábiak azonban emberhátrányban fordítottak. Majd jöttek a Tisza-partiak szélsői, Mario Sostaric és Sebastian Frimmel első góljai, amelyek 4–2-es előnyhöz juttatták csapatukat.

A következő négy gólt a hazaiak szerezték, ráadásul Bánhidi odanyomott egyet a ziccerét így is belövő Filip Glavasnak, amiért a magyar válogatott beálló a 15. percben piros lapot kapott. Jérémy Toto nem sokkal korábban fájdalmasan hagyta el a pályát, így a harmadik „falember”, Gleb Kalaras került főszerepbe. Meglepetésre az első időkérés nem Apelgren, hanem Andrija Nikolic nevéhez fűződött, a horvát szakember 7–6-os előnynél szeretett volna szólni az övéihez.

Toto a 20. percben visszatért, és gólra váltotta Jim Gottfridsson szép passzát, de a francia játékosnak továbbra is nagyon rosszulesett minden mozdulat. A horvátok birkózós stílusa roppant kellemetlenné tette a Szeged estéjét, de a támadójátékukból sokáig hiányoztak az igazán váratlan és kreatív megmozdulások. Sajnos utóbbiban az első félidőben nem volt különbség a két csapat között, ráadásul Haris Suljevic is elkapta a fonalat, a kapus 41 százalékon állt a szünetben.

A 10–10-es döntetlenről induló második játékrészben a Szeged egyre inkább fel tudta gyorsítani a játékát, ez Gottfridsson mellett Garciandiának és Lazar Kukicsnak volt köszönhető. Hét és fél perc alatt sikerült hatszor betalálni, három kapott gól ellenében. Tobias Thulin után Mikler Roland is kivédett egy hétméterest, majd Gottfridsson dobott látványos gólt, 17–13-ra meglépett a Szeged.

Glavas után Sostaric is kihagyta a második hetesét, így a meccs kétharmadánál még nem sikerült megroppantani a kétszeres BL-győztest. A következő szegedi büntetőt már Szilágyi Benjámin dobta, nem is akárhogyan! A 22 éves jobbszélső két lövőcsellel leültette Suljevicet, majd elpattintotta mellette a labdát – először lett öt gól a különbség.

Az utolsó tíz percben innen már könnyedén menedzselni lehetett a dolgokat, a jól védő Mikler és a szinte tökéletesen játszó Marin Jelinic vezérletével ez nem is okozott gondot. A Szeged 28–23-ra győzött Zágrábban, amivel továbbra is tapad a csoport élmezőnyére. Folytatás november 12-én, az északmacedón Eurofarm Peliszter otthonában.